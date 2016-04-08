Смог на экспорт: Китай переносит заводы в Россию

Копірайт зображення Getty Image caption Экологическая ситуация в Китае значительно ухудшилась за годы индустриализации

Китай предложил перенести часть своих заводов - в том числе химических и металлургических - на российский Дальний Восток. Министерству по развитию Дальнего Востока идея нравится, но экологи не разделяют оптимизма чиновников.

Планы перенести часть производства за рубеж появились у Китая в ноябре 2014 года. Таким образом власти собираются решить проблему загрязнения окружающей среды - быстрая индустриализация привела к катастрофическому ухудшению экологической ситуации в стране.

В свое время Запад строил предприятия легкой промышленности в Китае, "экспортируя" туда экологические проблемы,отмечал Том Миллер из исследовательской компании Gavekal Dragonomics. "Сейчас Китай в своем развитии дошел до стадии, когда он сам хочет экспортировать неэкологичное производство, создавая в бедных странах металлургические заводы и другие предприятия", - говорил г-н Миллер.

Производственные мощности КНР будут перемещаться в первую очередь в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды, подчеркивал Bloomberg.

"Логика отчасти та же, что у Японии и многих других стран, которые выносили грязные производства в 70-х и 80-х годах, - это не поиск более дешевых рабочих рук, это скорее экологическая история" - соглашается руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

Власти страны и официальные СМИ сообщают, что эта инициатива поможет устранить еще одну проблему - перепроизводство. Китайские производители стали, цемента и стекла располагают избыточными мощностями, которые не нужны сейчас, когда экономика больше не растет по 10% в год.

Для начала Китай намерен "разгрузить" крупнейшего производителя стали - провинцию Хэбэй, а вместе с ней и весь север страны, где загрязненность воздуха гораздо сильнее, чем на юге.

Копірайт зображення Reuters Image caption Жители многих промышленных городов в Китае уже привыкли к постоянному смогу

В провинции Хэбэй расположены семь самых загрязненных городов Китая, этот регион - крупнейший источник сернистого газа в стране. Каждый год здесь производится 200 млн тонн стали - это в два раза больше, чем производят США, и четверть китайского производства.

Власти КНР намерены предоставлять преференции местным компаниям, стимулируя перемещение производства за рубеж. В планах 2014-го речь шла, в первую очередь, об Африке, Западной Азии и Юго-Восточной Азии. Тогда России в этом списке не было.

Северный сосед

КНР договорилась с Россией об "экспорте" производственных мощностей в декабре прошлого года. Точные детали договоренностей неизвестны - пока подписан лишь меморандум. Список китайских предприятий, которые могут оказаться в России, пока неизвестен, сказал Русской службе Би-би-си советник главы минвостокразвития Леонид Агафонов.

Известно лишь, что это будут предприятия в 12 отраслях, среди них: металлургия, энергетика, машиностроение, судостроение, строительство, телекоммуникации, сельское хозяйство, а также текстильная, химическая и цементная промышленности.

Китайский бизнес получит на Дальнем Востоке налоговые льготы и административные преференции, заявлял представитель министерства Рустам Макаров.

Интерес российских чиновников понятен - надо обустраивать Дальний Восток (для этого и создавалось отдельное министерство). Китай в текущих условиях - самый очевидный партнер, учитывая транспортную близость и "поворот на восток", провозглашенный Кремлем.

Копірайт зображення Getty Image caption Власти России начали громче говорить о партнерстве с азиатскими странами после ввода западных санкций

КНР особенно интересуется такими механизмами, как территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток, говорит Агафонов. Советник министра привел в качестве примера успешного привлечения инвестиций строительство нефтеперерабатывающего завода в Амурской области.

В апреле 2015 года проект Амурского НПЗ получил статус приоритетного. Инициатором проекта выступает "Амурская энергетическая компания", которая на 90% контролируется предприятием из Хэйхэ - города в приграничной провинции Хэйлунцзян. По условиям соглашений с местными властями, НПЗ будет поставлять 90% нефтепродуктов в Китай, сырье будет закупаться в России.

