Фотография с Photoshop подмочила репутацию Nikon

Копірайт зображення Nicon Image caption Автор фото писал, что ему повезло, самолет ждать долго не пришлось

Nikon убрал фото, которое победило на конкурсе любительской фотографии, после того, как в соцсетях начались споры из-за того, что оно оказалось отредактировано в Photoshop.

Чэй Ю Вэй из Сингапура представил на конкурс фото самолета, который только что показался над домом.

Но Nikon и г-ну Вэю пришлось извиниться после того, как тысячи людей указали на то, что самолет "добавили" к картинке.

Также оказалось, что год назад другой фотограф опубликовал в Instagram идентичное фото.

Сингапурский фотограф Ли Ик Кот, который разместил фотографию раньше, сказал BBC, что не может утверждать, что это то же самое фото. Но он отметил, что всегда признавал, что это фотомонтаж.

История фейковых побед

11 января

Nikon в Сингапуре объявил о начале своего ежемесячного конкурса в Facebook и призвал "очаровать нас своими монохромными фотографиями". Победителю пообещали чемодан на колесах.

Г-н Чэй, чье имя в Instagram@yuuuuuwei, загрузил свое фото.

Через неделю один из пользователей соцсети спросил г-на Чэя в Instagram, как долго ему пришлось ждать, чтобы самолет пролетел над головой. Фотограф ответил: "Не очень долго, мне повезло" и поставил два смайлика.

28 января

Проблема в том, что вы солгали, что ждали этот кадр Пользователь Instagram

Чэй Ю Вэя объявили победителем конкурса. Nikon сообщил, что во время прогулки с фотоаппаратом в Сингапуре он оказался на одной лестнице и сделал интересный снимок: "Вряд ли он рассчитывал поймать самолет в воздухе".

После обработки фото в Photoshop и изменения баланса цветов вокруг самолета на фото появилось белое пятно, которое и свидетельствовало о том, что самолет скопировали и вставили с другого фото. Кроме того, изображение самого самолета было "мозаичным".

Другие фотографы начали обвинять в Instagram фотографа в намеренной подделке.

Один из пользователей соцсети заметил: "С фото все нормально. Я знаю тысячи пользователей Instagram, которые добавляют к фотографиям самолет... в Photoshop. Проблема в том, что вы солгали, что ожидали этот кадр. Вокруг много неглупых людей".

Волна обвинений была и в адрес Nikon.

"Проблема в судьях. Возможно, энтузиасты тщательно искали именно "невозможного" фото или "wow эффекта" в представленных на конкурс работах. Привлекайте к судейству настоящих фотографов и рассматривайте настоящие фото. Это может во многом помочь репутации Nikon", написал на своей странице в Facebook другой пользователь.

30 января

Если вы действительно допустили "большую ошибку", то исправьте ее. Не пытайтесь оправдать себя тем, что это лишь обычный конкурс Дарен Лим, телеведущий

Nikon опубликовал извинения: "Мы не должны были уступать нашим стандартам даже на таком обычном конкурсе фото".

"Мы допустили большую ошибку и бурная реакция общества доказывает, что истинный дух фотографии жив".

"Это ужасно, что производитель серьезного фотооборудования так относится к честности фотографии, - сказал актер и телеведущий Дарен Лим. Если вы действительно допустили "большую ошибку", то исправьте ее. Не пытайтесь оправдать себя тем, что это лишь обычный конкурс".

Той же ночью в своем Instagram извинился победитель.

31 января

В ответ на волну критики Nikon извинился во второй раз: это будет "правильно по отношению к нашему сообществу и стандартам, которые ожидаются от Nikon, если мы немедленно уберем фото победителя с нашей страницы".

Nikon поблагодарил своих пользователей за их "откровенность" и постоянную поддержку и извинился за то, что это означает, что их комментарии также удалят.

1 февраля

СМИ сообщили, что подобную фотографию разместил в своем Instagram фотограф Ли Ик Кот и отметили, что там два фото совмещены в одном.

Мемы

Несмотря на разочарование, некоторые фотографы посмеялись над инцидентом и изложили свои версии отредактированных фотографий.

Копірайт зображення Gx Chua Image caption На фото пользователя Facebook Gx Chua в небе появляется телепузик

Копірайт зображення Hui Ying Image caption Автор фото Hui Ying писал, что "ему очень повезло сфотографировать" внеземной велосипед, который пролетал над домом