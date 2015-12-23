Итоги года: что сделано в гуманитарной сфере

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Март 2015. Активисты требуют от Рады принять закон об общественном вещании. "Лебединое озеро" - символ замалчивания информации в украинском телепространстве

2015-й должен был стать годом определенных свершений - в Украине должны были обеспечить "надлежащий социальный статус" и заложить условия для "качества и доступности образования". По крайней мере так сказано в подписанном в 2014 году коалиционном соглашении. Кроме того, в документе упоминается о "высококачественных и доступных медицинских услугах".

ВВС Украина решила проверить, как в течение года выполнялись условия коалиционного соглашения в социальной и гуманитарной сферах. Мы выбрали отдельные, четко сформулированные пункты документа и проверили, были ли они реализованы.

Культура, информационная политика

Принять закон по поддержке украинского культурного продукта - музыки, кино, книг, теле- и радиопрограмм.

Такой закон не принят. В Раде зарегистрирован законопроект о государственной поддержке кинематографии, составителями которого являются депутаты Николай Княжицкий, Сергей Тарута, Мария Матиос и др. Авторы говорят, что их документ предлагает "ряд революционных подходов к финансированию украинских телесериалов" и предлагает новые источники поддержки украинского кино в целом. Парламент уже дважды включал документ в повестку дня, однако пока голосования по нему проведено не было.

Копірайт зображення AFP Image caption Теперь на этих людей лучше не нападать

Усилить ответственность за препятствование работе журналистов.

Этой теме посвящен новый закон №421-VIII, принятый весной.

Сейчас тот, кто бьет журналиста, выполняющего свою работу, рискует сесть в тюрьму на срок до пяти лет, а если побои были тяжелыми - от пяти до 12 лет. За угрозы журналистам или их родственникам можно получить наказание в виде исправительных работ или до трех лет тюрьмы.

Запуск нового общественного телевидения и радио

Закон о запуске общественного вещания Петр Порошенко подписывал в апреле в прямом телеэфире. "Украина начинает путь от Первого национального до ВВС", - сказал тогда президент.

На реализацию этого проекта потребуется, по мнению законодателей, три года. Однако руководитель Госкомтелерадио Олег Наливайко говорит, что общественное вещание появится в Украине уже в начале 2016 года - сначала как пилотный проект.

Провести разгосударствление государственных и коммунальных газет и журналов

Закон о разгосударствлении печатных СМИ парламент принял 24 ноября. Согласно документу, в течение следующего года реформированию подлежат те СМИ, которые сами изъявили желание, а в течение двух последующих лет - все остальные.

Ликвидировать Национальную комиссию по вопросам защиты общественной морали.

Правительство сделало это в мае, выполняя принятый в феврале закон.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Архивы должны передать из СБУ в Институт национальной памяти

Открыть общий доступ к архивам, в том числе документам КГБ.

Закон о доступе к архивам репрессивных органов советской эпохи приняли в апреле. Теперь в течение двух лет СБУ должна передать эти архивы в Украинский институт национальной памяти. Документы должны оцифровать и перевести в электронный формат общего доступа.

Закон также предусматривает, что ответственность за распространение конфиденциальной информации, которая может содержаться в документах, будет нести человек, получивший к ней доступ, а не работники архива.

Однако пока исследователи, работающие в украинских архивах в разных городах, говорят, что не ощутили облегчение в своей работе.

Образование

Принять новый закон "Об образовании".

Нового закона об образовании еще нет, но есть правительственный законопроект с таким названием, который в ноябре представил министр образования Сергей Квит.

Документ предусматривает децентрализацию в управлении образованием и внедрение государственно-частного и государственно-общественного партнерства в сфере образования. Он также содержит спорную идею о 12-летнем школьном образовании.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В этом году организаторов ВНО заподозрили в махинациях с тестами

Внедрить внешнее независимое оценивание и мониторинг качества образования на разных уровнях образования.

Пока внешнее независимое оценивание достаточно эффективно работает на уровне вступительных экзаменов в вузы. Однако без скандалов в этом году не обошлось. В июле Генпрокуратура заподозрила одного из руководителей Центра оценивания качества образования, который отвечает за ВНО, в махинациях с тестами.

Владимиру Виннику, заместителю руководителя центра, летом сообщили о подозрении, однако дальше дело пока не пошло. Сам глава, Игорь Ликарчук - один из разработчиков системы ЕГЭ, впоследствии ушел в отставку. По данным ГПУ, незаконным доступом к системе смогли воспользоваться более ста абитуриентов, некоторые из которых в настоящее время незаконно учатся в вузах. Ведомство требует отчислить их.

