Как Киев отказался возвращать российский долг

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Украинское правительство наложило мораторий на выплату долгов перед Россией на сумму 3,5 млрд долл., заявил премьер-министр Арсений Яценюк. Львиную долю этой суммы составляет кредит в 3 млрд долл., оформленный в еврооблигациях, который Украина должна погасить до 20 декабря.

"В связи с тем, что РФ отказалась, несмотря на отдельные наши попытки от подписания соглашения о реструктуризации, Кабмин вводит мораторий на выплату так называемого российского долга", - заявил Яценюк.

Он подтвердил готовность правительства к решению проблемы долга в суде.

"До момента или принятия наших предложений по реструктуризации или соответствующего судебного решения", - заявил премьер.

Кабинет министров Украины ввел мораторий на выплату так называемого российского долга Арсений Яценюк, премьер-министр Украины

Накануне министерство финансов Украины уже заявило, что Киев не сможет погасить этот долг.

"Еврооблигации, срок погашения которых наступает в декабре 2015 года, относятся к долговым обязательствам Украины, которые она не может оплатить в соответствии с их первоначальными условиями", - говорится в сообщении ведомства.

В мае этого года, согласно решению парламента, правительство получило право вводить временный мораторий на выплату внешних долгов.

"Тонкий" баланс от МВФ

Заявлению правительства относительно российского кредита предшествовало решение МВФ о том, что так называемые "российские облигации" являются официальным долгом Украины по двусторонним соглашениям. При этом МВФ сослался на то, что эти облигации до сих пор принадлежат России.

Украина с самого начала переговоров с кредиторами о реструктуризации долгов трактовала этот долг как коммерческий, отмечая, что он оформлен в еврооблигациях - ценных бумагах, которые теоретически могли сменить своего владельца после предоставления займа в декабре 2013 года.

Нынешний президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg летом этого года назвал этот кредит "взяткой", которую тогдашний президент Янукович якобы получил за отказ от курса на евроинтеграцию.

Копірайт зображення Reuters Image caption Виктор Янукович одолжил у России 3 млрд долл. за два месяца до своего побега из Украины

3-миллиардный кредит должен был стать первым траншем из 15-миллиардного займа, о котором 17 декабря 2013 в Москве договаривался президент Виктор Янукович. В то время в Киеве проходили протесты против решения тогдашних властей не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. В феврале 2014 Виктор Янукович сбежал из Украины в Россию.

Поскольку переговоры о предоставлении займа проходили на самом высоком уровне, Россия настаивала, что долг является государственным, и не участвовала в переговорах по реструктуризации долгов, которые Украина трактовала как коммерческие.

В то время как другие держатели украинских евробондов согласились на списание 20% долга и реструктуризацию оставшейся суммы, которая завершилась выпуском новых долговых обязательств в ноябре этого года, российские власти заявили, что неспособность Киева рассчитаться по кредиту будет означать дефолт по официальному долгу а значит, может стать причиной прекращения кредитования Украины со стороны МВФ.

Это вполне могло произойти, поскольку внутренние правила МВФ запрещают предоставлять кредитование странам, которые имеют просроченные задолженности перед официальным кредитором.

Однако тогда же, в декабре, МВФ решил изменить эти правила, согласившись, как выразился представитель МВФ Джерри Райс, изменить политику "нетерпимости к суверенной задолженности". Министр финансов России Антон Силуанов назвал решение МВФ поспешным и предвзятым. По его словам, решение МВФ было "принято в ущерб России и в целях легализации возможности Киева не платить по своим долгам".

Правительство Украины ожидает, что новая политика фонда относительно кредитования при наличии просроченной задолженности перед официальными кредиторами позволит ему продолжить оказание финансовой помощи из сообщения министерства финансов Украины

Ссылка именно на это решение МВФ позволяет украинскому Минфину надеятся, что дефолт по долговым выплатам вряд ли приведет к приостановке кредитования Украины международными кредиторами, прежде всего, МВФ.

"Правительство Украины ожидает, что новая политика фонда относительно кредитования при наличии просроченной задолженности перед официальными кредиторами позволит ему продолжить оказание финансовой помощи Украине по программе МВФ в рамках механизма расширенного финансирования, несмотря на решение Украины по еврооблигациям, срок погашения которых наступает в декабре 2015 года" , - говорится в заявлении Минфина.

Кроме того, там отмечают, что другой подход к вопросу выплат по "российским" еврооблигациям нарушил бы права других держателей украинских евробондов, которые согласились на реструктуризацию долгов:

"Согласно условиям новых облигаций Украины, выпущенных 12 ноября 2015 года в рамках реструктуризации долга, Украина, согласно первичным договорным условиям, не имеет права осуществлять выплаты кредиторам, которые отказались участвовать в реструктуризации".

Неожиданный поворот

Однако проблемы с последующим кредитованием Украины со стороны МВФ могут возникнуть по другой причине - отсутствие согласованного проекта бюджета на 2016 год.

"Утверждение бюджета, параметры которого не соответствуют программным целям на 2016 год и среднесрочной перспективе, прервет программу сотрудничества и неизбежно приведет к сбоям в финансировании", - заявил заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон после того, как 17 декабря украинский парламент не принял никаких решений в отношении представленного правительством проекта бюджета на 2016 год и налоговой реформы.