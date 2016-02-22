Блог из Луганска: образовательный коллапс

Копірайт зображення Yana Victorova Image caption Луганские вузы конкурируют за поредевшие ряды абитуриентов

Представьте себе людей, которые собрались бежать марафон, но совсем к этому не готовы. Руководящий состав вузов, который уже покинул "республику", оставил после себя наследие в виде желаемых кресел и перспективных должностей.

Сотрудники, которые остались в "республике", вдруг оказались в первом эшелоне претендентов на вакантные "хлебные" должности.

Что уж говорить о ректорах, которые за указанный период сменялись, как в ускоренной киносъемке.

Ради стипендии

Самое сложное сейчас - набрать студентов. Образование на дневной форме все преимущественно бюджетное. Стипендия ниже российской (студенты сожалеют "Лучше бы мы уже были Россией") - 1445 рублей.

На дневное отделение набрали невероятное количество студентов: инвалидов, соседей, друзей и друзей соседей. Всех, кто жил абсолютно нормально без высшего образования, но раз уж им обещана стипендия и всякая помощь, почему бы и не поучиться.

Половина набранных студентов сразу же растворилась в казармах, на рынках и стройках соседних стран - они не планировали ходить на занятия, но в бухгалтерии умоляют: пусть хотя бы приходят получить свою стипендию!

Сессии решаются "под ключ" - как евроремонт. Главное, найти нужного человека и договориться. Ситуация с обучением парадоксальная. Чтобы сохранить ставки, нужно набрать студентов, а как это сделать, если в "республике" работают восемь, на минуточку, вузов!

А 80% выпускников школ, по официальным данным, подали документы на сдачу российского единого государственного экзамена, то есть, они планируют продолжать обучение в России - российские аттестаты нужны именно для этого.

Специальности восьми работающих в "республике" вузов пересекаются. Конкуренция между самими вузами огромна. "Нам останутся те, кто просто не может и не имеет средств уехать", - с грустью резюмируют на кафедрах.

Абитуриентов перехватывают прямо на лестнице, тянут за руки и обещают все блага мира, только бы они поступили на нужную специальность, обеспечив тот же набор.

Копірайт зображення Yana Victorova Image caption Реклама высшего образования на фоне закрытого ресторана Макдональдс

Российские дипломы

Весомый аргумент - обещание российского диплома. И здесь получается странная штука - российские вузы нам в сотрудничестве не отказывают, но делают все, чтобы затянуть время и не решить вопрос.

В частных разговорах не скрывают - не было команды, как только дадут отмашку, закажем дипломы и на ваших студентов. Но какой им интерес нам помогать?

Мы для них - прямые конкуренты, ведь стоимость обучения на заочном отделении у нас ниже, а если будут российские дипломы, то при нашей стоимости аренды квартир у нас учиться будет дешевле, чем в России.

Ректор омского вуза насмешил: приезжайте к нам защищать дипломные работы, выдадим дипломы!

При платежеспособности, а точнее, полном отсутствии платежеспособности местных студентов, какой Омск?!

И так уже заведующие местных кафедр для решения вопросов российских дипломов ездят в командировки за свой счет.

Из казармы за парту

Контингент студентов в "республике" в большинстве своем "военный". Им дипломы местного образца как раз подходят. Для них высшее образование - это необходимость для продвижения по службе и большей зарплаты.

Ни времени, ни желания учиться у них нет. Их отпускают со "службы" только на час, чтобы заскочить в вуз на ходу и сразу же бежать назад.

То есть, если говорить о качестве специалистов, которых мы выпускаем, то ситуация удручающая. Диплом нужен как факт.

От классического образования осталась форма, в которой нет смысла. Но кто искренне радуется такой ситуации, так это молодежь, которая мечтает попасть на работу в вузы.

Никакого конкурса, берут, чтобы закрыть нишу вместо сотрудников, которые уехали. Опять стали брать на работу "глубоких" пенсионеров, которых ранее сокращали по возрасту или из-за отсутствия научной степени.

Старших преподавателей дают только потому, что так можно удержать и мотивировать работать.

Но при всей патовости ситуации, вузы сдают отчеты о науке. Статьи должны писаться, нормы выполняться - этого никто не отменял.

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Непонятно, где можно сейчас печатать статьи, если Украина в отчетах нежелательна, а связи были налажены именно с ней...

В приглашениях на местные конференции указывают - языки конференции русский и английский, а новая табличка на "Доме профсоюзов" достаточно политкорректная - на русском и украинском языках.

Хотя об открытии местных ВАК (Высших аттестационных комиссий) идут активные разговоры - в "республике" должна быть своя кузница кадров.

А еще мы отошли от уже привычной модульной системы обучения. Вуз работает по старой схеме - от сессии к сессии. Хотя даже внешне вузы меняются - от веселых стаек стиляг у входа в корпуса не осталось и следа.

Нет "мажоров", нет тех, кто раньше действительно увлекался наукой, ждал под аудиториями любимых преподавателей, чтобы обсудить прочитанное.

Нет иностранных студентов, а молодежь, которая учится в "республике", как правило, не имеет денег. Да и сами преподаватели не те.

"Когда нам заплатят, не слышали?" и "Я уже давно ничему не удивляюсь и ничего не жду". Исчез пласт, который делал вуз стильным и красивым. Тех, кто работал не ради денег, а по призванию.

Контингент сотрудников, оставшийся после всех этих перипетий, заметно износился и постарел. Не та высшая школа, что была когда-то.