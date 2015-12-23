Расширенные санкции США: кто попал в "черный список"

Копірайт зображення Reuters Image caption Под санкции попали дочерние структуры "Сбербанка"

Во вторник министерство юстиции США опубликовало на своем сайте расширенный список российских компаний, в отношении которых вводятся санкции в связи с конфликтом на востоке Украины.

Список санкций состоит из двух частей: в первую (SDN List, пополнился на 34 позиции) входят физические и юридические лица, чьи активы в США подлежат заморозке и кому нельзя вести бизнес с Соединенными Штатами. Во второй части перечислены компании, попавшие под менее строгие секторальные санкции: им запрещено, в частности, брать кредиты и размещать ценные бумаги в США, а также получать от американских компаний любые технологии и услуги.

В санкционные списки попали, в частности, банк ВТБ24, дочерние структуры Сбербанка на Украине и в Швейцарии, девелоперская компания "Галс Девелопмент", а также платежная система "Яндекс.Деньги" (75% акций компании владеет Сбербанк). В "черных списках" оказались компании и банки, активно работающие в аннексированном Россией Крыму, а также связанные с действующими фигурантами списка.

Среди физических лиц, в отношении которых введены санкции - представители самопровозглашенных республик на востоке Украины, а также ряд российских и украинских граждан, в числе которых - работники российских компаний: "Ижмаш", концерн "Калашников" и другие.

"Критически важно, чтобы Россия предпринимала необходимые шаги для выполнения своих обязательств в рамках Минских соглашений", - приводится в пресс-релизе минюста заявление директора Управления контроля иностранных активов США (OFAC) Джона Смита.

Основной список

Физические лица: "министр юстиции" ЛНР Сергей Козьяков, представитель ЛНР на минских переговорах в рамках контактной группы по Донбассу Владислав Дейнего, "премьер-министр" ЛНР Сергей Цыплаков и его заместитель Василий Никитин, "министр иностранных дел" ДНР Александр Кофман, представитель ДНР в России Андрей Родкин, менеджер по международным отношениям Ижевского механического завода Татьяна Черных, заместитель генерального директора по торговым связям ИМЗ и концерна "Калашников" Эдуард Иоффе, директор по развитию бизнеса на Ближнем Востоке концерна "Калашников" Вахтанг Карамян, шведский адвокат Свен Ольссон, экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко и экс-министр образования Украины Дмитрий Табачник.

Крымские компании: Ялтинская киностудия, Азовский ликероводочный завод, винные заводы "Новый Свет", "Массандра" и "Магарач", компания авиаперевозок "Универсал авиа", Севастопольский морской банк, Генбанк, санаторий "Нижняя Ореанда", группа "Транссервис", "Верхневолжский банк".

Компании, связанные с действующими фигурантами списка: Крайинвестбанк, Инресбанк, Мособлбанк, компании "Технопромэкспорт", "Волгограднефтемаш", "Авиа Групп Терминал".

Офшорные компании: Lerma Trading (Панама), International Petroleum Products (Виргинские острова), Maples (Люксембург), White Seal (Кипр), Fentex Properties (Виргинские острова). Секторальные санкции

Дочерние структуры Сбербанка: "дочки" Сбербанка в Белоруссии, на Украине, в Казахстане и Швейцарии, компании "Сбербанк-Капитал", Sberbank Europe, "Сбербанк Финанс", "Сбербанк-страхование", Sberbank Investments, "Сбербанк-лизинг", платежная система "Яндекс.Деньги и т.д.

Дочерние структуры ВТБ: "дочки" ВТБ в Казахстане, Армении, Австрии, Белоруссии и на Украине, банк ВТБ 24, "ВТБ-страхование", "ВТБ-лизинг" и т.д.

Дочерние структуры "Ростеха": Московский машиностроительный экспериментальный завод, НПО "Оптика", "РТ-Охрана", "РТ-строительные технологии", "РТ-Авто", "РТ-Биотехпром", "РТ-Химические технологии", Новосибирский завод полупроводниковых приборов, акционерное общество "Швабе" и т.д.

