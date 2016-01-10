Тревел-блог: как выжить в Камбодже и увидеть Ангкор

Как бы настойчиво я ни отстаивала самостоятельные путешествия, однако один из самых удобных, безопасных и дешевых способов добраться до Ангкор-Вата - приобрести двухдневный тур из соседнего Таиланда. Именно так мы сделали, впервые посещая Камбоджу. Для неподготовленного туриста одно только пересечение границы со страной кхмеров покажется "миссией невыполнимой".

Об авторе Виктория Торяник - специалист в сфере коммуникаций, блоггер, каучсерфер, путешественница. Любит узнавать новые города через истории их жителей. Считает, что это всегда самые трогательные впечатления и яркие воспоминания о путешествии.

Здесь царит хаос: сложно вообще разобраться, где же там таможня, как оформлять визу, к кому подходить. Местный duty free вообще уникален - обычные ряды палаток вдоль дороги, сразу и не догадаешься.

На таможне - как впрочем, и везде - процветает вымогательство. Например, нам пришлось заплатить 7 долларов за распечатку билетов на самолет, без которых не выпускают из страны. У гидов есть свои договоренности на таможне, поэтому группу туристов пропускают без очереди и заполнения бумаг, но паспорта возвращают только на пути назад. Морально это не очень комфортно.

Плавучие поселения

Кроме трех самых популярных храмов индуистского комплекса Ангкор-Ват в пакетный тур входит поездка на озеро Тонлесап, где расположено поселение с плавучими домами.

Это сложно представить, но вся жизнь людей проходит на воде. По словам гида, многие никогда не ступают на землю. В плавучем поселении, которое постоянно мигрирует, есть свои магазины, школы и даже мэрия, а в домах есть телевизоры и другие современные вещи.

В сезон дождей здесь ежегодно происходит интересный природный феномен - воды реки Тонлесап, которая вытекает из озера и впадает в Меконг, меняют свое направление и возвращаются назад. Тогда площадь озера увеличивается в шесть раз и затапливает поля и леса. Когда же уровень воды спадает, показываются кроны деревьев, "украшенные" гирляндами из мусора.

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Самый большой храмовый комплекс мира

Огромным, на мой взгляд, недостатком пакетного тура в "Город-храм" является то, что туристам за 4-5 часов показывают только три основных храма - центральный Ангкор-Ват, комплекс Байон с известными лицами, "настроение" которых меняется с доброго на злое зависимости от солнца, и храм Та Прохм со столетними деревьями, сросшимися со стенами. Последний приобрел огромную популярность после съемок эпизода фильма "Лара Крофт" с Анджелиной Джоли.

Однако, чтобы действительно углубиться в изучение комплекса, который состоит из более чем 70 храмов, нужно не меньше недели. С этой мыслью мы и решили во второй раз уже самостоятельно наведаться в Сиемреап - город-сателлит некогда величественной кхмерской империи. Вообще, это, пожалуй, единственный относительно адаптированный для туристов город в Камбодже.

Добрались мы сюда на оригинальном ночном автобусе с лежачими местами. Такой ежедневно курсирует из Сиануквиля - пляжного городка Камбоджи, где мы провели две недели. Комфортное перемещение - удовольствие не из дешевых - билет тогда стоил 17 долларов. Кстати, главная валюта в Камбодже - американские доллары, которые можно получить даже в банкоматах, местные риели здесь спросом не пользуются.

От $1

Конечная остановка чудо-автобуса, конечно же, расположена на окраине города, где сонных туристов ожидают деловитые "туктукеры".

Они просят до 5 долларов за поездку в отель, хотя можно сторговаться и за 2-3 доллара, и даже за 1.

Среди навязчивых водителей нам удалось найти доброжелательного кхмера со слабым английским, с которым мы договорились о поездке по Ангкору на следующий день. Личный водитель с заранее согласованным маршрутом на целый день обойдется в сумму до 15 долларов.

Очень важно найти общий язык с водителем и согласовывать место встречи после осмотра каждого храма, иначе можно навсегда разминуться с ним. И не стоит платить за трансфер заранее - это также не будет способствовать стопроцентному сопровождению "туктукера".

Сквозь миллионы опасностей

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Кстати, Камбоджу сложно назвать безопасной страной. Обман, воровство и даже нападения на туристов здесь не редкость. Не добавляет ощущения защищенности и коррумпированная полиция. Однако среди самых больших опасностей - ядовитые змеи и несколько миллионов мин, которыми в результате тридцатилетнего военного конфликта обильно усыпана территория страны.

Поэтому здесь нужно быть крайне осмотрительными и не отклоняться от проторенных маршрутов.

Вечерний Сиемреап предлагает туристам, полным впечатлений от сооружений империи кхмеров, традиционный ужин под национальные танцы или шумные посиделки в заведениях на любой вкус на Pub Street.

Прогулка по этой улице развлечений непременно приведет к колоритному ночному рынку, где за бесценок можно приобрести яркие сувениры ручной работы.

Особенно привлекают бесконечные палатки украшений с драгоценными камешками разных цветов и оттенков, от которых захватывает дух. Всем известно, что Камбоджа богата месторождениями драгоценных камней, поэтому доверчивые туристы часто с радостью меняют 50-100 долларов на кольцо с сапфиром.

К сожалению, мало кто привозит оттуда действительно ценные вещи. Если во время торгов твердо сообщить, что вы знаете, что это не драгоценный камень, а обычное стекло, можно приобрести выбранную вещь долларов за пять.