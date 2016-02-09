Как невежество умышленно распространяют в мире

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Как влиятельные бизнесмены и корпорации распространяют невежество и запутывают информацию? Корреспондент BBC Future узнала, что для этого феномена даже существует специальный термин.

В 1979 году секретное сообщение от гиганта табачной промышленности случайно попало в прессу. Документ под названием "Предложение по курению и здоровью", составленный компанией Brown & Williamson десятью годами ранее, описывал различные тактики, как табачные корпорации противостоят кампаниям по борьбе с курением.

В одном из наиболее показательных отрывков документа отмечается, как рекламировать сигареты массовому покупателю: "Наш главный инструмент - это вопрос, потому что это лучший способ конкурировать с бесспорными фактами, которые существуют в сознании общественности. Это также средство распространения противоречивой информации".

Это откровенное заявление вызвало интерес историка науки из Стэнфордского университета Роберта Проктора, начавшего изучать маркетинговые стратегии табачных компаний, с помощью которых они запутывают информацию о том, что курение вызывает рак.

Копірайт зображення Thinkstock Image caption Тактики табачных компаний, с помощью которых они пытаются скрыть вредные последствия курения, вдохновили исследователя Роберта Проктора на создание термина "агнотология"

Ученый узнал, что сигаретная промышленность не хочет, чтобы потребители поняли вредность ее продукции, и тратит миллиарды на сокрытие фактов о влиянии курения на здоровье. Поиски вдохновили исследователя на создание неологизма для названия науки, которая изучает умышленное распространение невежества - "агнотология".

Агнотология - это наука, которая изучает умышленное распространение путаницы и обмана для продажи продукта или завоевания благосклонности

Термин происходит от слов из неоклассического греческого языка: agnosis - "незнание", "невежество", и "онтология" - раздел метафизики, который изучает природу бытия. Агнотология - это наука, которая изучает умышленное распространение путаницы и обмана для продажи продукта или завоевания благосклонности.

"Исследуя агнотологию, я открыл целый тайный мир секретной науки, и подумал, что историки должны уделить этому явлению больше внимания".

Перечень стратегий табачной корпорации 1969 года - это прекрасный пример агнотологии, отмечает профессор Проктор.

"Невежество - это не просто то, о чем мы пока не знаем, это целенаправленная стратегия сокрытия знания влиятельными политическими или экономическими фигурами".

Коллегой и сотрудником профессора Проктора стал лингвист из Калифорнийского университета в Беркли Айн Боаль, вместе с которым они в 1995 году придумали термин "агнотология", хотя значительную часть исследования Роберт Проктор выполнил ранее.

Сбалансированная дискуссия

Сегодня агнотология не утратила своей актуальности. Например, противники Барака Обамы на протяжении многих месяцев успешно сеяли политические сомнения относительно национальности президента США, пока он в 2011 году не дал свое свидетельство о рождении. В противном случае некоторые политические обозреватели в Австралии пытались посеять панику, утверждая, что уровень кредитоспособности этой страны - такой же как в Греции, несмотря на наличие доступных данных от рейтинговых агентств, которые свидетельствовали, что экономическая ситуация в обеих странах очень разная.

Копірайт зображення Thinkstock Image caption Опасность распространения невежества сегодня, как никогда, актуальна

Роберт Проктор объясняет, что невежество часто распространяется под прикрытием сбалансированной дискуссии. Например, распространено мнение о том, что на каждое явление существуют противоположные точки зрения, не всегда способствует рациональным выводам. Именно с помощью такой тактики табачные компании пытались рационально доказать, что их продукция может быть безвредной. Этот подход сегодня используют те, кто возражает против изменения климата:

Ми живемо в світі тотального невігластва Роберт Проктор, дослідник

"Принцип баланса позволяет производителям сигарет или скептикам в вопросе глобального потепления утверждать, что каждое явление имеет две стороны, эксперты не имеют единой точки зрения, и это искажает истинное положение дел, распространяя невежество".

Профессор Проктор отмечает, что многие исследования канцерогенов в табаке проводились сначала на мышах, и табачные компании в ответ заявляли, что это не означает, что людям они несут такой же риск, несмотря на очевидные факты вредных последствий для здоровья курильщиков.

Новая эра невежества

"Мы живем в мире тотального невежества, если истине удается пробиться сквозь шум ложных идей, это уже настоящее чудо", - предупреждает Роберт Проктор. И хотя знания стали "доступными", это еще не значит, что люди пользуются доступом к ним:

"Хотя для большинства вещей это не имеет большого значения, как, например, температура кипения ртути, в важных политических или философских вопросах люди, как правило, опираются на веру, традиции или пропаганду больше, чем на рациональное знание".

Профессор Проктор обнаружил, что невежество распространяется, когда, во-первых, многие люди не понимают некую концепцию или факт и, во-вторых, когда группы с особыми интересами - коммерческие компании или политические группировки - намеренно создают путаницу вокруг определенной проблемы.

Копірайт зображення Thinkstock Image caption Невежественные в каком-то вопросе люди становятся легкой жертвой для тех, кто умышленно распространяет ложные идеи и невежество

Когда речь идет о таких вопросах, как вредность табака или климатические изменения, научно невежественное общество будет более восприимчивым к тактикам, которыми профессионально пользуются те, кто умышленно запутывает факты и скрывает правду.

Посмотрим в качестве примера на дискуссию вокруг климатических изменений. "Этот вопрос в первую очередь касается не столько существования климатических изменений, сколько того, создал ли Бог Землю для того, чтобы мы могли бесконечно использовать ее ресурсы, должно ли правительство регулировать промышленность, стоит ли предоставить власть экологам и так далее. Эта дискуссия касается не только фактов, а глобальных изменений, которые влияют на эти факты", - объясняет профессор Проктор.

Опасность "собственной" мысли

Вызывает беспокойство не тот факт, что мы теряем способность иметь собственную точку зрения, а то, что выражать мнение по поводу любого вопроса стало слишком просто Дэвид Даннинг, исследователь

Еще один ученый, который посвятил себя изучению невежества, это Дэвид Даннинг из Корнельского университета. Профессор Даннинг уверен, что распространению невежества в значительной мере способствует интернет, потому что это место, где каждый может стать экспертом, что делает пользователей доступной добычей для тех, кто пытается сознательно распространять ложные истины.

"И хотя доступность информации - это большое преимущество для умных людей, большинство других она вводит в заблуждение, создавая ложное ощущение экспертизы по любому вопросу. Вызывает беспокойство не тот факт, что мы теряем способность иметь собственную точку зрения, а то, что выражать мнение по поводу любого вопроса стало слишком просто. Мы должны консультироваться с другими значительно чаще, чем нам кажется ", - предупреждает Дэвид Даннинг.

Копірайт зображення Getty Image caption Риторика кандидата в президенты США Дональда Трампа является типичным примером агнотологии, говорит профессор Даннинг

"Конечно, мнение других людей также может быть несовершенным, но разные взгляды на одну проблему помогут приблизиться к истине", - добавляет исследователь.

Исследователи Даннинг и Проктор также отмечают, что на нынешних президентских выборах в США распространение невежества достигло невиданных масштабов с обеих сторон политического спектра.

"И яркий пример - кандидат в президенты Дональд Трамп, который предлагает своим последователям простые решения, либо недейственные, либо неконституционные", - говорит профессор Даннинг.

Итак, хотя наука агнотология и возникла в эпоху расцвета табачной промышленности, сегодня потребность как в самом термине, так и в исследовании человеческого невежества как никогда актуальна.