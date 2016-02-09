Сикху не дали сесть в самолет из-за тюрбана

Копірайт зображення Instagram Image caption Г-н Ахлувалиа показывает штамп "SSSS" на своем билете, который означает необходимость дополнительной проверки

Американский актер-сикх заявил, что мексиканская авиакомпания Aeromexico не дала ему сесть в самолет из-за его тюрбана.

Актер индийского происхождения Варис Ахлувалиа, который также является дизайнером, говорит, что служащие аэропорта запретили сесть ему на рейс после того, как он отказался снять тюрбан на публике.

Инцидент произошел во время дополнительных проверок перед полетом из Мехико в Нью-Йорке.

По словам авиакомпании, она придерживалась протоколов безопасности и сожалеет о причиненных "неудобствах".

Мужчина разместил в Instagram фотографию своего билета.

На нем стоит штамп "SSSS", который означает повторный отбор для проверки безопасности (Secondary Security Screening Selection). Этот отбор осуществляется в случайном порядке.

Г-н Ахлувалиа играл эпизодическую роль в фильме "Отель "Гранд Будапешт", а также участвовал в рекламе американского бренда одежды GAP.

Он рассказал, что летел на Неделю моды в Нью-Йорк.

В интервью New York Daily News г-н Ахлувалиа заявил, что согласился на дополнительную проверку, но отказался снять тюрбан: "Это не то, что я могу сделать на публике... Это так же, как если бы вас попросили бы снять одежду".

Копірайт зображення Instagram Image caption "Дорогая Неделя моды в Нью-Йорке, я могу немного опоздать, потому что Aeromexico не пускает меня в самолет в тюрбане. Не начинайте шоу без меня", - написал актер в Instagram

Копірайт зображення Waris Ahluwalia Instagram Image caption Г-н Ахлувалиа сыграл в "Отеле "Гранд Будапешт"

Когда же он сказал, что не снимет тюрбан, если его не уведут в отдельную комнату, мужчине посоветовали заказать другой рейс.

"Это не очень приятно, когда вам говорят, что вы не можете лететь этим самолетом из-за вашего наряда или ваших религиозных убеждений", - возмущается Варис Ахлувалиа.

Авиакомпания же заявила, что предложила ему пройти осмотр и проверку перед посадкой "в строгом соответствии" с протоколом безопасности.

"Мы предложили пассажиру альтернативные пути, чтобы добраться до места назначения", - заявила Aeromexico.