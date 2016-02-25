"Интер" призвал Порошенко защитить канал от давления

Телеканал "Интер" попросил президента Украины Петра Порошенко защитить его от давления после того, как в четверг активисты "Азова" заблокировали входы в здание канала в Киеве, назвав это акцией против "кремлевской цензуры".

"Телеканал "Интер" обращается к вам (президенту Петру Порошенко. - Ред.) как к гаранту Конституции Украины и просит вмешаться в ситуацию, связанную с событиями, произошедшими сегодня у здания телеканала", - говорится в заявлении канала.

Обеспокоена безопасностью журналистов #Интер в #Киеве Дунья Миятович, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Как отметил канал, в результате действий активистов, "была сорвана работа съемочных групп, которые должны были выезжать на съемки", а сотрудники телеканала "не имели возможности попасть на работу".

Кроме того, лица, принимавшие участие в блокировании работы телеканала, пытались проникнуть на территорию "Интера", бросали на территорию телеканала строительный мусор, обрисовали здание телеканала черной краской ", - добавили в" Интере".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Блокирование входа на телеканал "Интер" продолжалось несколько часов

Канал заявил, что такими действиями активисты оказывали "психологическое давление" на его сотрудников.

Беспокойство за безопасность журналистов канала высказала представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович.

"Обеспокоена безопасностью журналистов #Интер в #Киеве", - написала она в Twitter, апеллируя к МВД и МИД Украины.

"Против цензуры"

В четверг активисты "Азова"заблокировали входы в здание "Интера" в Киеве. Они заявили, что их акция является бессрочной и направлена против "кремлевской цензуры", однако впоследствии разошлись.

На здании телеканала остались надписи "СтопИнтер" и "Интер - рупор Кремля".

Мы не против свободы слова, мы против кремлевской цензуры на украинском телевидении ", - так объяснили" азовцы "свои действия.

Копірайт зображення azov.press

Копірайт зображення azov.press Image caption Акция бессрочная, утверждали в Гражданском корпусе

Скандал на "Интере"

"Интер" оказался в эпицентре скандала после того, как экс-продюсер программы "Подробности недели" на этом телеканале Мария Столярова прервала нецензурными словами прямой эфир в годовщину гибели "Небесной сотни".

"Интер" заявил, что не имеет никакого отношения к производству программы "Подробности недели", в эфире которой произошел инцидент, ведь г-жа Столярова является сотрудником компании "Национальные информационные системы".

"НИС" входит в Inter Media Group и готовит новостные программы для "Интера".

Копірайт зображення podrobnosti.ua Image caption Российский продюсер "Подробностей недели" Мария Столярова спровоцировала скандал во время прямого эфира на "Интере"

Сама Мария Столярова пояснила, что нецензурные слова не были адресованы героям сюжета, а касались иной ситуации и случайно попали в эфир.

В результате Столярову, которая является гражданкой России, освободили от должности и выслали из Украины.

В марте телеканал "Интер" заявил, что власть пытается оказывать политическое давление на медиа путем проверок со стороны Генеральной прокуратуры.

Тогда группа депутатов обратилась в ГПУ с просьбой проверить обстоятельства покупки Сергеем Левочкиным и Дмитрием Фирташем телеканала "Интер" у бывшего его владельца Валерия Хорошковского в 2013 году.