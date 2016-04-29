Войцех Бальчун: рокер, который спасет Укрзализныцю

Копірайт зображення chemiasound.com

В соцсетях шутят: первым заметным шагом "Укрзализныци" после того, как ее руководителем назначили поляка Войцеха Бальчуна, стал специальный пресс-релиз, в котором железнодорожники призывают не ходить по путям известного певца Павла Зиброва.

"Он дерзко разгуливал, гарцевал и пел на железнодорожных путях. Особенно цинично то, что он своими незаконными действиями приобщил молодежь и подал позорный пример для подражания. Отмечаем, что несоблюдение правил безопасности на железной дороге может привести к преждевременной остановке творческой карьеры или к перерывам в гастролях из-за травм", - заявили в "Укрзализныце".

Ранее в тот день в сети появился клип, в котором рэперы из группы "Плюшевый Бруклин" и сам г-н Зибров призвали польскую железную дорогу пригласить на работу народного артиста Украины - в ответ на назначение Войцеха Бальчуна главой "Укрзализныци".

Имел ли Бальчун личное отношение к истории с Зибровым, пока неизвестно. Однако фактом является то, что до сих пор "Укрзализныця", одна из крупнейших госкомпаний Украины, никогда не выпускала таких пресс-релизов и не имела подобного руководителя.

Карьера менеджера

Можно представить, как выглядело резюме Войцеха Бальчуна, которое он подал на конкурс по избранию руководителя "Укрзализныци", объявленный еще правительством Яценюка.

Ему 45 лет. Окончил политологию в университете в Катовице, получил степень МВА Роттердамской школы менеджмента.

Некоторое время работал в Катовицкой газете Trybuna Śląska, затем руководил бюро маркетинга польской почты, работал на руководящих должностях в банке PKO Bank Polski.

С должности управляющего директора этого банка его пригласили в кресло председателя наблюдательного совета РКР - польського аналога "Укрзализныци".

"Тогда искали людей из (железнодорожной. - Ред.) области и из политики, у которых в то же время был бы менеджерский опыт и которые были бы достаточно молодыми для свежести подхода к работе. Два года я смотрел, пытался понять, как работает эта структура, и узнать как можно больше деталей... В конце концов, я выиграл конкурс на должность руководителя PKP Cargo (подразделение польской железной дороги, которое занимается грузовыми перевозками. - Ред.)", - рассказывал он в интервью отраслевому изданию Rynek Kolejowy.

Копірайт зображення Reuters Image caption Войцех Бальчун говорит, что ситуация на "Укрзализныце" сейчас в чем-то схожа на ту, которую он застал на польской РКР

Пребывание на этой должности в течение более четырех лет принесло Бальчуну звание одного из лучших антикризисных менеджеров Польши и ряд наград от тамошнего бизнес-сообщества.

Реформа на железной дороге

"Когда Бальчун пришел в PKP Cargo, в компании работали 44 тысяч человек, ее убытки составляли 178 млн злотых, а подвижной состав считали вручную... Поэтому все смотрели на него, как на палача, который появился в фирме, чтобы выключить там свет", - пишет о начале его карьеры польский Forbes.

Уже через несколько лет Бальчун провел большую реструктуризацию компании - количество ее сотрудников сократилось почти вдвое, а ее финансовая отчетность показала прибыль.

"Это был мой самый интересный менеджерский опыт", - вспоминал он потом.

Стиль его руководства был специфическим.

"То, что руководитель должен иметь общее понимание всего, а в деталях компания будет функционировать сама, - это теория. Особенно во время реструктуризации нужно разбираться в ситуации в мелочах, чтобы тщательно оценивать информацию, которая к нам приходит. Я ходил по вагонным депо, общался с работниками самого низкого уровня", - рассказывает он.

Копірайт зображення chemiasound.com Image caption Новый руководитель "Укрзализныци" имеет диплом политолога и диплом МВА

У Бальчуна часто спрашивают: как ему удалось сократить десятки тысяч людей без массовых протестов традиционно сильных польских профсоюзов?

Его ответ: общение и убеждение людей в своей правоте.

"Я всегда сильно переживал из-за увольнения. Но я говорил сотрудникам: я борюсь не за то, чтобы уволить как можно больше людей, а чтобы сохранить как можно больше рабочих мест", - говорит Бальчун.

Так или иначе, реформы Бальчуна изменили польскую железную дорогу, она стала вторым крупнейшим грузоперевозчиком в Европе после Deutsche Bahn, и его заявление об отставке в начале 2013 года стало громом среди ясного неба: РКР раз собиралась выходить на биржу, и это должно было стать триумфом спасителя компании.

Еще больше удивились наблюдатели, когда узнали, что Бальчун покидает железную дорогу... ради карьеры рок-музыканта.

"Доверься сердцу"

"Я играю на гитаре с 12 лет, и никогда не переставал играть", - уже позже рассказывал Войцех Бальчун.

А тогда, три года назад, смена Бальчуном солидных костюмов и дорогих аксессуаров руководителя железной дороги на кожаные штаны и рваную футболку гитариста группы Chemia вызвала настоящий шок.

Копірайт зображення chemiasound.com Image caption Войцех Бальчун (второй справа) записал со своей группой уже пять альбомов

"Это так РКР меняет людей?" - звучит заголовок статьи о трансформации Бальчуна в издании NaTemat.

В течение определенного времени ему удавалось совмещать функции менеджера и музыканта.

"Музыка требует мощной умственной работы, концентрации, тренированной памяти. Это все очень важно в профессиональной деятельности", - сказал Бальчун.

Я менеджер или музыкант? Как Близнец по гороскопу я считаю эти два занятия одинаково важными Войцех Бальчун

С другой стороны, способность организовывать людей и распоряжаться временем пригодилась и в музыкальной карьере.

"Chemia - это хорошо организованная компания, в которой каждый на своем месте, выполняет вмененные ему функции, и одновременно ничего не делается из-под палки. Где-то так, как в PKP Cargo", - объяснял он.

"Я менеджер или музыкант? Как Близнец по гороскопу я считаю эти два занятия одинаково важными", - сказал он в другом интервью.

И все же однажды Бальчун сделал выбор в пользу музыки.

"Каждый мужчина среднего возраста пускается во все тяжкие. Кто-то покупает мотоцикл, кто-то - Porsche, кто-то начинает разводить голубей, а я записываю диски. Я такой немного фрик. Я всю жизнь согласовывал две взаимно противоречивые вещи - был менеджером и играл на гитаре. В конце концов, я встретил на своем пути замечательного музыканта Марка Лафранса из группы Bachman&Turner, легенды 70-х годов, который сказал мне: "Доверься сердцу". Вот я его и послушал", - сказал он.

Противоречивый клип

Сегодня в активе группы Бальчуна пять альбомов, выступления в Штатах и Канаде, а также европейские концертные туры.

Chemia выступали на разогреве у таких рок-монстров как Deep Purple, Guns'n Roses или Thirty Seconds to Mars, а вдохновение Бальчуну дают Metallica, Coldplay и Red Hot Chili Peppers.

Впрочем, говорят критики, характерной чертой некоторых клипов группы является, возможно, чрезмерное присутствие в них атрибутов рок-жизни - например, алкоголя или обнаженной женской натуры. Одно из видео Chemia за нарушение правил сервиса даже удалил Youtube.

Каждый мужчина среднего возраста пускается во все тяжкие. Кто-то покупает мотоцикл, кто-то - Porsche, кто-то начинает разводить голубей, а я записываю диски Войцех Бальчун

"Клип противоречивый? В "Нимфоманке" были и более острые сцены", - комментировал эту историю Войцех Бальчун. К тому времени он частично вернулся к менеджерской карьере, возглавив наблюдательный совет польских авиалиний LOT.

В октябре прошлого года Бальчун уволился и с этой должности. Он хочет окончательно сосредоточиться на музыке, говорили источники портала money.pl.

А в середине апреля стало известно,что он победил на конкурсе по избранию руководителя "Укрзализныци".

Семья из Рогатина

До того, как приехать на финальный этап конкурса в Киев, Бальчун был в Украине один раз: в 2008 году в составе официальной делегации польской железной дороги он приезжал в Одессу.

Поэтому, признает он, пока об "Укрзализныце" он имеет "ограниченную, общую информацию, которая доступна, и которую нашел в интернете".

С другой стороны, говорит Бальчун, его дед родом из Рогатина Ивано-Франковской области.

"Я горд, что у меня есть такой шанс. Для меня это огромный профессиональный вызов. Речь идет не только деньгах", - говорит он о своем участии в реформировании Украины.

Впрочем, в прессе уже прозвучали первые оценки зарплаты нового главы "Укрзализныци": якобы в Киеве он сможет заработать около 1,5 млн долларов в год.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сначала новый руководитель "Укрзализныци" намерен провести аудит хозяйства, которое ему досталось

"Такая сумма звучит в медийном пространстве. Зато я жду детальные предложения контракта", - комментирует Бальчун эти слухи, конкретизируя: бывший министр экономики Айварас Абромавичус говорил, что окончательная сумма вознаграждения вновь назначенному руководителю будет зависеть прежде всего от результатов его работы.

А пока Войцех Бальчун обещает, что приступит к изучению украинского языка.

"Сначала на самом высоком уровне буду общаться на английском языке, что является нормальной практикой на уровне топ-менеджмента. Я буду вспоминать русский язык, поскольку принадлежу к поколению поляков, которое много лет учило этот язык в школе. Знаю, что русский активно используют в Украине. Во время последнего пребывания в Киеве мои коллеги рассказали, что применение русского языка не является какой-то проблемой в Украине", - рассказал он о том, как собирается решать коммуникационные проблемы.

"Концентрироваться на хорошем"

Пока Войцех Бальчун воздерживается от комментариев относительно возможных кадровых сокращений на железной дороге. Количество работников отрасли превышает 300 тысяч человек. Он говорит, что для того, чтобы точно понять, что надо делать с компанией, нужно провести ее аудит.

На его базе создадут план улучшения ситуации на железной дороге в краткосрочной перспективе, а впоследствии - стратегический план развития компании.

Другой шаг, который Бальчун обещает реализовать в начале своего управления "Укрзализныцей" - создание команды, "которая ему поверит".

Копірайт зображення UNIAN Image caption На официальных мероприятиях Войцех Бальчун собирает волосы в хвост

"Из своего опыта я помню, что PKP Cargo тоже не хотела меняться, но внутри компании были люди, которые стремились ее реформировать, и это удалось. К слову, среди них были специалисты, которые перед этим проработали по 20-30 лет. Поэтому я не говорю, что придут только молодые специалисты, что только они все видят, как лучше", - пообещал он, не исключая, что привезет в Киев несколько человек "польского десанта".

Самой большой проблемой железной дороги он называет коррупцию, хотя и отмечает, что не хочет выполнять роль "внутреннего прокурора".

"Я хочу выполнять роль менеджера, который будет менять эту компанию в лучшую сторону. Без сомнения, я буду концентрироваться на хороших делах, которые есть в компании", - заявил он.

В одном из первых интервью после победы на конкурсе Бальчун сказал: выделить деньги на модернизацию украинской железной дороги готовы западные доноры. Но их требование - чтобы новый руководитель компании презентовал "западные, а не восточные стандарты".

Концерта не будет

Ожидания от его украинской миссии действительно большие - и в Киеве, и в Варшаве.

Роль, которую может сыграть в истории Украины Войцех Бальчун, выходит за пределы железнодорожной отрасли Войцех Конончук, Центр восточных исследований

"Когда я читаю некоторые комментарии, у меня складывается впечатление, что на мне лежит ответственность за судьбу и будущее Украины. С этим давлением мне будет легче, ведь у меня нет никакой гарантии успеха", - говорит Бальчун, добавляя впрочем, что получил от правительства гарантии поддержки своего курса реформ.

"Роль, которую может сыграть в истории Украины Войцех Бальчун, выходит за пределы железнодорожной отрасли", - говорит Войцех Конончук из авторитетного варшавского Центра восточных исследований.

"Судьба "Укрзализныци" в течение ближайших лет будет лакмусовой бумажкой, которая покажет реальные намерения украинской власти реформировать страну. Если это удастся с таким молохом, как железная дорога, то многие поверят в успех украинской модернизации", - продолжает эксперт.

А вот чего точно не следует ожидать от Войцеха Бальчуна, так это концертов его Chemia в Украине.

"Это исключено. Но когда моя миссия на украинской железной дороге закончится, то, безусловно, нам будет очень приятно дать концерт в Украине", - говорит он.

В то же время от концертов в Польше Бальчун отказываться не собирается. Говорит, что они вполне возможны по субботам, когда он будет прилетать в Варшаву.