Обзор СМИ: Верить ли в освобождение Савченко?

Копірайт зображення AFP Image caption Слухи о том, что Надежда Савченко вернется в Украину, обрели актуальность после объявления приговора украинке

В пятницу, 25 марта, украинские газеты пишут о попытках формирования парламентской коалиции, судьбе Надежды Савченко, ситуации на Донбассе и деле "бриллиантовых прокуроров".

Как формируют коалицию

Газета "Сегодня" комментирует последние события в парламенте - официальный выход из коалиции фракции Радикальной партии и выдвижение лидером фракции БПП Юрием Луценко кандидатуры Владимира Гройсмана на пост премьера вместо Арсения Яценюка.

"Если фракции коалиции рассмотрят мою кандидатуру в качестве возможной для перехода в правительство, я буду готов взять на себя ответственность", - цитирует газета г-на Гройсмана.

Издание также приводит слова лидера фракции "Народного фронта" Максима Бурбака, который говорит, что в этой ситуации его политическая сила будет определяться, а политологи выражают уверенность: "Народный фронт" будет "за", учитывая, что их выдвиженец, ныне вице-спикер Андрей Парубий, получит повышение и станет председателем парламента.

Но до решения вопросов с новой коалицией, как и с ротацией руководителей парламента, по мнению экспертов, еще далеко, ведь в БПП и НФ не хватает голосов. Поэтому, по мнению политолога Вадима Карасева, эти политсилы договорились, что им нужен третья - либо "Батькивщина", либо Радикальная партия.

Копірайт зображення UNIAN Image caption На следующей неделе станет ясно, заменит ли Владимир Гройсман Арсения Яценюка на должности главы правительства

Политолог Кость Бондаренко напоминает, что президент дал коалиции время до 29 марта определиться с кандидатом в премьеры и назначить новый состав правительства, пишет газета.

Слухи о Савченко

"Україна молода" комментирует информацию из российских источников о том, что в Кремле согласились передать Надежду Савченко Украине. Газета пишет, что такую новость распространили чуть ли не все российские СМИ со ссылкой на российского посла в Украине Михаила Зурабова.

Газета пишет, что, по словам российского посла, в Кремле якобы принято решение о сроках освобождения Савченко из-под стражи: это должно произойти в течение ближайших двух недель. При этом посол не сказал конкретно, идет ли речь просто о ее возвращении, или об обмене на "ГРУшников", которых судят в Киеве.

В то же время, как пишет газета, опытные в российских реалиях люди советуют отказаться от чрезмерного оптимизма в этом деле. Процесс освобождения украинской летчицы не будет быстрым, убеждены оппозиционные кремлевскому режиму журналисты и блоггеры. Все теперь зависит лично от президента Владимира Путина, но, учитывая особенности персоны руководителя Кремля, процесс торга затянется надолго, предполагают журналисты.

Самой же Надеждой Савченко, как рассказала ее сестра Вера, овладело "чемоданное настроение". Как пишет газета, во время свидания пленная передала сестре письма поддержки, которые ранее получала из всех стран мира и с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Копірайт зображення AFP Image caption Сестра Надежды Савченко говорит, что у нее сейчас "чемоданное настроение"

По словам адвоката украинки Марка Фейгина, физически Надежда чувствует себя очень хорошо, пишет газета.

Почему Авдеевка под прицелом?

К чему может привести эскалация конфликта в районе Авдеевки Донецкой области, выясняет "КП в Украине". Газета отмечает, что вопреки Минским договоренностям, уже несколько дней подряд местные жители круглосуточно слышат стрельбу из минометов, орудий и танков. "Что дальше?" - задается вопросом издание.

Эксперты успокаивают: говорить об обострении еще рано. "Сомневаюсь, что речь идет о развертывании полноценной эскалации. Обстрелы в зоне АТО имеют скорее провокационный характер", - говорит экс-депутат Тарас Черновол.

В то же время эксперты предполагают, что обстрелы могут иметь и скрытые намерения, как, например, остановка большого Авдеевского коксохимического завода: перебои в его работе приводят к большим экономическим потерям. Именно для того, чтобы не дать заводу нормально работать и тем самым дестабилизировать экономическую ситуацию в Украине, и обстреливают Авдеевку, предполагает издание.

Газета также напоминает, что с начала конфликта на территории завода разорвались 320 снарядов и каждое очередное попадание может привести к экологической катастрофе.

Дело "бриллиантовых прокуроров"

О новом повороте в расследовании дела "бриллиантовых прокуроров" Владимира Шапакина и Александра Корнийца, которых еще летом 2015 года задержали с крупной суммой денег и бриллиантов, рассказывает "День".

Ссылаясь на заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе, газета пишет, что сейчас продолжаются притеснения правоохранителей, которые занимались этим делом. Семь сотрудников ГПУ, которые вели дело, получили уведомление об увольнении, говорит он.

Комментируя ситуацию, эксперт Александр Банчук предполагает, что президент Украины в этой части отдал все вопросы "на откуп" генеральному прокурору: "А генпрокурор, очевидно, своими действиями подтверждает догадку, что он связан с "бриллиантовыми прокурорами", и у них были не просто служебные отношения, как у начальника с подчиненными. Если все сотрудники ГПУ, которые занимаются этим делом, будут уволены, никто не сможет представлять сторону обвинения в суде".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Давид Сакварелидзе заявил о давлении на его команду со стороны нынешнего руководства Генпрокуратуры

Какова позиция по этим вопросам в Генпрокуратуре, газета не сообщает.