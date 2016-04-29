Из-под пуль на стадион: как болеют фанаты "Шахтера"

Image caption На "Арене Львов" донецкий "Шахтер" поддерживало несколько сотен активных фанатов. "Шахта Лидиевка" - район Донецка, где в свое время действовал один из фан-клубов команды

Уже два года "Шахтер" не может играть на своем стадионе в Донецке. Его болельщиков конфликт разбросал по разным городам: кто переехал в Киев, кто остался в Донецке, одни воюют с оружием, а другие - прячутся от обстрелов в Авдеевке.

О том, как фанаты "Шахтера" поддерживали команду в первом полуфинале Лиги Европы УЕФА против "Севильи", - в этой статье ВВС Украина из Львова.

Перед игрой

Image caption Продавщица атрибутики "горняков" на Площади Рынок

О том, что во Львове будет проходить полуфинал Лиги Европы, за день до игры мало что напоминало. Разве что торговцы шарфами с эмблемами "Шахтера" и "Севильи" на Площади Рынок (стоимость таких воспоминаний - 150 грн).

Рекламы же матча на внешних носителях увидеть не удалось. Зато активно рекламировался предстоящий концерт "Океана Эльзы" на той же "Арене Львов".

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "горняков" Мирча Луческу намекнул, что "Шахтеру" уже стоит получить "компенсацию" за обидное поражение на последних минутах от "Севильи" в 2007 году. "Ведь в жизни все уравновешивается", - философски отметил румынский тренер.

Его испанский оппонент Унаи Эмери был щедр на комплименты "горнякам" и Мирче Луческу лично ( "Дай Бог мне получить такой же опыт"), но предупредил, что рассчитывает победить, возможно, уже в ответном матче.

Image caption Евгений Коноплянка был чуть ли не главной фигурой перед игрой

Но главной звездой пресс-конференции прогнозируемо стал атакующий полузащитник сборной Украины и "Севильи" Евгений Коноплянка.

Было заметно, что ему не хватает того внимания фанатов и журналистов, которое он имел во времена выступлений за "Днепр".

"Если честно, то соскучился", - признался футболист.

Он опроверг слухи о том, что клуб якобы оштрафовал его за недостаточное знание английского языка.

"Это все неправда. Нет никаких конфликтов ни в команде, ни с тренерами", - заверил Евгений.

После этого переводчик пошутил, нужно ли Коноплянке переводить вопрос испанских журналистов.

Испанцы не приехали

Испанских журналистов приехало во Львов около 30. Говорят, большинство отправились в Англию, где во вторник "Манчестер Сити" принимал мадридский "Реал".

Фанатов "Севильи" также приехало немного. Клуб даже не запросил гостевой сектор для них.

Журналист одного из испанских изданий Даниэль объясняет - причина этому не страх перед конфликтом на Донбассе, а желание сэкономить деньги для поездки на финал Лиги Европы в швейцарский Базель, куда, как уверены болельщики "Севильи", она пройдет.

Перемирие продолжается

Image caption С весны 2014 года в Украине продолжается перемирие между футбольными фанатами

"Ну, это они собирают деньги на то, чтобы в финале за нас поболеть", - говорит один из фанатов "Шахтера", когда слышит о причинах отсутствия испанских визави.

Вместе с друзьями он пьет пиво на террасе бара на площади Рынок. На нем - черно-оранжевая балаклава с прорезями для глаз.

Крепкие ребята разговаривают неохотно, сначала говорят "мы интервью не даем", но впоследствии немного разговорились.

"Почему мы должны бояться сюда ехать? Мы здесь уже не в первый раз", - удивляются они, когда слышат вопрос ВВС Украина о том, не опасались ли донецкие болельщики ехать во Львов.

"Это все стереотипы, которые должны быть уже давно развеяны", - добавляет один из них.

А на вопрос о том, продолжается ли перемирие между украинским фанатами, все четверо уверенно кивают головами.

Так называемое "фанатское перемирие" в Украине началось весной 2014 года, когда после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе болельщики "Динамо", "Днепра" и "Карпат", с одной стороны, и фанаты "Шахтера", "Черноморца" и "Металлиста" решили прекратить вражду.

Image caption Артем и Тимур приехали поддержать "Шахтер" из Киева

"Нас здесь хорошо принимают. Но фанаты "Карпат" вряд ли будут за нас болеть", - говорят ВВС Украина другие фанаты "горняков" - Артем и Тимур.

Они дончане, но уже давно живут в Киеве. У Артема - шарф со старым гербом "Шахтера", который говорит о том, что парень болеет уже давно (свою эмблему "горняки" обновили в 2007 году).

