"Дьяволы" или реформаторы: конференция прокуроров в вопросах и ответах

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В Киеве начала работу Всеукраинская конференция работников прокуратуры, которая, по словам одних комментаторов, должна "зацементировать" нынешнюю систему органов прокуратуры, а по мнению других - сделает очередной шаг на пути реформирования ведомства.

ВВС Украина разбиралась с решениями, которые вынесли на эту конференцию, и пыталась спрогнозировать, как прокуроры могут изменить работу своего ведомства.

Что вообще произошло во вторник?

Во вторник в Киеве открылась Всеукраинская конференция работников прокуратуры.

На ней более 460 прокуроров - делегатов от Генеральной, региональных, местных и военных прокуратур - должны избрать часть состава органов прокурорского самоуправления: Совета прокуроров и Контрольно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДК) прокуроров Украины.

Ранее этих органов в Украине не было. Их создание предусмотрел новый закон о прокуратуре, принятый парламентом в октябре 2014 года.

Почему эти органы так важны?

Согласно новому закону, Совет прокуроров, который выбирают на пять лет, будет играть решающую роль в назначениях и увольнениях прокуроров на административные должности. В него входят 13 членов: 11 из них избрали на конференции во вторник, еще двое назначаются съездом юридических вузов.

Ранее генеральный прокурор имел право назначать, например, областных прокуроров или своих собственных заместителей единолично. С момента появления Совета именно он будет подавать генпрокурору такие рекомендации. Если генпрокурор не согласится с его предложением, он должен внести на рассмотрение Совета прокуроров другую кандидатуру. Что делать, если оба будут стоят на своем, закон не прописывает.

КДК прокуроров имеет сложную структуру. Из 11 ее членов пяти выбирает конференция прокуроров, трех назначает омбудсмен, двух - съезд юридических вузов и еще одного - съезд адвокатов Украины. Срок каденции этого органа - три года.

КДК должна отбирать кадры для работы в прокуратуре, по сути, перенимая полномочия нынешних конкурсных комиссий. Кроме того, она участвует в переводе прокуроров, рассматривает жалобы на работников прокуратуры и, в случае необходимости, накладывает на них дисциплинарные взыскания или увольняет из прокуратуры.

Что говорят о новой системе эксперты?

Принятие парламентом нового закона о прокуратуре в октябре 2014 года приветствовал посол ЕС в Украине Ян Томбинский.

Одобрительно его оценивали и в "реанимационном пакете реформ". Активист этой инициативы Борис Малышев тогда заявил Deutsche Welle, что после вступления в силу нового закона деятельность органов прокуратуры станет прозрачной для общества, а генпрокурор потеряет большую часть своей безграничной власти над прокурорскими работниками по всей стране.

Так в чем тогда проблема?

Еще до начала конференции некоторые наблюдатели заявили, что для изменений, которые будут введены с началом работы новых органов прокурорского самоуправления, на самом деле не лучшее время.

Копірайт зображення Ukrinfom Image caption Бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько говорит, что на конференции прокуроров нельзя выбрать независимые органы самоуправления

На позапрошлой неделе бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько написал: "С 15 апреля 2016 кто бы ни был назначен на должность генерального прокурора - этот человек будет связан по рукам и ногам в вопросах реформирования органов прокуратуры".

Он аргументировал: представители местных прокуратур на конференции работников прокуратуры, которые составляют большинство ее делегатов, являются заангажированными в пользу бывшего генпрокурора Виктора Шокина и нынешнего руководителя ГПУ Юрия Севрука. Соответственно, избранные ими органы прокурорского самоуправления законсервируют влияние нынешней команды во главе ведомства.

"Все хорошо помнят, кого и как Шокин назначил руководителями местных прокуратур в декабре 2015 года. Бывший генпрокурор не выбрал ни одного внешнего кандидата, а большинство руководителей местных прокуратур были просто переназначены на должности. То есть во главе местных прокуратур сейчас на 100% лояльные к Шокину и Севруку люди... Указания о том, за кого голосовать на конференции прокуроров, даются из Генеральной прокуратуры прокурорам областей, а те ретранслируют их местным прокурорам. Нетрудно понять, кого будут защищать органы самоуправления, созданные руками Шокина и Севрука", - написал он.

А на прошлой неделе высказался по этому поводу лидер фракции БПП Юрий Луценко, который ранее признал, что встречался с президентом относительно возможного внесения его кандидатуры на должность генпрокурора.

По его словам, после формирования новых органов прокурорского самоуправления сложится ситуация, когда "уже любой генеральный прокурор не важен, а важен будет орган, с позволения сказать, самоуправления этой, с позволения сказать, Генеральной прокуратуры".

