В Словении ждут рождения детенышей загадочной амфибии

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Протей живет иногда более 100 лет и откладывает яйца лишь дважды за десятилетие

В Словении, в карстовой пещере, которую ежегодно посещает миллион туристов, редкая и необычная ящерица, уже ставшая знаменитостью, высиживает несколько десятков яиц.

Европейский протей - хвостатая амфибия семейства протеев (ее также называют олмом или слепой саламандрой - по аналогии с похожей техасской амфибией) - обитает в речных пещерах Балканского полуострова.

Считается, что живет она иногда более 100 лет и откладывает яйца лишь дважды за десятилетие.

Самка европейского протея, живущая в аквариуме карстовой пещеры Постойнска-Яма на юго-западе Словении, отложила 50-60 яиц. Три из них уже проявляют признаки роста.

Никто не знает, сколько амфибий может вылупиться из этих яиц и даже как много времени этот процесс займет.

"Сейчас кажется, что есть три хороших кандидата", - говорит биолог Сашо Вельдт.

Он с коллегами сделал снимки яиц с очень долгой экспозицией в этой темной пещере, чтобы уловить признаки развития крошечных эмбрионов.

"Она начала откладывать яйца 30 января и все еще откладывает одно-два яйца каждый день. Нужно около 120 дней, чтобы вылупилось потомство", - говорит он.

"Удивительное событие"

Это приблизительная оценка, объясняет биолог, основанная на наблюдениях за колонией протеев, живущей с 1950-х годов в подземной лаборатории во французских Пиренеях.

Там они живут в несколько более теплой воде, ее температура +11°C.

Копірайт зображення Iztok Medja Postojnska jama Image caption Требуется около трех месяцев, чтобы вывелось потомство

"В нашей пещере температура воды несколько ниже - +9°С, - так что все может происходить медленнее", - поясняет Сашо Вельдт.

Это уникальная возможность понаблюдать за тем, как редкая и загадочная амфибия производит потомство в пещере, где она живет миллионы лет.

"Это очень важно, поскольку у нас немного данных о процессе репродукции этой группы живых существ", - рассказывает научный работник Зоологического общества Лондона Душан Йелич, изучающий жизнь протеев в системе подводных пещер Хорватии.

Если детеныши протея вылупятся и выживут, говорит доктор Йелич, это будет удивительное событие.

"В дикой природе мы не находим яиц или личинок. Возможно, они спрятаны в каких-то специфических местах в системе пещер", - добавляет он.

В Постойне, расположенной в 45 километрах к юго-западу от Любляны, находится целый лабиринт пещер, где обитает популяция протеев, но удивительно то, что в данном случае яйца были отложены в аквариуме, в пещере, которую посещает множество туристов.

Копірайт зображення Iztok Medja Postojnska jama Image caption Яйца протея очень чувствительны к перепадам температур и качеству воды

"Это очень здорово и довольно необычно, - говорит биолог Примож Гнезда, работающий в пещере Постойнска-Яма. – Но мы все очень беспокоимся, что что-нибудь пойдет не так, потому что яйца очень чувствительны".

Европейский протей является единственным пещерным позвоночным в Европе, он очень хорошо адаптирован в жизни в защищенной подземной карстовой пещере, которая образуется по мере того, как вода пробивает себе путь в камне.

"200 миллионов лет они живут в условиях, которые никак не менялись", - говорит Душан Йелич.

Даже сезонные перепады температур почти не сказываются на пещерных водах. В результате эти амфибии и особенно их яйца чрезвычайно чувствительны к изменениям качества и температуры воды.

Детеныши драконов

В 2013 году жившая в аквариуме самка протея отложила яйца, но из них не вылупился ни один детеныш, к тому же многие яйца были съедены другими протеями, обитавшими в том же аквариуме.

На этот раз были предприняты меры предосторожности: всех протеев, кроме матери, удалили из аквариума, он был огорожен, чтобы защитить яйца от света, и в воду был добавлен кислород.

"Теперь дело за ними", - замечает Сашо Вельдт.

Копірайт зображення Iztok Medja Postojnska jama Image caption Туристы и ученые могут наблюдать за происходящим на экране

Видеокамера, снимающая в инфракрасных лучах, следит за происходящим в аквариуме, а научные сотрудники, так же как и туристы, могут наблюдать за процессом на большом экране неподалеку.

Там почти ничего не происходит, лишь иногда самка протея проверяет яйца, откладывает еще одно или отгоняет амфиподов – крошечных ракообразных, которых она не видит, но регистрирует благодаря чувствительным к электрическому полю органам, находящимся на ее морде.

Протей также обладает прекрасным обонянием, что позволяет следить за яйцами.

"У яиц есть запах, поэтому она может понять, какие из них живые, а какие нет, - объясняет доктор Вельдт. – И так как пищи в пещере очень мало, она съедает те, которые не подают признаков жизни".

Протей хорошо известен в Словении, его изображение даже появилось на одной из монет до того, как страна перешла на евро.

Сотни лет назад, когда редкие наводнения выносили протеев из пещер на поверхность, местные жители относились к ним с подозрением и считали этих маленьких амфибий детенышами дракона.

В последние недели "мамаша-дракончик" в Постойнска-Яме стала знаменитостью и несет на своих хрупких плечах груз больших ожиданий.

Биологи, работающие в пещере, полностью разделяют это чувство.

"Это для нас ответственная задача, - говорит Сашо Вельдт. – Мы все взволнованы".