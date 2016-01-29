Культобзор: в Казахстане будет своя "Игра престолов"

Копірайт зображення qazaqeli550.kz Image caption Сериал "Казахское ханство" приурочен к 550-летию казахской государственности, отмечают создатели сериала

Кто сыграет роль Майкла Джексона в комедии, почему в Казахстане снимают сериал в стиле "Игры престолов", сколько цветов кожи будет у новой куклы Барби и кому Эрик Клэптон должен заплатить за обложку альбома - все это в обзоре новостей культуры за уходящую неделю уходящего года.

Ответ Путину и Борату

Ответить одним махом и Путину, и создателям запоминающегося образа Бората в исполнении Саши Барона Коэна - такую задачу поставили перед собой режиссер и продюсер сериала "Казахское ханство", который сейчас снимают в Казахстане при поддержке местного Министерства культуры и спорта.

Как пишет Guardian, создатели 10-серийной исторической саги в стиле суперпопулярной "Игры престолов" хотят не только рассказать о том, как закладывались основы нынешнего казахского государства, но и дать отпор всем, кто не считает Казахстан настоящим государством.

"Помните, как Путин заявил, что Казахстан является страной без истории? Это стало толчком", - прокомментировал замысел продюсер сериала Арман Асенов.

Копірайт зображення PA Image caption В Казахстане хорошо помнят обиды от "казахского журналиста" Бората

Газета добавляет, что "колониальные намеки" президента РФ о том, что история Казахстана якобы насчитывает всего несколько десятилетий, возмутили многих жителей страны. Поэтому сериал о "зарождении казахского государства более 500 лет назад" должно вызвать большой общественный интерес.

"Благодаря темам власти и славы, войны и мира, любви и ненависти, изображенным в стиле "Игры престолов" на фоне роскошных пейзажей южного Казахстана, "Казахское ханство" должно очаровать зрителей, когда появится на экранах в марте", - пишет издание.

Впрочем, создатели сериала рассчитывают не только на успех внутри страны. По замыслу, их работа должна помочь зрителям увидеть альтернативу голливудским фильмам вроде "Бората", где изображен вымышленный Казахстан, отмечает Guardian.

Кто на роль Джексона?

Копірайт зображення APReuters Image caption Не все в восторге от того, что Майкла Джексона сыграет Джозеф Файнс

Можно ли приглашать белого актера на главную роль в фильме о Майкле Джексоне? Телеканал Sky Arts решил, что можно, и предложил актеру Джозефу Файнсу роль поп-певца в фильме по мотивам легенды о том, как после атак 11 сентября в 2001 году Майкл Джексон, Элизабет Тейлор и Марлон Брандо якобы арендовали авто для путешествия из Нью-Йорка в Сан-Франциско, пишет Independent.

Издание отмечает, что сам Майкл Джексон когда-то очень эмоционально отреагировал на возможность белых актеров олицетворять его. В интервью Опре Уинфри в 1993 году певец был весьма раздражен, когда комментировал слухи о том, что ребенок с белой кожей сыграет его в рекламном ролике Pepsi. Джексон назвал это глупостью.

"Это безумие. Почему я должен хотеть, чтобы белый ребенок играл мою роль? Я темнокожий американец", - цитирует газета короля поп-музыки.

Актер Джозеф Файнс уже отреагировал на критику от фанатов Джексона. По его словам, в то время, когда могла состояться путешествие трех знаменитостей с восточного на западное побережье США, Майкл Джексон был "возможно, ближе к моему цвета, чем к его настоящего цвета", - отмечает Independent.

По информации издания, родственники певца пока не комментируют выбор актера, но недовольны тем, что сам фильм будет комедийным.

Племянник Майкла Джексона заявил, что они с родственниками возмущены тем, что его дядя будет фигурировать в комедии вокруг событий 11 сентября. От добавил, что на самом деле никакого путешествия в авто вместе с Элизабет Тейлор и Марлоном Брандо не было, потому что "остальные члены моей семьи быстро сели в автобусы в Лос-Анджелес, ведь полеты были отменены".

Неузнаваемая Барби

Копірайт зображення Reuters Image caption Новые ипостаси Барби

Голубоглазая худощавая блондинка по имени Барби уходит в прошлое, а ее место скоро займут 33 вариации известной на весь мир куклы, пишет Telegraph. Производитель любимой многими девочками игрушки - компания Mattel - решил идти в ногу со временем и представить публике обновленные модели, которые "лучше отражают многообразие аудитории".

У новых Барби будут 24 различные прически и семь оттенков кожи, отмечает газета. "Мы видим, что нынешнее поколение беспокоит социальная справедливость, что они предпочитают бренды с определенной целью и ценностями. Они не видели Барби в этой категории", - объяснила мотивы перехода на новые модели одна из руководительниц компании Таня Миссад.

Telegraph отмечает, что с 1959 года, когда Барби впервые появилась на полках магазинов, она ни разу не претерпевала существенные изменения. Таким образом, нынешнее обновление является самым масштабным за 50 лет.

Компания-производитель возлагает на новую куклу много надежд, поскольку прибыли постоянно падают из-за сильной конкуренции на рынке и критики в связи со слишком идеальными пропорциями Барби, добавляет издание.

"Искаженное" полотно

Копірайт зображення PA Image caption Эрик Клэптон вынужден был судиться из-за обложки одной из своих пластинок

Легендарный британский рок-музыкант Эрик Клэптон попал в беду после того, как в 2011 году разместил на обложке коллекционной пластинки переработанное изображение картины художника Эмиля Франдсена "Молодая девушка с букетом".

Как пишет Figaro, парижский суд пришел к выводу, что на пластинке, выпущенной в честь 40-летия знаменитого альбома, картина была "искажена". Поэтому Клэптон должен заплатить семье художника, который умер в 1969 году, 15 тысяч евро.

Репродукция картины французского художника с датским корнями впервые появилась на обложке альбома музыканта в 1970 году. Картину ему предоставил сын Эмиля Франдсена, у которого музыканты некоторое время жили. Тем не менее, суд принял во внимание только жалобу об обложке переизданного альбома, где картина превращена в трехмерное изображение. Что касается обложки оригинального альбома, служители Фемиды сослались на то, что семья художника на тот момент знала о ее существовании и не может требовать компенсацию за использование полотна.