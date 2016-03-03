Ученые: чрезмерная радость может быть вредной для сердца

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Счастье - на уровне со злостью или страхом - может вызвать эмоциональный стресс, который вызывает боль в груди и затрудненное дыхание. Об этом говорится в исследовании швейцарских ученых.

Три четверти случаев кардиомиопатии такоцубо - резкого изменения размеров левого сердечного желудочка, которое может стать фатальным - вызваны именно стрессом. За это этот вид кардиомиопатии еще называют "синдромом разбитого сердца".

Исследование Университетской больницы Цюриха, опубликованного в журнале European Heart Journal, утверждает, что в среднем один случай кардиомиопатии такоцубо из 20 вызывается именно чрезмерной радостью.

В исследовании приняли участие 1750 пациентов. Ученые пришли к выводу, что проблемы с сердцем могут вызвать: