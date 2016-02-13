Климкин говорит, что показал Лаврову фото российской техники на Донбассе

Копірайт зображення Getty Image caption Министры "нормандской четверки", возможно, еще раз встретятся в марте в Париже

Министр иностранных дел Украины говорит, что показал своему российскому коллеге фотодоказательства перемещения российского оружия через украинскую границу.

Об этом Павел Климкин рассказал журналистам по завершению встречи в "нормандском формате", которая состоялась в Мюнхене. В ней принимали участие министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.

Российский министр Сергей Лавров говорит, что настаивал в ходе переговоров на том, чтобы в Общем центре контроля и координации, который должен следить за прекращением огня на Донбассе, присутствовали представители Луганска и Донецка.

Участники встречи также обсудили "модальность выборов" на Донбассе.

Ожидают, что следующие подобные переговоры состоятся в марте в Париже.

"Сделал вид, что не реагирует"

"Я показал несколько фото, как пример того, как российское оружие поставляется через границу, - цитирует "Интерфакс" министра Климкина. - Лавров на это соответствующим образом никак не отреагировал, не комментируя это".

По его словам, на фото видно, как российские танки и другая техника пересекают границу.

Копірайт зображення Getty Image caption Президент Порошенко говорит, что на Донбассе действуют порядка 5000 российских военных

"Мы знаем, сколько сейчас боеприпасов пересекают границу, что все эти боеприпасы могут составить основу для наступательной операции", - добавил украинский министр.

Лавров сделал вид, что тоже на это не реагирует Павел Климкин, министр иностранных дел Украины

По словам президента Петра Порошенко, в настоящий момент на Донбассе находится около 5 тысяч российских военных.

Россия последовательно отрицает участие своих регулярных войск в конфликте на востоке Украины, однако допускает присутствие там добровольцев.

Участники встречи также обсудили вопрос "отработки модальности действий для следующих выборов", которые должны состояться в рамках Минских соглашений, ометил Климкин.

Кроме того, украинский чиновник говорит, что поднял вопрос репрессий украинских активистов в Крыму.

"Лавров сделал вид, что тоже на это не реагирует", - сказал журналистам Павел Климкин.

Особый статус

По словам Сергея Лаврова, которые приводит российское информагентство ТАСС, он в ходе встречи настаивал на том, чтобы в Совместном центре контроля и координации по вопросам прекращения огня и соблюдения перемирия (СЦКК) должны присутствовать представители Луганска и Донецка.

Копірайт зображення Getty Image caption Сергей Лавров обвиняет Киев в нежелании признать "ЛНР/ДНР" стороной переговоров

"Чтобы вменяемо заниматься этой проблемой, в этом центре нужно присутствие представителей провозглашенных республик – Луганской и Донецкой", - сказал он.

По его словам, "этот вопрос никак не разрешается".

Необходима конституционная реформа, которая закрепит постоянный статус Донбасса не на три года, как сейчас, а на постоянной основе Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

"Киев не считает представителей Луганска и Донецка за стороны переговоров. Самое смешное, что именно представители ЛНР и ДНР подписали Минские соглашения, поэтому их легитимность в качестве участников конфликта не вызывает никакого сомнения. Мы обратили внимание наших германских и французских партнеров, а раньше – американцев, что этому пора положить конец", - сказал российский министр.

Он также повторил требование об особом статусе Донбасса на постоянной, а не временной основе.

"Последовательность шагов, которая была подробнейшим образом рассмотрена главами стран "нормандской четверки" 2 октября, не оставляет никаких вариантов для двусмысленного прочтения. Необходима конституционная реформа, которая закрепит постоянный статус Донбасса, причем сделает это с привязкой соответствующего закона к конституции, не на три года, как сейчас, а на постоянной основе. В этом же блоке амнистия", - сказал министр Лавров.

По его словам, в Мюнхене министры лишь "обменялись оценками", а "предметный разговор" ожидается через несколько недель.