Итоги года: что сделано в гуманитарной сфере
2015-й должен был стать годом определенных свершений - в Украине должны были обеспечить "надлежащий социальный статус" и заложить условия для "качества и доступности образования". По крайней мере так сказано в подписанном в 2014 году коалиционном соглашении. Кроме того, в документе упоминается о "высококачественных и доступных медицинских услугах".
ВВС Украина решила проверить, как в течение года выполнялись условия коалиционного соглашения в социальной и гуманитарной сферах. Мы выбрали отдельные, четко сформулированные пункты документа и проверили, были ли они реализованы.
Культура, информационная политика
Принять закон по поддержке украинского культурного продукта - музыки, кино, книг, теле- и радиопрограмм.
Такой закон не принят. В Раде зарегистрирован законопроект о государственной поддержке кинематографии, составителями которого являются депутаты Николай Княжицкий, Сергей Тарута, Мария Матиос и др. Авторы говорят, что их документ предлагает "ряд революционных подходов к финансированию украинских телесериалов" и предлагает новые источники поддержки украинского кино в целом. Парламент уже дважды включал документ в повестку дня, однако пока голосования по нему проведено не было.
Усилить ответственность за препятствование работе журналистов.
Этой теме посвящен новый закон №421-VIII, принятый весной.
Сейчас тот, кто бьет журналиста, выполняющего свою работу, рискует сесть в тюрьму на срок до пяти лет, а если побои были тяжелыми - от пяти до 12 лет. За угрозы журналистам или их родственникам можно получить наказание в виде исправительных работ или до трех лет тюрьмы.
Запуск нового общественного телевидения и радио
Закон о запуске общественного вещания Петр Порошенко подписывал в апреле в прямом телеэфире. "Украина начинает путь от Первого национального до ВВС", - сказал тогда президент.
На реализацию этого проекта потребуется, по мнению законодателей, три года. Однако руководитель Госкомтелерадио Олег Наливайко говорит, что общественное вещание появится в Украине уже в начале 2016 года - сначала как пилотный проект.
Провести разгосударствление государственных и коммунальных газет и журналов
Закон о разгосударствлении печатных СМИ парламент принял 24 ноября. Согласно документу, в течение следующего года реформированию подлежат те СМИ, которые сами изъявили желание, а в течение двух последующих лет - все остальные.
Ликвидировать Национальную комиссию по вопросам защиты общественной морали.
Правительство сделало это в мае, выполняя принятый в феврале закон.
Открыть общий доступ к архивам, в том числе документам КГБ.
Закон о доступе к архивам репрессивных органов советской эпохи приняли в апреле. Теперь в течение двух лет СБУ должна передать эти архивы в Украинский институт национальной памяти. Документы должны оцифровать и перевести в электронный формат общего доступа.
Закон также предусматривает, что ответственность за распространение конфиденциальной информации, которая может содержаться в документах, будет нести человек, получивший к ней доступ, а не работники архива.
Однако пока исследователи, работающие в украинских архивах в разных городах, говорят, что не ощутили облегчение в своей работе.
Образование
Принять новый закон "Об образовании".
Нового закона об образовании еще нет, но есть правительственный законопроект с таким названием, который в ноябре представил министр образования Сергей Квит.
Документ предусматривает децентрализацию в управлении образованием и внедрение государственно-частного и государственно-общественного партнерства в сфере образования. Он также содержит спорную идею о 12-летнем школьном образовании.
Внедрить внешнее независимое оценивание и мониторинг качества образования на разных уровнях образования.
Пока внешнее независимое оценивание достаточно эффективно работает на уровне вступительных экзаменов в вузы. Однако без скандалов в этом году не обошлось. В июле Генпрокуратура заподозрила одного из руководителей Центра оценивания качества образования, который отвечает за ВНО, в махинациях с тестами.
Владимиру Виннику, заместителю руководителя центра, летом сообщили о подозрении, однако дальше дело пока не пошло. Сам глава, Игорь Ликарчук - один из разработчиков системы ЕГЭ, впоследствии ушел в отставку. По данным ГПУ, незаконным доступом к системе смогли воспользоваться более ста абитуриентов, некоторые из которых в настоящее время незаконно учатся в вузах. Ведомство требует отчислить их.
