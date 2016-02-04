Резолюция ЕП: в Крыму - нарушения прав человека и угроза милитаризации

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Европейский парламент констатирует существенное сужение прав человека в Крыму после незаконной аннексии Крыма и называет ситуацию на полуострове "беспрецедентной".

Также Европарламент осудил "милитаризацию Крыма" и угрозы России разместить ядерное оружие на полуострове, что, по мнению европарламентариев, составляет "значительную угрозу для региональной, европейской и глобальной безопасности". Европарламент вновь призвал Россию вывести войска из Крыма и Восточной Украины.

4 февраля Европарламент принял резолюцию "Ситуация с правами человека в Крыму, в частности, крымских татар". "За" проголосовало 472 депутата, "против" - 79, воздержались - 33.

Документ указывает на "серьезные трудности и дискриминацию людей, которые отказались принять российское гражданство после аннексии Крыма, во всех сферах политической, социальной и экономической жизни".

В проекте резолюции, который находится в распоряжении ВВС Украина, также говорится об ограничении доступа в Крым для представителей ОБСЕ, ООН и Совета Европы, правозащитных неправительственных организаций и независимых журналистов.

"Европарламент вновь заявляет о своей твердой приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждает незаконную аннексию Россией Крымского полуострова", - говорится в проекте документа.

Европарламент в очередной раз подчеркивает, что восстановление украинского контроля над полуостровом является одной из предпосылок для возобновления сотрудничества с Российской Федерацией, в том числе для приостановления введенных санкций.

Копірайт зображення AFP Image caption Крымских татар притесняют больше всего, считают в Европарламенте

В резолюции содержится призыв к российским и "де-факто местным властям" провести эффективное, непредвзятое и прозрачное расследование всех случаев исчезновений, пыток и нарушений прав человека правоохранительными органами Крыма, начиная с февраля 2014 года.

Европарламент также призывает освободить "незаконно задержанных в Крыму" Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ахтема Чийгоза, Мустафу Дегерменджи, Али Асанова, арестованных за мирный протест против оккупации, и гарантировать их безопасное возвращение в Украину.

В обсуждаемой резолюции Европарламент призывает власти в соответствии с международным гуманитарным правом предоставлять беспрепятственный доступ в Крым представителям международных институтов и независимым экспертам ОБСЕ, Организации Объединенных Наций и Совета Европы.

В документе приветствуется украинская инициатива по созданию международного переговорного механизма по восстановлению украинского суверенитета над Крымом в формате "Женева плюс", который должен включать непосредственное взаимодействие ЕС.

Эта резолюция рассматривается в рамках традиционных слушаний о нарушении прав человека, демократии и верховенства права.

На прошлой неделе в Крыму работала миссия Совета Европы, которая также изучала ситуацию с правами человека на полуострове. Ее отчет еще не обнародован.