Культобзор: где учился Шекспир?

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Где учился Шекспир? Кто изображен на известной картине Леонардо да Винчи? Какую обувь носит одна из самых влиятельных женщин в мире моды? Ответы - в очередном культобзоре.

За партой Шекспира

Школа в городке Стратфорд-на-Эйвоне, в которой когда-то учился Уильям Шекспир, через несколько дней откроет свои двери для посетителей, сообщает Guardian.

Ранее туристы могли только заглядывать в окна, чтобы посмотреть, как в этом до сих пор действующем учебном учреждении проходят уроки. Но после реставрации, на которую были потрачены значительные средства, все желающие смогут посетить лекцию по грамматике эпохи Тюдоров в аудитории, где скамейки сделаны из дубов, срубленных в лесу, некогда принадлежавшему семье драматурга.

Историк Майкл Вуд описывает школу Шекспира как "одно из наиболее атмосферных и магических ... зданий во всей Британии". Он добавляет, что, хотя будущий поэт и был вынужден бросить учебу из-за финансовых проблем отца, то, чему он научился, "осталось с ним на всю жизнь".

С ним соглашается Линкольн Кларк - руководитель реставрационных работ. "Это - здание, сделавшее его Шекспиром, где он так много узнал, где он стал свидетелем многих вещей, оно вдохновляло его всю жизнь и имеет мировое значение", - говорит он.

Жители Стратфорд-на-Эйвоне ожидают, что теперь, чтобы посетить школу Шекспира, в город ежегодно будут приезжать около 100 тысяч туристов. Один из живущих рядом со зданием местных жителей шутит: "То есть 100 тысяч пар глаз будут, возможно, смотреть, как я ем кукурузные хлопья. Я здесь никакой проблемы не вижу - это данность. Но я не уверен, что масштаб этих преобразований поняла моя жена".

"Мона Лиза, открой личико"

Детектив-искусствовед Сильвано Винчети утверждает, пишет Daily Telegraph, что на известнейшем портрете мира - Мона Лиза - изображены два человека, мужчина и женщина.

Копірайт зображення AFP Image caption Одно лицо? Или два?

К такому выводу он пришел, проанализировав результаты инфракрасного исследования картины.

"Мона Лиза - андрогин, полумужчина, полуженщина. На полотне изображены две модели", - заявляет г-н Винчети, который является куратором группы исследователей "Национальный комитет культурного наследия".

Первой была Лиза Джерардини, жена флорентийского торговца. А вот вторая модель - ученик-помощник Леонардо Джан Джакомо Капротти, больше известный по прозвищу Салай, или "Чертенок".

Мастер не раз изображал его на своих рисунках - и сходство Cалая с Джокондой поражает, говорит эксперт.

Но один из самых авторитетных исследователей творчества Леонардо, профессор Оксфордского университета Мартин Кемп, отреагировал на эти предположения скептически, добавляет издание.

"Это смесь известных фактов, полуизвестных фактов и абсолютных выдумок", - говорит он, добавляя, что инфракрасные изображения никоим образом не подтверждают теорию Винчети.

Много платьев, одна пара обуви

Трудно поверить, но главный редактор американского женского журнала Vogue Анна Винтур, которая, без сомнения, имеет колоссальный гардероб, уже четверть века отдает предпочтение туфлям одного цвета и фасона.

Копірайт зображення PA Image caption Женщина, которую Маноло Бланик считает божественной

"Факт, который озадачивает, заключается в том, что один из крупнейших игроков мира моды, с кем стоит считаться, похоже, никогда не меняет обувь", - отмечает Daily Mail.

Еще в 1994 году известный испанский дизайнер Маноло Бланик создал для Винтур босоножки из бежевой кожи на небольшом каблуке - и с тех пор ежегодно заказывает себе несколько пар. И потом одевает их на многочисленные светские рауты - классическая обувь телесного цвета подойдет под любое, даже самое яркое платье.

Дизайнера и редактора связывают годы дружбы. "У меня слов не хватает, чтобы описать мою безрассудную привязанность к ней. Она - божественная женщина", - такой комплимент в адрес своей подруги сделал Бланик в одном из интервью.

После этого он рассказал о процессе создания эксклюзивных босоножек - он использует деревянную модель стопы самой Анны, и именно поэтому каждая пара ей идеально подходит.

Впрочем, желающие приобрести эту модель (которая, кстати, носит ее имя) будут разочарованы - в продаже таких босоножек нет.

Богатые и щедрые

Копірайт зображення AFPGetty Images Image caption Элтон Джон делает пожертвования, помогая людям

Элтон Джон возглавил рейтинг самых мудрых британских знаменитостей, сообщает Independent. Певец пожертвовал почти 27 миллионов фунтов на благотворительность. Большая часть этой суммы была потрачена на содержание двух его фондов, которые занимаются профилактикой ВИЧ/СПИДа и помогают людям, живущим с этой болезнью.

Вторую строчку в рейтинге самых известных благотворителей занимает писательница Джоан Роулинг. Она пожертвовала средства на исследования рассеянного склероза - болезни, от которой умерла ее мать. А еще автор книг о Гарри Поттере не жалеет денег на программу помощи детям с недостатками в развитии. Одна из целей фонда, созданного Роулинг - сделать так, чтобы к 2050 году ни один ребенок-инвалид не жил в специализированных учреждениях.

Среди известных благотворителей также футболист Дэвид Бекхэм, один из "битлов" Ринго Старр и шеф-повар и ресторатор Джейми Оливер.