СМИ: ООН по эффективности превращается в Лигу Наций

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В пятницу, 11 марта, иностранная пресса пишет о кризисе ООН, турецком шантаже Европы, проблемах Петра Порошенко и белорусской торговле правами человека.

Кризис ООН

Британское издание Guardian опасается, что ООН уже не в состоянии выполнять свои обязанности посредника между странами во время международных кризисов и идет по пути своего предшественника - Лиги Наций.

По словам издания, все больше ощущается несостоятельность организации адекватно реагировать на вызовы современности. Автор говорит, что напряженный график комитетов и встреч должен показывать напряженную работу в ООН, но на самом деле он является скорее отражением неуверенности организации в своей эффективности.

Основной проблемой автор называет потерю актуальности базиса, на который опирался Совет Безопасности при создании - принципа, что мир управляется государствами. Ведь конфликты, в которых участвуют внегосударственные организации ("Исламское государство", "Аль-Шабаб", "Боко Харам"), начинались как локальные конфликты, но сейчас имеют региональное и даже глобальное значение.

Совет ООН, который был создана, чтобы решать межгосударственные конфликты, не смог приспособиться к новым реалиям, считает автор. Он с сожалением отмечает, что все разговоры о реформировании ООН не учитывают новые реалии и идут вокруг возможных новых членов Совета Безопасности или особенностей наложения вето. По мнению автора, это важные вопросы, но они не решат системный кризис организации.

Опасная игра

Издание Independent считает, что Турция играет в опасную игру, пытаясь использовать ситуацию с беженцами для достижения своих целей в ЕС.

По мнению автора, сейчас Европейский Союз находится в очень нестабильной ситуации, а переговоры с Турцией по мигрантам, которые проталкивает Ангела Меркель, могут привести к его краху.

Реакцию на соглашение между г-жой Меркель и турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Европе нельзя назвать положительной, пишет издание. Обещание Турции 3 млрд евро (сумма, которую Турция потребовала удвоить), либерализацию визового режима и возобновление ряда переговоров об ассоциации некоторые в ЕС назвали шантажом.

Автор считает, что Турция, удачно воспользовавшись ситуацией, решила вопрос интеграции с ЕС из-за вопроса беженцев. По его мнению, этого нельзя допускать, ведь Европа потеряла шанс соответственно отреагировать на такие события в Турции, как ущемление свободы слова и преследование оппозиционных СМИ.

Президент в пике

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Польское издание Gazeta Wyborcza считает, что Петр Порошенко находится в самой сложной точке своего президентства.

По мнению издания, Петр Порошенко находится в крутом пике, ведь реформы практически стоят на месте, а олигархи, несмотря на обещания президента, все еще имеют большое влияние на страну. Из-за правительственного и парламентского кризиса стране "угрожают" внеочередные парламентские выборы.

Издание отмечает, что за неполные два года президентства, Порошенко потерял половину сторонников. И ситуация пока не способствует восстановлению популярности.

По словам издания, Петр Порошенко, который обещал положить конец доминированию олигархов в украинской политике и экономике, сам до сих пор не продал свои активы, в частности "5 Канал", Международный Инвестиционный Банк и завод "Ленинская Кузница".

Также автор отмечает, что неудачное голосование о недоверии правительству Арсения Яценюка было спровоцировано не без вмешательства олигархов. Автор добавляет, что президент, как и премьер, часто указывает на войну с Россией как на причину медленного внедрения реформ.

Торговля правами

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Издание "Белорусские Новости" обсуждает возможную отмену смертной казни в Беларуси, и считает, что этот вопрос - отнюдь не философский и не моральный. "Этот вопрос торга с Европой", - говорит издание.

Издание делает вывод, анализируя высказывания белорусского депутата Николая Самосейки на международной конференции 10 марта в Минске, где он заявил, что именно введение санкций против Беларуси заморозило решение вопроса об отмене смертной казни.

"Иными словами, логика представителя белорусской законодательной власти такова: вы, европейцы, хотели насолить нам ограничительными мерами против верхушки режима, поэтому мы продолжали расстреливать своих граждан", - делает вывод издание.

По словам белорусских журналистов, Минск прибегает к традиционному приему выторговывания себе экономических преференций от Запада на фоне падения экономики России, на которую опирался белорусский режим.