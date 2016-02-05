Французы возмущаются изменениями в орфографии
Идея изменить орфографические правила во французском языке, из-за чего более 2000 слов могут писаться по-новому, вызвала волну гнева среди французов.
Французская академия предложила такие изменения еще в 1990 году, однако они были необязательными. Среди предложений - отказаться от циркумфлекса ( "козырек" над буквами - ^) и дефисов в некоторых словах.
Над буквами i и u в некоторых словах исчезнет знак ударения, однако над буквой o он останется.
Издатели заявляют, что перепишут школьные учебники с учетом новых правил.
Министр образования заявила, что целью изменений не является искоренение циркумфлекса, и оба варианта написания будут считаться правильными.
Несмотря на это, новость вызвала гнев многих пользователей социальных сетей, которые утверждают, что речь идет о примитивизации языка.
По данным новостного сайта TF1, который ссылается на Министерство образования, новые изменения вступят в силу в следующем учебном году, то есть в сентябре 2016-го.
Ученики и студенты смогут сами выбирать, какими правилами орфографии пользоваться - старыми или новыми. Преподаватели будут вынуждены работать с обоими вариантами.
Некоторые изменения:
- Oignon - ognon (лук)
- Nénuphar - nénufar (водяная лилия)
- S'entraîner - s'entrainer (тренироваться)
- Maîtresse - maitresse (дама, учительница)
- Coût - cout (стоимость)
- Mille-pattes - millepattes (стоножка)
- Porte-monnaie - portemonnaie (кошелек)
Изменения предложили для того, чтобы облегчить изучение французского языка, но многие французы выступили против них, хотя новые правила и не обязательны, пишет Le Monde.
Во французском сегменте Twitter обретают популярность хештеги #ReformeOrthographe (реформа орфографии) и #JeSuisCirconflexe (я - циркумфлекс).