Реакция официальных лиц

Сразу после публикации на сайте американского минюста пресс-секретарь посольства США в Москве Уильям Стивенс написал в своем "Твиттере", что решение расширить список российских лиц и организаций, против которых введены санкции, не является ужесточением санкций.

"Мы не считаем сегодняшние меры эскалацией. Это рутинный шаг, призванный усилить эффективность уже действующих мер, - отметил он. - Без ревизий действие санкций может притупиться со временем. Это уточнение санкций является нормальным процессом".

Однако Москву такое объяснение не устроило.

"Констатируем, что суть американской политики прежняя. Это попытка оказать на Россию негодными методами дальнейшее давление. Ни к чему из того, что ожидает Вашингтон, эти попытки не приведут", - сказал Интерфаксу замглавы МИД России Сергей Рябков, подчеркнув, что Москва отвергает попытки представить новый пакет санкций не как расширение, а уточнение существующего режима..

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался в похожем ключе, заявив, что Москва считает действия США "нелогичными и недружественными". "Это продолжение линии, которая имеет разрушающее воздействие для двусторонних отношений", - отметил Песков.

И в Кремле, и в министерстве иностранных дел заявили о намерении подготовить ответные меры на расширение санкционного списка. В Госдуме уже предложили ввести санкции против компаний Coca-Cola, Visa и MasterCard.

Реакция фигурантов списка

ВТБ: "Речь идет лишь об уточнении списка организаций, подпадающих под санкции. ВТБ 24 сейчас де-юре не может заимствовать на американском рынке, что он ранее и не делал. На клиентах банка это никак не скажется".

ВТБ 24: "Во-первых, санкции касаются исключительно привлечения государственными российскими банками финансовых средств за рубежом. Бизнес-модель ВТБ 24 определяется самостоятельным фондированием и универсальностью продуктовой линейки. ВТБ 24 привлекает средства исключительно на российском рынке. Во-вторых, все счета наших клиентов размещены на территории РФ, никаких ограничений в отношении них применено быть не может. То же самое касается и пластиковых карт: никакие ограничения на их использование ни в РФ, ни за рубежом не вводятся и вводиться не будут".

"Ростех": "Мы детально анализируем ситуацию и оцениваем возможное влияние введенных санкций. Позже сможем дать оценку".

"Яндекс.Деньги": "Сами санкции запрещают деятельность по привлечению разных видов финансирования из США, таких, как займы и выпуск облигаций - "Яндекс.Деньги" эту деятельность не ведут".

СМП-банк: "Мы изначально исходили из того, что Мособлбанк, как наша дочерняя организация, будет внесен в список OFAC, однако все ограничения фактически действовали и раньше. Мособлбанк работает только на территории России, никаких активов за рубежом не имеет, поэтому на деятельности банка включение в санкционный список абсолютно никак не отразится".

Представитель "ЛНР" Геннадий Цыпкалов: "Ни у меня, ни у Владислава Дейнего, ни у Владислава Карякина, ни у Василия Никитина нет и не было счетов в США. Нам достаточно своей территории, в США мы не собираемся. Поэтому эти санкции никак не отразятся на нашей работе".

"Министр культуры" Крыма Арина Новосельская (о санкциях против Ялтинской киностудии): "А что у нас киностудию финансируют США? Мне, честно говоря, вообще неинтересно, в какой санкционный список США попала Ялтинская киностудия. Я от них не жду никакой помощи. У нас есть план развития киностудии... А те творческие люди, которые стоят над политикой, как не обращали внимания на эти глупости, так и не будут обращать дальше".

Директор "Массандры" Янина Павленко: "Внесение "Массандры" в санкционный список Соединенными Штатами абсолютно никак не отразится на деятельности Федерального государственного унитарного предприятия. "Массандра", несмотря на все санкции, наращивает объемы производства и продаж. Перед "Массандрой" открыт огромный российский рынок. И дай нам бог сил и возможностей для того, чтобы напоить российских граждан высококачественными винами, произведенными из винограда, выращенного в Крыму".