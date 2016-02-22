Блог из Луганска: образовательный коллапс
Представьте себе людей, которые собрались бежать марафон, но совсем к этому не готовы. Руководящий состав вузов, который уже покинул "республику", оставил после себя наследие в виде желаемых кресел и перспективных должностей.
Сотрудники, которые остались в "республике", вдруг оказались в первом эшелоне претендентов на вакантные "хлебные" должности.
Что уж говорить о ректорах, которые за указанный период сменялись, как в ускоренной киносъемке.
Ради стипендии
Самое сложное сейчас - набрать студентов. Образование на дневной форме все преимущественно бюджетное. Стипендия ниже российской (студенты сожалеют "Лучше бы мы уже были Россией") - 1445 рублей.
На дневное отделение набрали невероятное количество студентов: инвалидов, соседей, друзей и друзей соседей. Всех, кто жил абсолютно нормально без высшего образования, но раз уж им обещана стипендия и всякая помощь, почему бы и не поучиться.
Половина набранных студентов сразу же растворилась в казармах, на рынках и стройках соседних стран - они не планировали ходить на занятия, но в бухгалтерии умоляют: пусть хотя бы приходят получить свою стипендию!
Сессии решаются "под ключ" - как евроремонт. Главное, найти нужного человека и договориться. Ситуация с обучением парадоксальная. Чтобы сохранить ставки, нужно набрать студентов, а как это сделать, если в "республике" работают восемь, на минуточку, вузов!
А 80% выпускников школ, по официальным данным, подали документы на сдачу российского единого государственного экзамена, то есть, они планируют продолжать обучение в России - российские аттестаты нужны именно для этого.
Специальности восьми работающих в "республике" вузов пересекаются. Конкуренция между самими вузами огромна. "Нам останутся те, кто просто не может и не имеет средств уехать", - с грустью резюмируют на кафедрах.
Абитуриентов перехватывают прямо на лестнице, тянут за руки и обещают все блага мира, только бы они поступили на нужную специальность, обеспечив тот же набор.
Российские дипломы
Весомый аргумент - обещание российского диплома. И здесь получается странная штука - российские вузы нам в сотрудничестве не отказывают, но делают все, чтобы затянуть время и не решить вопрос.
В частных разговорах не скрывают - не было команды, как только дадут отмашку, закажем дипломы и на ваших студентов. Но какой им интерес нам помогать?
Мы для них - прямые конкуренты, ведь стоимость обучения на заочном отделении у нас ниже, а если будут российские дипломы, то при нашей стоимости аренды квартир у нас учиться будет дешевле, чем в России.
Ректор омского вуза насмешил: приезжайте к нам защищать дипломные работы, выдадим дипломы!
При платежеспособности, а точнее, полном отсутствии платежеспособности местных студентов, какой Омск?!
И так уже заведующие местных кафедр для решения вопросов российских дипломов ездят в командировки за свой счет.
Из казармы за парту
Контингент студентов в "республике" в большинстве своем "военный". Им дипломы местного образца как раз подходят. Для них высшее образование - это необходимость для продвижения по службе и большей зарплаты.
Ни времени, ни желания учиться у них нет. Их отпускают со "службы" только на час, чтобы заскочить в вуз на ходу и сразу же бежать назад.
То есть, если говорить о качестве специалистов, которых мы выпускаем, то ситуация удручающая. Диплом нужен как факт.
От классического образования осталась форма, в которой нет смысла. Но кто искренне радуется такой ситуации, так это молодежь, которая мечтает попасть на работу в вузы.
Никакого конкурса, берут, чтобы закрыть нишу вместо сотрудников, которые уехали. Опять стали брать на работу "глубоких" пенсионеров, которых ранее сокращали по возрасту или из-за отсутствия научной степени.
Старших преподавателей дают только потому, что так можно удержать и мотивировать работать.
Но при всей патовости ситуации, вузы сдают отчеты о науке. Статьи должны писаться, нормы выполняться - этого никто не отменял.
Непонятно, где можно сейчас печатать статьи, если Украина в отчетах нежелательна, а связи были налажены именно с ней...
В приглашениях на местные конференции указывают - языки конференции русский и английский, а новая табличка на "Доме профсоюзов" достаточно политкорректная - на русском и украинском языках.
Хотя об открытии местных ВАК (Высших аттестационных комиссий) идут активные разговоры - в "республике" должна быть своя кузница кадров.
А еще мы отошли от уже привычной модульной системы обучения. Вуз работает по старой схеме - от сессии к сессии. Хотя даже внешне вузы меняются - от веселых стаек стиляг у входа в корпуса не осталось и следа.
Нет "мажоров", нет тех, кто раньше действительно увлекался наукой, ждал под аудиториями любимых преподавателей, чтобы обсудить прочитанное.
Нет иностранных студентов, а молодежь, которая учится в "республике", как правило, не имеет денег. Да и сами преподаватели не те.
"Когда нам заплатят, не слышали?" и "Я уже давно ничему не удивляюсь и ничего не жду". Исчез пласт, который делал вуз стильным и красивым. Тех, кто работал не ради денег, а по призванию.
Контингент сотрудников, оставшийся после всех этих перипетий, заметно износился и постарел. Не та высшая школа, что была когда-то.