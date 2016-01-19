Скончался основатель группы Eagles Гленн Фрай

Копірайт зображення Getty

Американский гитарист, сооснователь и участник легендарной рок-группы Eagles Гленн Фрай скончался на 68-м году жизни.

Музыкант скончался в Нью-Йорке в понедельник из-за осложнений, возникших от пневмонии, острого язвенного колита и ревматоидного артрита.

"Слова не могут описать ни нашу скорбь, ни любовь и уважение ко всему, что он дал нам", - говорится в заявлении семьи и участников группы.

Группа Eagles была одной из самых успешных групп в 1970-е, в том числе благодаря хиту Hotel California, выпущенному в 1976 году.

Копірайт зображення Getty

Фрай написал Hotel California вместе с певцом Доном Хенли. Он также был автором нескольких других песен, прославивших группу, включая Heartache Tonight и Lyin' Eyes.