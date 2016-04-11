СМИ о заявлении Яценюка: "Новая эпоха нестабильности"

Копірайт зображення Reuters Image caption Яценюк уходит с должности, нестабильность остается

Иностранная пресса комментирует заявление об отставке украинского премьер-министра Арсения Яценюка, продолжает обсуждать возможные последствия референдума в Нидерландах и пишет о том, этично ли получать доступ к телефонам мигрантов незаконным путем.

"Время политической нестабильности"

Решение премьер-министра Украины Арсения Яценюка подать в отставку открывает новую эпоху политической нестабильности в стране, пишет корреспондент New York Times Эндрю Крамер.

Этому шагу предшествовала серия противоречий, которые назревали между украинским премьером и президентом Петром Порошенко в последнее время, поясняет автор. В частности, политики не могли прийти к согласию относительно назначений на определенные должности и "вероятно, препятствовали коррупционным расследованием в отношении своих союзников".

Он не сумел избавиться от давней практики консультироваться с олигархами перед тем, как принять какое-то решение Юрий Луценко, New York Times

"Хотя власть и должна быть равномерно распределена между президентом и премьер-министром, западные союзники Украины постепенно перешли на сторону Порошенко и подтолкнули Яценюка к решению уйти в сторону", - пишет корреспондент.

Автор статьи записал по телефону интервью с Юрием Луценко, главой президентской фракции в парламенте, который подтвердил, что обсуждал с президентом Порошенко возможность своего назначения на должность генпрокурора, потому что знает работу правоохранительных органов с обеих сторон: главы МВД и жертвы.

Комментируя причины отставки Арсения Яценюка, Луценко сказал журналисту New York Times: "Он не сумел избавиться от давней практики консультироваться с олигархами перед тем, как принять какое-то решение".

Копірайт зображення Reuters Image caption Вице-президент США Джо Байден призвал власти в Киеве сосредоточиться на реформах и борьбе с коррупцией

В должности премьера Яценюк столкнулся с огромными вызовами, пишет издание, не в последнюю очередь вследствие российской аннексии Крыма и российского военного вмешательства на востоке Украины. И трясина финансовых проблем, в которой погрязла Украина, требовала международного пакета финансовой помощи в размере $40 млрд.

Издание добавляет, что Порошенко, чьи офшорные счета были упомянуты в утечке "панамских документов", также подвергся критике за то, что смешивает бизнес и политику - явление, которое автор статьи называет хронической болезнью Украины.

Оригинал статьи на английском на сайте издания The New York Times

Референдум: "надменное пренебрежение голландцев"

Референдум в Нидерландах вряд ли остановит действие Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, однако его результат является примером "полной несправедливости" голландцев в отношении жертв, которые украинский народ понес ради европейских ценностей, пишет журналист британской Telegraph Дэвид Блэр в воскресном издании газеты.

Копірайт зображення EPA Image caption Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в начале месяца совершил агитационный "десант" в Нидерланды

Украинцы погибали под пулями снайперов в феврале 2014 под флагом ЕС, который развевался на баррикадах Майдана, пишет автор.

"Что они должны были испытывать на прошлой неделе, когда из всех людей именно жители Нидерландов отнеслись с таким надменным пренебрежением к их надеждам", - спрашивает журналист.

Географическое положение Украины дает ей, как никакой другой стране, возможность почувствовать альтернативу либеральным ценностям ЕС. Ведь на Востоке украинцы являются свидетелями "экспансионистской клептократии" президента России Владимира Путина, а на Западе видят "мир и демократию", несмотря на все ее недостатки, пишет автор.

"На протяжении веков судьбу украинцев решали Россия и Германия, теперь к этому делу решили присоединиться и голландцы", - отмечает журналист.

Он добавляет, что проголосовав "против", голландцы самом деле выразили свое отношение к ЕС. А борьба тех, кто погибал на Майдане, свелась к высказыванию простого недовольства жителями страны, расположенной на другой стороне Европы.

Голландский референдум: проблемы для ЕС

ЕС не может проигнорировать результаты референдума в Нидерландах, ведь это чревато большими неприятностями всему союзу, пишет обозреватель Financial Times Вольфганг Мюнхау.

В своей статье автор выражает надежду, что правительство Нидерландов сообщит Европейскому Совету о том, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС должно быть отменено.

"Его ратификация несмотря на отрицательный результат демократического голосования в одной из стран-основательниц ЕС повлечет неприятности", - утверждает обозреватель.

Копірайт зображення AP Image caption Украинцы проливали на Майдане кровь за европейские ценности, пишет обозреватель британского издания. Однако демократия требует, чтобы к мнению граждан Нидерландов прислушались в Брюсселе

В частности, это может стать поводом для британских евроскептиков заявить, что ЕС не уважает демократические ценности.

По словам автора, и тем, кто проголосовал "за" Соглашение об ассоциации, и тем, кто высказался "против", Украина на самом деле безразлична.

"Это был неправильно истолкованный сигнал бунта против Учреждения, каким бы оно ни было", - пишет автор.

Сегодня от людей вообще сложно получить положительный ответ на любой вопрос, касающийся ЕС.

Этот плебисцит показал, что ЕС необходимо реформировать, чтобы сделать его функционирование эффективным, заключает автор.

Подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС.