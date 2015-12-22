Почему Венецианская комиссия забраковала декоммунизационный закон

Копірайт зображення UNIAN Image caption Европейские эксперты считают, что в нынешней редакции закон может стать инструментом цензуры СМИ

Согласно полному тексту решения Веницианской комиссии с оценкой закона об осуждении коммунистического и нацистского режимов, комиссия в целом признала право страны вводить подобные запреты, однако указала на существенные недостатки, нарушающие права и свободы.

В минувшую пятницу комиссия одобрила промежуточный отчет по закону об осуждении коммунистического и нацистского режимов, а также запрете пропаганды их символики.

Это вызвало споры среди политиков, хотя полный текст документа еще не был обнародован, а потому заявления о том, что якобы закон признан не соответствующим европейским стандартам, стали преждевременными.

В целом Венецианская комиссия признала право Украины запретить или даже криминализировать определенную символику или пропаганду тоталитарных режимов, сославшись на подобный опыт многих европейских стран.

Однако эксперты подвергли острой критике формулировку о запрете деятельности партий, нечеткие и слишком суровые наказания, а также возможные нарушения государством прав человека.

Запрещать можно

Венецианская комиссия признает право Украины запретить или даже криминализировать определенную символику или пропаганду тоталитарных режимов. Подобные законы не являются уникальными для входящих в Совет Европы стран Вывод Венецианской комиссии

"Венецианская комиссия признает право Украины запретить или даже криминализировать определенную символику или пропаганду тоталитарных режимов. Подобные законы не являются уникальными для входящих в Совет Европы стран", - говорится в пояснительной части вывода комиссии.

Эксперты подчеркнули, что Украина не стала первой из посткоммунистических стран, которые приняли "декоммунизационный закон". Как отмечают в комиссии, в некоторых странах подобные нормы закреплены непосредственно в конституциях.

Использование нацистской символики запрещено в Австрии, Беларуси, Бразилии, Франции и России.

Коммунистические символы запретили в бывшей Чехословакии, Венгрии, Литве, Польше и Молдове, а еще в ряде стран запретили использование символики тоталитарных идеологий без непосредственной ссылки на коммунизм.

Однако Венецианская комиссия напомнила, что в ряде стран конституционный суд полностью или частично отменил запрет на использование коммунистических символов: в Чехословакии, Венгрии, Польше и Молдове.

Копірайт зображення AP Image caption Эксперты напомнили об опыте декоммунизации соседей Украины, в частности Польши

Также комиссия обратила внимание на ряд международных документов, осуждающих преступления тоталитарных режимов, в том числе и коммунистического.

Парламентская ассамблея Совета Европы принимала подобные резолюции в 1996 году - о преодолении последствий бывшей коммунистической тоталитарной системы и в 2006 году - о необходимости международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов.

Также упомянули Вильнюсскую декларацию, в которой указано, что "в ХХ веке европейские страны пережили два тоталитарных режима - нацистский и сталинский, оба из которых привели к геноциду, нарушениям прав человека и свобод, военным преступлениям и преступлениям против человечности".

Неприемлемая формулировка

В действующей редакции закон может нарушить установленные европейской конвенцией права на свободу выражения, свободу добровольных объединений и права избирать и быть избранным Вывод Венецианской комиссии

"Однако комиссия предупреждает, что в нынешней формулировке закон может привести к нарушению права на свободу высказывания", - тут же отмечают эксперты.

Описание возможных нарушений основных прав человека заняло несколько десятков страниц вывода.

"Положения закона сформулированы недостаточно четкие, чтобы позволить людям регулировать свое поведение в соответствии с законом", - говорится в выводе.

Эксперты настаивают, что закон имеет слишком широкую сферу применения наказания.

Особенно это касается запрета деятельности отдельных партий и их участия в выборах, исходя лишь из "названия организации, а не на основе установленной судом антиконституционной деятельности".

"В действующей редакции закон может нарушить установленные европейской конвенцией права на свободу выражения, свободу добровольных объединений и права избирать и быть избранным", - говорится в выводе.

Копірайт зображення AFP Image caption Украина должна внести правки в закон, чтобы не нарушать обязательства перед Советом Европы

Комиссия отдельно отметила, что Украина обязалась уважать эти права, присоединяясь к Совету Европы.

Эксперты считают слишком широким список символов коммунистического режима, в который, по их мнению, неуместно включили даже картинки с цитатами бывших деятелей Советского Союза.

Кроме того, перечень символов, по мнению Венецианской комиссии, "оказался неисчерпывающим". Эксперты неоднократно указывают, что в законе есть формулировка "и другие символы", что также является неприемлемым для нарушения, за которое могут посадить в тюрьму на срок до десяти лет.