Что касается мониторинга качества образования - в этом году в Украине создали новый орган - Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Среди 25 членов агентства - представители академий наук, вузов всех форм собственности, работодателей и самих студентов. Этот орган, который предусмотрен законом о высшем образовании, должен взять на себя некоторые функции Минобразования. Например, именно он будет заниматься аккредитацией образовательных программ и лицензированием вузов.

Однако летом при формировании агентства возникли споры, и орган, который должен был заработать с сентября, до сих пор не действует.

Наука

Image caption Молодые ученые просят правительство не уменьшать расходы на науку в 2016 году

Принять новый закон "О научной и научно-технической деятельности".

Рада приняла этот закон в конце ноября, но президент его еще не подписал.

Документ называют реформаторским и в правительстве, и в парламенте, и среди самих ученых.

Закон, в частности, позволяет получить деньги для научных исследований не только официальным институтам, но и коллективам ученых и отдельным ученым.

Он также предусматривает создание нового органа при правительстве - Нацсовета по вопросам развития науки и технологий. Вместе с правительством совет должен формировать государственную политику в научно-технической сфере.

Создать Национальный фонд для грантового финансирования научных исследований

Создание такого фонда, который будет распределять гранты между научными институтами и группами ученых, предусмотрено новым законом о науке. В парламентском комитете по науке и образованию говорят, что закон поможет увеличить долю грантового финансирования науки.

Украина должна стать ассоциированным членом Рамочной программы ЕС по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020".

Соглашение об участии Украины в этой программе подписали еще в марте.

"Впервые Украина присоединяется к европейской научной программе такого масштаба, и это открывает возможности для украинских ученых стать частью исследовательской семьи Европейского Союза", - сказал тогда комиссар по науке и инновациям ЕС Карлос Моедас. Соглашение позволяет Украине получать гранты, которые предоставляет Европейский исследовательский совет, а украинские ученые могут подавать заявки на получение научных стипендий и работы за рубежом.

Здравоохранение

Закупить лекарства и вакцины через международные организации.

Пациентские организации критиковали Минздрав за то, что закупки лекарств для тяжелобольных и вакцин через международные организации до сих пор не начались, но ближе к концу года дело, похоже, сдвинулось с места. Правительство выделило на закупку лекарств около 2,2 миллиарда гривен, распределив их между тремя международными организациями: ПРООН, ЮНИСЕФ и Crown Agency. Со всеми подписаны соответствующие соглашения. Однако говорить о том, что лекарства уже закуплены, преждевременно. В ноябре ЮНИСЕФ заявил, что еще не получил денег от правительства и, следовательно, не может прогнозировать, когда сможет закупить для Украины вакцины.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Прозрачная закупка лекарств - одна из главных трудностей МЗ

Начать введение общегосударственного обязательного медицинского страхования.

В марте на сайте Минздрава появилось сообщение, в котором "специалисты Минздрава и эксперты" назвали введение такого страхования преждевременным, "учитывая экономическую ситуацию в стране".

Запретить рекламу лекарственных средств.

Рекламу лекарств не запретили. И похоже, что в самом МЗ эту идею не поддерживают. В августе заместитель министра Александра Павленко говорила не о запрете рекламы лекарств, а о "усовершенствовании нормативно-правовой базы по рекламированию лекарственных средств". "В последнее время увеличилось засилье рекламы, которая вводит в заблуждение", - сказала она.

Социальная защита

Установить единые принципы начисления пенсий. Разработать новый закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Закон об изменениях в пенсионном обеспечении, который Рада с пятой попытки поддержала в марте, был одним из документов, принятых по требованию МВФ. Закон предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин, ограничивает выплаты пенсионерам, в том числе судьям и госслужащим.

Законопроект о накопительной пенсионной системе - второй этап пенсионной реформы - парламент пока не рассматривал.

Копірайт зображення ukrinform Image caption Правительство пообещало сделать так, чтобы государственные органы сами получали друг у друга необходимые справки

Окончательно отменить льготы и привилегии для всех должностных лиц. "Никто не будет иметь никаких льгот в связи со своей должностью".

Согласно тому же закону, принятому по требованию МВФ, с 1 июня в Украине отменены все специальные пенсии и введено единое правило начисления пенсий. Летом министр социальной политики Павел Розенко подтвердил, что Пенсионный фонд не будет назначать специальные пенсии депутатам и чиновникам, приравняв их к "обычным людям".

Создать систему соцзащиты, при которой граждане не будут обязаны прикладывать к своим заявлениям и обращениям какие-либо справки и согласования. Всю необходимую информацию государство должно получать самостоятельно за счет обмена данными между различными органами власти.

В этом году, чтобы получить субсидии на оплату коммунальных услуг, действительно нужно было подать только заявление и декларацию о доходах. Однако уменьшилось ли количество справок в других сферах? Каждый может судить об этом по собственному опыту.