Что касается мониторинга качества образования - в этом году в Украине создали новый орган - Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Среди 25 членов агентства - представители академий наук, вузов всех форм собственности, работодателей и самих студентов. Этот орган, который предусмотрен законом о высшем образовании, должен взять на себя некоторые функции Минобразования. Например, именно он будет заниматься аккредитацией образовательных программ и лицензированием вузов.
Однако летом при формировании агентства возникли споры, и орган, который должен был заработать с сентября, до сих пор не действует.
Наука
Принять новый закон "О научной и научно-технической деятельности".
Рада приняла этот закон в конце ноября, но президент его еще не подписал.
Документ называют реформаторским и в правительстве, и в парламенте, и среди самих ученых.
Закон, в частности, позволяет получить деньги для научных исследований не только официальным институтам, но и коллективам ученых и отдельным ученым.
Он также предусматривает создание нового органа при правительстве - Нацсовета по вопросам развития науки и технологий. Вместе с правительством совет должен формировать государственную политику в научно-технической сфере.
Создать Национальный фонд для грантового финансирования научных исследований
Создание такого фонда, который будет распределять гранты между научными институтами и группами ученых, предусмотрено новым законом о науке. В парламентском комитете по науке и образованию говорят, что закон поможет увеличить долю грантового финансирования науки.
Украина должна стать ассоциированным членом Рамочной программы ЕС по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020".
Соглашение об участии Украины в этой программе подписали еще в марте.
"Впервые Украина присоединяется к европейской научной программе такого масштаба, и это открывает возможности для украинских ученых стать частью исследовательской семьи Европейского Союза", - сказал тогда комиссар по науке и инновациям ЕС Карлос Моедас. Соглашение позволяет Украине получать гранты, которые предоставляет Европейский исследовательский совет, а украинские ученые могут подавать заявки на получение научных стипендий и работы за рубежом.
Здравоохранение
Закупить лекарства и вакцины через международные организации.
Пациентские организации критиковали Минздрав за то, что закупки лекарств для тяжелобольных и вакцин через международные организации до сих пор не начались, но ближе к концу года дело, похоже, сдвинулось с места. Правительство выделило на закупку лекарств около 2,2 миллиарда гривен, распределив их между тремя международными организациями: ПРООН, ЮНИСЕФ и Crown Agency. Со всеми подписаны соответствующие соглашения. Однако говорить о том, что лекарства уже закуплены, преждевременно. В ноябре ЮНИСЕФ заявил, что еще не получил денег от правительства и, следовательно, не может прогнозировать, когда сможет закупить для Украины вакцины.
Начать введение общегосударственного обязательного медицинского страхования.
В марте на сайте Минздрава появилось сообщение, в котором "специалисты Минздрава и эксперты" назвали введение такого страхования преждевременным, "учитывая экономическую ситуацию в стране".
Запретить рекламу лекарственных средств.
Рекламу лекарств не запретили. И похоже, что в самом МЗ эту идею не поддерживают. В августе заместитель министра Александра Павленко говорила не о запрете рекламы лекарств, а о "усовершенствовании нормативно-правовой базы по рекламированию лекарственных средств". "В последнее время увеличилось засилье рекламы, которая вводит в заблуждение", - сказала она.
Социальная защита
Установить единые принципы начисления пенсий. Разработать новый закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
Закон об изменениях в пенсионном обеспечении, который Рада с пятой попытки поддержала в марте, был одним из документов, принятых по требованию МВФ. Закон предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин, ограничивает выплаты пенсионерам, в том числе судьям и госслужащим.
Законопроект о накопительной пенсионной системе - второй этап пенсионной реформы - парламент пока не рассматривал.
Окончательно отменить льготы и привилегии для всех должностных лиц. "Никто не будет иметь никаких льгот в связи со своей должностью".
Согласно тому же закону, принятому по требованию МВФ, с 1 июня в Украине отменены все специальные пенсии и введено единое правило начисления пенсий. Летом министр социальной политики Павел Розенко подтвердил, что Пенсионный фонд не будет назначать специальные пенсии депутатам и чиновникам, приравняв их к "обычным людям".
Создать систему соцзащиты, при которой граждане не будут обязаны прикладывать к своим заявлениям и обращениям какие-либо справки и согласования. Всю необходимую информацию государство должно получать самостоятельно за счет обмена данными между различными органами власти.
В этом году, чтобы получить субсидии на оплату коммунальных услуг, действительно нужно было подать только заявление и декларацию о доходах. Однако уменьшилось ли количество справок в других сферах? Каждый может судить об этом по собственному опыту.