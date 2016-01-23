Шарлотта Рэмплинг назвала бойкот "Оскара" "дискриминацией белых"

Копірайт зображення Getty Image caption "Может быть, ни один чернокожий актер не заслуживал номинации"? - сказала Шарлотта Рэмплинг

Актриса Шарлотта Рэмплинг, кандидат на премию "Оскар", назвала продолжающийся скандал по поводу отсутствия среди кандидатов чернокожих актеров "расизмом по отношению к белым".

На вопрос французского телеканала Europe 1, понимает ли она причины, почему некоторые чернокожие актеры решили бойкотировать церемонию вручения "Оскаров", она сказала: "Нет, по-моему, все наоборот".

"Трудно сказать… Может быть, ни один чернокожий актер не заслуживал номинации", - добавила она.

69-летняя Рэмплинг номинирована на роль лучшей актрисы за ее роль в фильме "45 лет".

Рэмплинг также отвергла заявление режиссера Спайка Ли, потребовавшего ввести квоты для актеров из расовых меньшинств при выдвижении номинантов на "Оскара".

"Зачем разделять людей на категории? Мы живем в стране, где принимают – более или менее – практически любого. Люди всегда ищут проблем, про некоторых говорят "он слишком красив", про другого, что он слишком чернокожий, про третьего, что он слишком белый… всегда найдется кто-то кто скажет, что вы слишком то или се".

Копірайт зображення AP Image caption "Оскар" – символ гораздо большей проблемы, а именно того, как делаются фильмы в Голливуде", - сказала Виола Дэвис

Ее слова последовали вслед за заявлением Спайка Ли, который сказал, что не может принимать участие в "белой как лилия" церемонии. Его поддержали целый ряд чернокожих актеров. Сама Рэмплинг подверглась резкой критике в социальных сетях.

Дважды выигравшая "Оскар" Виола Дэвис присоединилась к дебатам, заявив, что на них должны быть представлены и небелые актеры и актрисы.

"Оскар" – символ гораздо большей проблемы, а именно того, как делаются фильмы в Голливуде. Возможности, предоставляемые актерам, не соответствуют их талантам", - сказала она.

В четверг бывший номинант на "Оскара" Уилл Смит присоединился к своей жене Джаде Пинкетт Смит и Спайку Ли и объявил, что тоже будет бойкотировать церемонию, которая состоится 28 февраля.

Актеры Марк Раффало и Дастин Хоффман выступили в поддержку своих коллег, бойкотирующих церемонию вручения "Оскаров", а Куинси Джонс требует, чтобы ему дали возможность выступить на церемонии в течение пяти минут на тему о необходимости большего разнообразия среди номинантов, иначе он откажется быть одним из конферансье.

Звезда фильма "Форсаж" Тайриз Гибсон и рэппер 50 Cent призвали Криса Рока отказаться от роли конферансье на церемонии.

Американский актер Джордж Клуни тоже присоединился к дискуссии относительно отсутствия расового и этнического многообразия среди номинантов на "Оскар" этого года. Он сказал, что киноакадемия "движется в неправильном направлении", дискриминируя афроамериканцев.