Поедет ли он на выезд в Испанию, пока не знает. "Но на финал поеду обязательно", - смеется он.

Image caption Василий Приведенец - болельщик "горняков" из Стрыя

Есть свои болельщики у "Шахтера" и среди жителей Западной Украины. Например, Василий Приведенец из Стрыя болеет за "горняков" с 2001 года.

Говорит - просто нравится их стиль игры. Никаких проблем из-за не очень традиционного для Львовской области футбольного выбора у него никогда не было, уверяет мужчина.

Из-под обстрелов - на Лигу Европы

Еще один фанат "Шахтера" во Львове - Владислав.

Image caption Владислав копил на поездку во Львов несколько месяцев

С двумя брендовыми пакетами "Шахтера", литровой бутылкой пива и в спортивных штанах на львовском проспекте Свободы он выглядит довольно странно.

Пара рядом улыбается, когда он просит сфотографировать его у памятника Шевченко.

Владислав приехал из Авдеевки. "Полгода откладывал на этот матч. Моя цель была полуфинал. Собирал-собирал и поехал", - рассказывает мужчина ВВС Украина.

А еще несколько дней назад во время поездки по работе в Авдеевку он с бригадой попал под обстрел. Для него это уже третий раз.

"Легкий обстрел, но все равно... Пули летали над головами, шифер пробило в доме. 2-3 км от промзоны", - вспоминает Владислав.

"Трудно нам, у нас стреляют. Футбол позволяет как-то отвлечься. Для чего жить, если без эмоций?" - спрашивает он.

С "ДНРовцами" не общаемся

Уже возле стадиона на скамейке сидят двое ребят без всякой атрибутики.

Однако в их разговоре слышатся слова, которые выдают в них футбольных фанатов, выходцев из так называемого "Околофутбола" - объединения активных болельщиков, которые "гоняют на выезды" с командой.

Image caption В полку "Азов" воюют или воевали много футбольных фанатов разных клубов

Отсутствие эмблем клуба у таких фанатов - традиция из Англии, где фанатские "фирмы" так пытались замаскироваться от полиции.

Ребята возле "Арены Львов" согласились пообщаться с ВВС Украина, но категорически отказались фотографироваться.

Они из Донецка, но из-за конфликта сейчас живут в Киеве. Давно болеют за "Шахтер".

Говорят, что во Львов приехали без помощи клуба, "никто нас не организовывал".

В самом Донецке также остались "нормальные люди, которые болеют за команду". Например, отец их товарища, который приехал оттуда специально на игру с "Севильей".

Есть и сторонники так называемой "ДНР", которые организовались в Донецке в новый фан-клуб "Шахтера".

"Но мы с ними (нынешним донецким фан-клубом) никаких контактов не поддерживаем", - уверяет фанат, который назвался Сашей. "Они сами себе яму вырыли, засветились. Когда все вернется, их "закопают". Просто они об этом еще не знают", - добавляет другой.

По их словам, многие проукраинские фанаты "Шахтера" "минимум 50") пошли воевать в "Азов".

Один из товарищей ребят был серьезно ранен: "На его машину наехал танк, когда была атака под Широкино. Но если бы ехали медленнее, то был бы ему конец".

Они верят, что клуб когда-нибудь вернется в Донецк.

Image caption Генеральный директор рассказал британским журналистам, как недавно посетил Донецк и "Донбасс Арену"

"Если такой человек, как Палкин, смог проехать в Донецк, то значит - есть какие-то договоренности", - рассуждает Саша.

О своем недавнем визите в Донецк гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал в комментарии британскому изданию Guardian.

Игра

А дальше была, собственно, сама полуфинальная игра во Львове.

Image caption Евгения Коноплянку "Арена Львов" освистала. На поле у него мало что получалось, Украинца заменили в начале второго тайма

И хотя на матчах Лиги Европы официально не звучат национальные гимны, 34 тысяч зрителей на "Арене Львов" в начале игры встали и затянули "Ще не вмерла України..."

Активно участие в этом принимали сектора за воротами, где болели несколько сотен фанатов "горняков". Эти же сектора запускали по стадиону волны и кричалки "Хто не скаче..."

Image caption Один из секторов дончан

Сама игра выдалась напряженной. Дончане не удержали преимущество (итоговый счет 2:2) и теперь им обязательно надо забивать на выезде.

Игроки "Шахтера" после игры подошли к секторам своих болельщиков и поблагодарили их за поддержку, как делали это на "Донбасс Арене". Сейчас такая связь между командой и фанатами воспринимается по-особенному. Свою порцию благодарности получил и Владислав из прифронтовой Авдеевки.