Александр Габуев из Центра Карнеги считает, что успешность китайских предприятий, которые будут перенесены в Россию, сомнительна, поскольку одна из причин этой инициативы - ликвидация избыточных мощностей в КНР.

На Дальнем Востоке вы всегда упираетесь в маленький рынок, не очень развитую инфраструктуру, чудовищное российское законодательство Александр Габуев, эксперт из Центра Карнеги

"Вот тут, мне кажется, мы подходим к самому интересному. Как эти предприятия, которые будут перенесены, буду работать на конкурентном рынке? Даже если эти заводы будут построены, на чем они будут зарабатывать деньги, как они будут встраиваться в мировой рынок? И в чем конкурентное преимущество Дальнего Востока?" - перечисляет эксперт свои вопросы к проекту.

В числе конкурентных преимуществ Дальнего Востока он указывает дешевую электроэнергию и менее жесткий экологический надзор (в Китае сейчас стали гораздо строже следить за вредными выбросами на производстве).

"Что именно мы с точки зрения зарабатывания денег в будущем выиграем, пока не очень понятно. Хотя мне кажется, что рабочие места и промышленный потенциал - это всегда хорошо. Другой вопрос, что на Дальнем Востоке вы всегда упираетесь в маленький рынок, не очень развитую инфраструктуру, чудовищное российское законодательство, его имплементацию в части экспорта и, грубо говоря, в российскую таможню, на которой все обычно и застревает", - сетует г-н Габуев.

Также неизвестно, на каких условиях будут создаваться заводы в России, продолжает он. В частности, неясно, кто будет строить предприятия и потом работать на них: россияне или китайцы.

Среди множества неизвестных российские власти прояснили только один момент: все проекты в обязательном порядке будут соответствовать российским экологическим нормам. Это условие важнее взаимной заинтересованности, отмечал глава ведомства Александр Галушка. Он считает, что опасаться прихода "грязных" производств не стоит. У экологов на этот счет другое мнение.

"Чистая" работа?

"Китай никогда не отличался экологичными и безопасными производствами", - говорит координатор токсической программы Гринпис Россия Нина Лесихина.

В качестве примера она приводит недавнюю трагедию в Тяньцзине (город в Китае, граничит с провинцией Хэбэй), где в августе прошлого года на химических складах произошли взрывы. В результате погибли более 170 человек, было уничтожено более тысячи автомобилей, произошел выброс высокотоксичных веществ.

Копірайт зображення AFP Image caption Взрывы в Тяньцзине стали одной из крупнейших техногенных катастроф в КНР за последние годы

В "Гринписе" считают, что перенос части китайского производства на Дальний Восток может повлечь увеличение экологических рисков не только для региона, но и для всей страны.

"К сожалению, установленные в России экологические требования, с учетом которых планируется переводить китайские предприятия, крайне слабые и, как правило, не соблюдаемые на практике. Последнее время идет активный процесс деградации природоохранного законодательства в интересах бизнеса", - отмечает г-жа Лесихина.

Экологи отмечают, что многие опасные химические вещества, которые используются на китайских заводах, в России не подлежат нормированию и, следовательно, контролю. "А значит в случае переноса китайских производств эти вещества вместе со сточными водами и выбросами предприятий продолжат поступать, но уже в наш воздух и наши реки", - добавляет представитель "Гринпис Россия".

На форумах и в соцсетях жители Дальнем Востока не только высказывают опасения, что увеличение числа заводов и фабрик навредит природе, но и боятся усиления влияния КНР в регионе. Достаточно вспомнить, какую реакцию вызвали новости о том, что Забайкальский край предложил сдать китайцам в аренду 115 тысяч га земли.

Журналисты, депутаты и общественные деятели высказывали предположения о том, что за арендой последует колонизация Сибири и последующая аннексия региона. В интернете даже начали сбор подписей с просьбой отказаться от предоставления земли в аренду Китаю.

Отношение к деятельности Китая среди жителей Москвы и Дальнего Востока - разные вещи, говорит г-н Габуев. "Там на местах, судя по моим поездкам, не видно реальных угроз и реального уровня местного недовольства по поводу Китая", - отмечает он.