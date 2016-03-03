Ученые: чрезмерная радость может быть вредной для сердца
Счастье - на уровне со злостью или страхом - может вызвать эмоциональный стресс, который вызывает боль в груди и затрудненное дыхание. Об этом говорится в исследовании швейцарских ученых.
Три четверти случаев кардиомиопатии такоцубо - резкого изменения размеров левого сердечного желудочка, которое может стать фатальным - вызваны именно стрессом. За это этот вид кардиомиопатии еще называют "синдромом разбитого сердца".
Исследование Университетской больницы Цюриха, опубликованного в журнале European Heart Journal, утверждает, что в среднем один случай кардиомиопатии такоцубо из 20 вызывается именно чрезмерной радостью.
В исследовании приняли участие 1750 пациентов. Ученые пришли к выводу, что проблемы с сердцем могут вызвать:
- празднования дней рождения;
- свадьбы детей;
- встреча с другом, которого не видел 50 лет;
- рождение внука;
- победа любимой команды по регби;
- джекпот в казино,
- получение результатов компьютерной томографии, которые свидетельствуют о выздоровлении от другой болезни.