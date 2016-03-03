На Донбассе погибли более 9 тысяч человек - доклад ООН

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Мониторинговая миссия ООН по соблюдению прав человека в Украине объявила, что во время конфликта на Донбассе всего погибли 9167 человек.

Об этом заявила глава миссии Фиона Фрейзер во время представления 13-го отчета работы мониторинговой миссии.

По словам представительницы ООН, еще 21 044 человека были ранены.

Как заявила Фрейзер, это количество включает мирных граждан, военнослужащих и участников "различных вооруженных групп" на Донбассе.

Мониторинговая Миссия ООН по правам человека начала свою работу в Украине в марте 2014 года. Миссия имеет офисы в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Краматорске и Одессе, которые покрывают всю зону, пострадавшую от конфликта, по обе стороны линии разграничения.

Кроме того, Фиона Фрейзер также отметила, что мониторинговая миссия ООН обеспокоена возможным лишением социальных выплат вынужденных переселенцев в ходе проведения верификации таких выплат.

"Мы обеспокоены возможным лишением социальных выплат переселенцев в рамках начатой недавно правительством проверки", - сказала она.

Фрейзер заявила, что властям необходимо четко определить механизм такой проверки социальных выплат, чтобы не допустить нарушения прав переселенцев.

Также она добавила, что правительству необходимо разработать эффективную программу компенсации для тех, кто потерял свое имущество в результате конфликта на Донбассе.

Ранее министр социальной политики Павел Розенко заявил, что правительство прогнозирует в 2016 году экономию средств в сумме около пяти млрд гривен путем прекращения социальных выплат ненастоящим переселенцам, которые фактически проживают на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.