Иностранные СМИ: жизнь на природе снижает риски рака

Копірайт зображення AFP Image caption Жизнь на природе уменьшает риски смерти от рака на 13%, обнаружили ученые

Иностранная пресса в пятницу, 15 апреля, комментирует назначение нового премьер-министра Украины и правительства, "прямую линию" президента России Владимира Путина и выясняет, как влияет жизнь на природе на долголетие.

От революции к революции

Новоназначенное правительство Украины менее подвержено изменениям, чем предыдущее, особенно учитывая то, что в нем теперь нет ключевых реформаторов, считает Financial Times.

Поражение прозападной власти в Киеве будет означать победу Москвы в ее геополитической борьбе за восстановление влияния над бывшими советскими республиками Financial Times

Бизнес-издание сравнивает нынешнюю ситуацию с той, что сложилась в стране после "Оранжевой революции" 2004 года, и предостерегает, что история может повториться.

"Реформы снова задерживаются на фоне всенародного недовольства и противостояния между лидерами, появившимися после восстания, - президентом Петром Порошенко и (бывшим. - Ред.) премьер-министром Арсением Яценюком", - пишет издание.

И хотя правительству во главе с Яценюком удалось достичь большего, чем лидерам "Оранжевой революции", сегодняшняя ситуация - гораздо опаснее, отмечает газета.

"Россия делает все возможное, чтобы дестабилизировать свою соседку. Поражение прозападной власти в Киеве будет означать победу Москвы в ее геополитической борьбе за восстановление влияния над бывшими советскими республиками", - поясняет редакторский коллектив издания.

Кроме этого, пока неясно, сможет ли Украина пережить "третий Майдан", пишет газета.

Однако президенту еще не поздно попробовать вписать свое имя в историю как человека, который "поставил Украину на проевропейский путь", но для этого необходима поддержка международного сообщества.

"Президент России Владимир Путин ослабил военное давление на Украину с прошлого сентября, очевидно, надеясь на то, что сделал достаточно, чтобы киевская власть пост-Майдана добровольно развалилась изнутри", - пишет газета.

Если он прав, это будет "огромной трагедией", заключает Financial Times.

Серьезные изменения

В украинской власти состоялись наиболее серьезные кадровые изменения со времен Евромайдана, пишет International New York Times.

"Во время голосования в четверг парламент одобрил кандидатуру союзника Порошенко Владимира Гройсмана на замещение Яценюка, что устранило некоторые различия в проевропейском лагере, но в то же время сконцентрировало власть в руках команды Порошенко", - отмечает издание.

Копірайт зображення Getty Image caption Назначение Владимира Гройсмана премьером сконцентрировало власть в руках команды Порошенко, пишет International New York Times

Запад, имея собственные интересы в Украине, хочет сделать из нее "бастион для сопротивления российской экспансии", пишет газета.

"Однако, внутренняя политическая борьба в Киеве и поражение в преодолении глубокой коррупции, которая прослеживается в высших эшелонах власти, подрывает эти усилия", - отмечает International New York Times.

Кроме этого, есть сомнения, что новый премьер будет иметь достаточно поддержки в парламенте для продвижения реформ и достижения согласия с сепаратистами на востоке, чего требуют западные партнеры, заключает издание.

"Прямая линия" как психотерапия

Оптимистичной риторики в ответах Владимира Путина на вопросы россиян стало меньше, стоит привыкать к жизни в кризисных условиях, анализирует 14-ю "прямую линию" президента России газета "Ведомости".

Прямая линия - это психотерапия, способ выговориться и выплакаться, и кроме как к Путину, идти плакаться некуда Алексей Макаркин, политолог

Если во время предыдущих "прямых линий" президент убеждал граждан России в том, что все идет по плану, стоит только немного потерпеть, то на этот раз "подарков" от Путина никто не получил.

"Сейчас подарок - это когда через час после подачи жалобы на невыплату заработной платы открывают уголовное дело, а прокурор спешно едет на место преступления", - отмечает издание.

Президент заявил, что в экономике сейчас "серая полоса", но не приводил ярких внешнеполитических аргументов.

"Прямая линия - это психотерапия, способ выговориться и выплакаться, и кроме как к Путину, идти плакаться некуда, - сейчас во время кризиса это ощущение особенно обостряется", - цитирует издание политолога Алексея Макаркина.

Чудеса жизни среди зелени

Жизнь за городом среди зелени способствует долголетию и снижает риск смерти от рака на 13%. Таковы результаты исследования проведенного учеными Гарвардского университета, сообщает Daily Telegraph.

Мы были удивлены такой сильной связью между увеличением времени проведенного среди зелени и снижением уровня смертности Питер Джеймс, исследователь из Гарвардского университета

Кроме этого, у тех, кто живет за городом риск смерти от респираторных заболеваний снижается на 34%.

В дополнение к этому, жизнь в окружении живой природы улучшает самочувствие и притупляет депрессию.

"Мы были удивлены такой сильной связью между увеличением времени проведенного среди зелени и снижением уровня смертности", - цитирует издание исследователя Питера Джеймса.

Исследование может изменить облик современных городов. Если власть возьмет его результаты во внимание и будет создавать зеленые ячейки в публичных местах, это положительно скажется на продолжительности жизни их жителей, заключает издание.