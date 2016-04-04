Mossack Fonseca основала оффшорную компанию для Порошенко - расследование

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Как следует из журналистского расследования, президент Украины Петр Порошенко был клиентом юридической компании Mossack Fonseca, которая создала для него оффшорную компанию на Британских Виргинских островах.

Эта информация была опубликована на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ 3 апреля 2016 года.

Как говорится в расследовании, кипрская юридическая фирма, которая представляла недавно приобретенную компанию Prime Assets Capital, описывает ее как "холдинговую компанию кипрских и украинских компаний группы Roshen, одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Европе". Компания писала, что, хотя Prime Asset Partners и была создана для "человека, который занимается политикой", она "не имела отношения к его политической деятельности".

В течение президентской кампании 2015 года г-н Порошенко обещал продать большинство своих активов. Все они были переданы компании Prime Assets Capital. В октябре 2014 года украинский банк, в котором Порошенко владеет контрольным пакетом акций, Международный Инвест Банк, написал рекомендательное письмо Mossack Fonseca, утверждая, что его счета там "обслуживались должным образом".

Авторы расследования полагают, что президент Порошенко мог дважды нарушить закон: "он открыл новую компанию, будучи в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации". Однако пока мы не можем независимо подтвердить это предположение.

Ответ представителей Порошенко

Представитель Петра Порошенко сказал, что создание траста и связанных с ним компаний не имело никакого отношения к политическим и военным событиям в Украине. Хотя Порошенко не включил Prime Asset Partners в свои финансовые отчеты, его финансовые советники заметили, что ни Prime Asset Partners, ни две связанные компании на Кипре и в Нидерландах не имели никаких активов. Они сказали, что компания была частью корпоративной реструктуризации, которая должна была способствовать продажам группы компаний Roshen.

Как указано на сайте ICIJ, советники написали, что эта структура соответствовала "рыночной практике в Украине для бизнеса, который хотели продать, вывести на большие рынки капитала или на IPO и т.д.". Также советники ответили, что хотя г-н Порошенко и является акционером, его акциями управляет лицензированная компания по управлению активами, а сами активы находились в фонде Prime Asset Capital, который управлялся независимо. Согласно ответу советников, эти активы будут переданы в "слепой траст", как только будут улажены юридические формальности.

Петр Порошенко, президент Украины с 2015 года, является миллиардером и владельцем группы компаний Roshen. В начале своего президентства он обещал противостоять олигархам и монополиям.

Материалы расследования в отношении Петра Порошенко являются частью большого расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). В ходе расследования было обработано 11 млн документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. В документах упоминаются 72 действующих или бывших главы государств, в том числе диктаторы, которых обвиняют в хищении государственных средств своих стран.