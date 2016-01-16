Буркина-Фасо: погибли 23 человека из почти двух десятков стран

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По меньшей мере 23 человека 18 национальностей погибли в результате нападения на роскошный отель Splendid в городе Уагадугу, столице Буркина-Фасо, а также на соседние отель и кафе.

В ходе операции сил безопасности при поддержке французских спецслужб погибли четверо нападавших. Сообщается, что двое из них - женщины.

Вечером в пятницу в столице западноафриканской страны произошло нападение на отель Splendid, в котором живут сотрудники ООН и останавливаются туристы из западных стран.

Нападавшие захватили заложников. Вследствие ночного штурма силовиков людей удалось освободить.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал "омерзительным" нападение на отель в бывшей французской колонии.

Нападение и штурм

Среди освобожденных - министр труда и социальной защиты Буркина-Фасо Клемент Савадого.

Данных о национальной принадлежности погибших и пострадавших пока нет.

Четырехзвездочный отель Splendid подвергся нападению поздно вечером в пятницу.

По словам очевидцев, сначала рядом взорвались два автомобиля, затем группа вооруженных людей в масках атаковала здание и захватила его, несмотря на вооруженное сопротивление охраны.

Нападавшие также ворвались в находящееся рядом с отелем популярное среди иностранцев кафе Cappuccino, и, как сказал корреспонденту Agence France-Presse один из официантов, застрелили там несколько человек.

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Штурм двумя группами начался примерно через пять часов после захвата отеля. В результате здание загорелось.

Ответственные за нападение

Информагенства сообщили со ссылкой на занимающийся мониторингом джихадистских движений аналитический центр SITE Intelligence Group, что ответственность за нападение на отель взяла на себя группировка "Аль-Каида в странах исламского Магриба".

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В декабре один из ее лидеров "Аль-Каиды" призвал к джихаду мусульман, живущих в ряде стран Африки, в том числе в Буркина-Фасо.

Месяцем ранее группировка заявила о своей причастности к нападению на отель в соседней Мали.

В апреле 2012 года Лондонский Королевский институт стратегических исследований в своем докладе предсказал активизицию "Аль-Каиды" в Африке на широком фронте от Мали на западе, через Нигер и Нигерию к Сомали и Кении на востоке, и ее альянс с местными исламскими радикалами.

Примерно месяц назад о слиянии с "Аль-Каидой" объявила действовавшая в Мали и Буркина-Фасо группировка "Аль-Мурабитун", которую долгое время возглавлял одноглазый алжирец Мохтар Бельмохтар, воевавший еще с советскими войсками в Афганистане.

По мнению экспертов SITE Intelligence Group, именно боевики "Аль-Мурабитун" непосредственно осуществили нападение на отель Splendid.

Буркина-Фасо - бывшая французская колония в западной Африке с населением в 15,7 миллиона человек, одно из беднейших государств мира. До 1984 года именовалась Верхней Вольтой. Нынешнее название переводится с языка мооре как "страна честных людей".