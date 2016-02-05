В Кельне в первую карнавальную ночь зафиксировано 22 преступления на сексуальной почве

Копірайт зображення Getty Image caption Полиция отказалась сообщать национальную принадлежность задержанных

За минувшую ночь в Кельне зафиксировано 22 преступления, связанных с сексуальными домогательствами, сообщили в полиции города.

Все нападения произошли в ходе ежегодного карнавала.

190 человек были задержаны.

Власти отказались комментировать национальную принадлежность задержанных, но признали, что количество сексуальных домогательств в этой году выше, чем в прошлом.

Праздник стартовал в Кельне в четверг и продлится шесть дней. Безопасность на карнавале, по словам городских чиновников, обеспечивают более двух тысяч полицейских.

В январе городская прокуратура Кельна объявила награду в 10 тысяч евро за любую информацию, которая приведет к опознанию или поимке виновных в нападениях на женщин в новогоднюю ночь.

В большинстве случаев, по словам жертв, на них нападали мужчины арабской и североафриканской внешности.

Всего в связи с нападениями в полицию было подано более 650 заявлений, из них более 330 касаются нападений на сексуальной почве, а в двух случаях речь идет об изнасиловании.

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