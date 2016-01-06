Долгое Рождество во Львове, или какие традиции дошли до наших дней?

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Рождественский Львов привлекает туристов доселе неизвестными и интересными традициями, которые порой не встретишь дома: это и вертеп, и колядки, и ярмарка, и особенная рождественская кухня.

Между католиками и православными

Однако Рождество во Львове не всегда было таким веселым, как сейчас. Празднование Рождества часто сопровождалось конфликтами из-за различия в датах.

Ведь, говорит кандидат исторических наук Игорь Лыле, когда григорианский календарь уже празднует, то юлианский еще постится.

"Не секрет, что были попытки полонизации местного украинского населения - например, могли закрывать церкви, не позволять в то время проводить определенные религиозные и обрядовые действия", - добавляет историк.

Впрочем, подобные вещи имели место в XVI-XVII вв: уже во время господства Австро-Венгерской империи их начали регламентировать.

В украинских семьях, которые жили во Львове до начала Второй мировой войны, присутствовали элементы чисто украинского празднования. В римо-католических семьях эти традиции были несколько иными.

Горожане больше ходили друг к другу в гости Игорь Лыле, историк

Например, в городе не было вертепов в том виде, в котором они существуют сейчас - это больше украинская сельская традиция, принесенная в город. А вот традиция празднования новогодних праздников с ёлкой была общеевропейской, а дидух (сноп соломы последнего урожая, украшенный разноцветными ленточками. - Ред.) чаще ставили в провинции.

"Тогда популярными были колядки, а вот представления с участием огромного количества персонажей, которые заходят в дома, организовывали не так часто. Это было не принято. Горожане больше ходили друг к другу в гости. Колядовали и пели, но в другое время. Потому объективно большая часть жителей Львова праздновала Рождество в декабре", - рассказывает Игорь Лыле.

Поскольку в городе жили разные религиозные общины, Рождество во Львове тянулось довольно долго. В это время почти каждый день в разных уголках города проводили баллы. Было почетно, когда на бал приходила вся элита.

"Например, во Львове были знаменитые "Контракты", которые проводились уже после католического Рождества. Они, среди прочего, служили возможностью для окрестных помещиков, которые съезжались в город, заключить договоры на следующий год под урожай", - рассказывает историк.

Копірайт зображення Oleksandra Chernova

Объединяло католиков и православных отношение к Новому Году. Он не имел большого значения во Львове и был проходным элементом в праздничном цикле.

"У нас в этот день было не принято дарить друг другу подарки. Также люди, которые к нам приезжают 5-6 января, удивляются, когда они видят, как у нас только несут елки, чтобы установить их в домах", - заключает Игорь Лыле.

Львовский рождественский стол

"В традициях рождественской кухни присутствуют украинские и польские элементы. Обе нации проживали во Львове и трепетно относились к Рождеству. Например, поляки у нас переняли кутью, а мы у них переняли традицию сельди", - рассказывает гастрономический эксперт Клуба Галицкой Кухни Всеволод Полищук.

Местной изюминкой стала сельдь с цедрой, которая была характерна именно для Львовской области. Правда раньше сельдь не была столь популярным блюдом на рождественских столах как сейчас, так как это был импортный и довольно дорогой продукт. Ее завозили либо из Гданьска, либо подавали дунайскую сельдь.

Еще одно типичное для Галичины рождественское блюдо - постные голубцы. Традиция готовить голубцы с гречкой и грибами зародилась в XV-XVI вв.

"По нашему рецепту грибы жарили в большом количестве растительного масла, которое на несколько секунд поджигали, поэтому грибы получались как угольки и имели ощутимый запах дыма", - добавляет гастрономический эксперт Всеволод Полищук.

Копірайт зображення Oleksandra Chernova

Однако есть рождественское блюдо, которое является общим для всей Украины, это - кутья.

"На востоке ее интерпретируют по-разному: туда могут добавлять рис, пшено или еще что-то. У нас это, как и тысячу лет назад, - пшеница", - добавляет Всеволод Полищук.

Гастрономический эксперт Клуба Галицкой Кухни считает, что своим многообразием рождественских традиций и блюд Галичина обязана связям с кухнями соседних стран.

"Кухня Центральной и Восточной Украины в основном коммуницировали с двумя другими - русской и французской, которая в XIX веке стала для России почти своей. Например, винегрет - это интерпретация одного из французских блюд, адаптированного под русскую кухню", - рассказывает Всеволод Полищук.

Рождество в городе и деревне

Многие из сейчас известных рождественских традиций ранее чаще соблюдались в селах, а не городах. Например, во львовских домах XIX века никто кутью ложкой к потолку не подбрасывал.

"Вместе с тем соблюдалась традиция семейного праздника, когда можно собраться вместе. Кстати, это часто вызывает недоумение у туристов, которые приезжают во Львов шестого января и видят, что все закрыто, а львовяне куда-то исчезли", - объясняет историк Игорь Лыле.

А вот в селе вариаций того, как подбрасывать кутью к потолку было много. Например, популяризатор украинских традиций Вера Манько в книге "Обряды и блюда Святого вечера" пишет, что на Стрыйщине (Львовская область) хозяин первую ложку кутьи давал Дидуху, и эта ложка оставалась в снопе до Нового Года.

Популярным в селах было изготовление украшений. В некоторых районах Львовской области из соломы делали так называемых "пауков", которых вешали в доме. Их изготавливали из тонких деревянных прутьев или проволоки. Существует несколько легенд о том, почему на Рождество делают паука. Вера Манько описывает следующую:

Копірайт зображення Oleksandra Chernova

"Спасаясь от слуг Ирода, Иосиф и Мария вместе с младенцем спрятались в пещеру. Паук мгновенно оплел вход в нее густой паутиной. И когда солдаты Ирода увидели густую непроницаемую паутину на входе, они решили в поисках беглецов не терять времени на обследование этой пещеры: если бы люди проникли в неё, то обязательно разрушили бы эту хрупкую нерукотворную завесу, которую соткал паук. Таким образом Святое Семейство было спасено".

Все же город на Рождество предлагал больше развлечений, чем деревня, поэтому во Львов съезжались на каток или рождественскую ярмарку.

Эта традиция возрождается и сейчас.