Луценко заявил, что в случае, если органы прокурорского самоуправления таки заработают сейчас, он откажется от выдвижения на должность генпрокурора.

"Со вторника будет создано самоуправление дьяволов, которые должны набрать ангелов. Я в этом процессе участвовать не вижу возможности. Быть декоративным прокурором при всевластии нынешнего "генерального могильника", который не допустит никаких кадровых изменений, - кто-то из вас пойдет? Я - нет", - сказал он.

Если Луценко это понимал, почему не противодействовал такому развитию событий из стен парламента?

Нынешняя редакция закона о прокуратуре требует, чтобы конференция прокуроров выбрала своих делегатов в органы прокурорского самоуправления в течение двух недель после даты вступления его в силу - то есть до 29 апреля.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Юрий Луценко ранее заявлял, что "не рвется" в генпрокуроры, но может возглавить ведомство

В парламенте уже несколько раз регистрировались законопроекты, которые должны были отсрочить начало работы Совета и КДК прокуроров. Последний такой проект поступил в Верховную Раду на прошлой пленарной неделе.

Однако в прошлую среду его отклонил профильный комитет парламента, а на следующий день в сессионном зале не набралось голосов, чтобы включить этот документ в повестку дня.

Тогда наблюдатели уделили больше внимания другому аспекту данного законопроекта: в нем предлагалось изменить квалификационные требования к кандидатам в генпрокуроры таким образом, чтобы на эту должность мог претендовать сам Юрий Луценко.

"Система закрывается, фактически выходит из-под контроля общества и политических институтов. Жаль, что это заинтересовало только депутатов БПП и НФ. Проблемы почувствуют все", - написал тогда Юрий Луценко в Facebook.

Ряд вопросов в комментариях к этому посту о том, почему никаких мер, чтобы исправить ситуацию, не принимали раньше, политик оставил без ответа.

Что говорят о ситуации в Генеральной прокуратуре?

В ГПУ решительно отрицают критику в свой адрес, называя ее "в одних случаях обычной инсинуацией и манипулированием общественным сознанием, а в других - поверхностным, непрофессиональным политиканством, желанием быть "экспертом" при отсутствии элементарной компетентности".

Копірайт зображення UNIAN Image caption И.о. генпрокурора Юрий Севрук говорит: упреки в том, что новые органы прокурорского самоуправления "зацементируют" систему, не соответствуют действительности

На сайте ведомства разместили специальное сообщение по этому поводу. Этот документ называется "Особенности современного этапа реформирования органов прокуратуры".

В нем говорится, что местные прокуроры не получали указаний, за кого голосовать на конференции, ведь все голосования там проходили в тайном режиме.

"Тайное голосование гарантирует свободу выбора депутатов и сведет на нет любые потенциальные возможности давления на них", - утверждают в Генпрокуратуре.

Также в ГПУ отрицают, что с момента своего создания Совет прокуроров получит монополию на кадровые назначения. Здесь напоминают, что избранные на прокурорской конференции члены Совета будут составлять меньшинство - 5 из 11 - членов Совета, потому решающего влияния они иметь не будут.

Прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко в день открытия конференции оценивал нововведения положительно. По его словам, создание органов прокурорского самоуправления даст "определенный зонтик защиты обычным прокурорам, гарантирует их независимость и возможность принимать решения самостоятельно от руководства".

Что будет дальше?

Сразу несколько депутатов парламента еще до окончания конференции заявили о протесте по поводу ее решений.

"Искусственное возмущение вокруг конференции прокуроров ничего не стоит. Эта конференция проходит с нарушениями и будет легко обжалована (в суде. - Ред.)", - написал во вторник в Facebook первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Игорь Мосийчук из Радикальной партии.

"В любом случае, мы будем искать решение, как исправить ситуацию. Этих упырей мы все равно не оставим", - заявил в минувшую пятницу глава антикоррупционного комитета Рады Егор Соболев.

Зато Евгений Захаров из Харьковской правозащитной группы призывает не преувеличивать значение вторничных событий.

"На мой взгляд, создание этих органов на самом деле не имеет никакого значения. Прокуратура - это очень вертикальная структура, где прокуроры на нижних уровнях не могут ослушаться решений верхних уровней. Поэтому все эти органы не будут играть никакой положительной роли", - говорит он ВВС Украина.

Он жалуется, что у нынешнего руководства государства нет политической воли для "настоящей" коренной реформы прокуратуры, так создание органов прокурорского самоуправления не изменит в этой системе ничего, не важно, кто руководит Генпрокуратурой - нынешний и.о. генпрокурора Юрий Севрук или любой другой глава ведомства.