В Кельне в первую карнавальную ночь зафиксировано 22 преступления на сексуальной почве
За минувшую ночь в Кельне зафиксировано 22 преступления, связанных с сексуальными домогательствами, сообщили в полиции города.
Все нападения произошли в ходе ежегодного карнавала.
190 человек были задержаны.
Власти отказались комментировать национальную принадлежность задержанных, но признали, что количество сексуальных домогательств в этой году выше, чем в прошлом.
Праздник стартовал в Кельне в четверг и продлится шесть дней. Безопасность на карнавале, по словам городских чиновников, обеспечивают более двух тысяч полицейских.
В январе городская прокуратура Кельна объявила награду в 10 тысяч евро за любую информацию, которая приведет к опознанию или поимке виновных в нападениях на женщин в новогоднюю ночь.
В большинстве случаев, по словам жертв, на них нападали мужчины арабской и североафриканской внешности.
Всего в связи с нападениями в полицию было подано более 650 заявлений, из них более 330 касаются нападений на сексуальной почве, а в двух случаях речь идет об изнасиловании.