Неумеренное наказание также стало объектом критики Венецианской комиссии - им не понравилось наказание за использование символов тоталитарных режимов в виде лишения свободы сроком до десяти лет без возможности уплаты штрафа.

"Обращаем внимание, что в практике Европейского суда считается неприемлемым даже угроза тюрьмы за ненасильственные высказывания", - настаивают в Венецианской комиссии.

Что такое пропаганда?

Понятие "пропаганда тоталитарных символов", за которую предполагается суровое наказание, по мнению экспертов, также сформулировано слишком "расплывчато".

Закон не должен запрещать свободные академические исследования и свободу творческого выражения Вывод Венецианской комиссии

В законе нет четкого списка преступлений тоталитарных режимов, за опровержение которых в медиа может следовать наказание.

"Определение пропаганда не имеет инструментов отличия ее от ключевых свобод выражения, закрепленных конвенцией", - считает Венецианская комиссия.

Более того, по мнению экспертов, слишком широкая трактовка символов тоталитарного режима и определения пропаганды будет приводить к ситуациям, когда люди "будут нарушать закон случайно".

"Кроме того, закон не должен запрещать свободные академические исследования и свободу творческого выражения", - высказали еще одно предостережение эксперты.

Европейцы указывают, что в законе надо установить четкие механизмы, чтобы закон не стал инструментом цензуры против независимых СМИ.

В выводе несколько раз указывается, что запрет на деятельность партий является крайней мерой защиты конституционного строя страны.

Копірайт зображення AFP Image caption Петр Симоненко отказался менять название Коммунистической партии Украины, после чего ее запретили

Эксперты напомнили, что под действие закона уже попала Коммунистическая партия Украины, в отношении которой было принято отдельное решение суда.

Однако, по мнению экспертов, запрещать партию только из-за названия, а не вследствие установленных антиконституционных действий - нарушение европейских стандартов.

Еще одно замечание комиссии касается переименований географических названий, в которых есть элементы советских символов.

Комиссия соглашается, что это легитимное право страны "изменить тоталитарную коммунистическую память и дать новые названия".

Однако до того, как это будет прописано в законе, есть несколько замечаний. В этом процессе большую роль должны играть местные общины, им для этого нужно дать больше времени.

Что нужно изменить?

Учтя все замечания, подкрепленные прецедентами судебных решений в подобных ситуациях Европейского суда по правам человека, Венецианская комиссия дала Украине пять четких рекомендаций.

Символы пропаганды должны стать более понятными, более узкими, а их перечень - исчерпывающим.

Определение пропаганды тоталитарных режимов должно стать четкими, особенно это касается случаев, за которые предусмотрено уголовное наказание.

Отрицание преступлений тоталитарных режимов, за которые предусмотрено наказание, должно касаться четкого списка преступлений, а не "общей природы преступления", как это есть сейчас.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Верховная Рада должна существенно изменить положение "декоммунизационого закона"

Уголовное преследование должно быть предусмотрено только за те преступления, которые действительно несут серьезную угрозу обществу. Простая демонстрация символов или употребление имен, по мнению экспертов, должны быть декриминализованы.

Запрет политических партий эксперты также предлагают сделать исключительно крайним средством.

Эксперты указали, что Коммунистическая партия уже обжаловала свой запрет в Европейском суде по правам человека.

"Если КПУ запретили только на основании символа, то в ЕСПЧ у них есть шансы выиграть", - рассказал ВВС Украина бывший представитель ПАСЕ в Венецианской комиссии Сергей Головатый, участвовавший в принятии вывода.

Выводы Венецианской комиссии свидетельствует, что закон писался непрофессиональными юристами. Поэтому из-за юридической безграмотности много профессиональных замечаний Сергей Головатый, бывший представитель ПАСЕ в Венецианской комиссии

Эксперт назвал промежуточный вывод комиссии абсолютно адекватным, ведь, по его мнению, в законе действительно есть много нечетких юридических формулировок.

"Выводы Венецианской комиссии свидетельствует, что закон писался непрофессиональными юристами. Поэтому из-за юридической безграмотности много профессиональных замечаний", - заявил ВВС Украина Сергей Головатый.

Головатый настаивает, что в проекте вывода нет идеологических возражений, зато есть четкая юридическая аргументация, что именно требует уточнений.

"Если будут учтены замечания, то конечный вывод изменят", - считает Головатый.

Первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже заявил, что депутаты разработают проект изменений в антикоммунизационный закон и попытаются его принять в следующем году.