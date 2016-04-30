Правый крен: стал ли в Европе сильнее национализм?

Копірайт зображення Reuters Image caption Означает ли успех Норберта Хофера, что Европа неумолимо клонится вправо?

Волна беспокойства прокатилась среди европейского истеблишмента на этой неделе, после того как кандидат от крайне правой "Австрийской партии свободы"вышел в лидеры на выборах президента страны, второй тур которых состоится в мае.

"Триумф крайне правых", - провозгласила испанская газета El Pais. Британская Guardian предупредила о предстоящих потрясениях.

Итальянская Corriere della Sera оплакивала победу "антииммигрантски настроенных крайне правых", в то время как немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung призвала традиционные политические партии прислушаться к этому тревожному звонку.

Многие европейские издания увидели связь между успехом Норберта Хофера, лидера "Австрийской партии свободы", и центральной ролью, которую Австрия играет в миграционном кризисе ЕС.

Австрия: от остракизма до легкого недоумения

"В Австрии, как в зеркале, европейские правительства видят свое будущее. Социальное напряжение растет", - написал журналист-троцкист Питер Шварц в редакционной статье одной из европейских газет, предсказывая рост популярности крайне правых сил в Европе.

Но эти слова были написаны 16 лет назад, в феврале 2000 года, когда "Австрийская партия свободы" впервые вошла в правительство.

Копірайт зображення AP Image caption 16 лет назад на антихайдеровской демонстрации народ кричал: "Никогда больше!"

В то время харизматичный лидер партии Йорг Хайдер подвергался нападкам как у себя дома в Австрии, так и за границей из-за своих хвалебных высказываний в адрес гитлеровской Дивизии войск СС и в целом из-за антииммигрантских взглядов.

В то время я жила в Вене и среди прочего делала репортажи про многотысячную антихайдеровскую демонстрацию, где собравшиеся на площади Хельденплац – символическом месте в центре Вены, где в 1938 году Гитлер праздновал аннексию Австрии – кричали: "Никогда больше!".

16 лет назад Европа с отвращением отнеслась к включению "Австрийской партии свободы" в правительственную коалицию.

Впервые в истории ЕС все другие члены союза ввели санкции против страны ЕС.

Дипломатические отношения с Веной были заморожены. Австрия подверглась остракизму. Это было тогда. Не сейчас.

Сейчас Европа отреагировала лишь недоуменным поднятием бровей и не более того.

Австрия со своей крайне правой партией – это уже не новость. Все больше крайне правых популистских групп выкрикивают антииммигрантские и евроскептические слоганы по всей Европе.

И они находят поддержку среди внушительных пластов электората в Италии, Германии, Дании, Швеции, Греции, Франции и в Нидерландах, например.

Ругать иммиграцию и интеграцию теперь комильфо

Значит ли это, что Европа делает разворот направо? Я бы поспорила с этим.

Несколько правых партий существовали и пользовались популярностью в ЕС и в 2000 году. Среди них и датская "Народная партия", и итальянский "Северный Союз", и французский "Национальный Фронт".

Но вот что изменилось с тех пор – это то, что насущные только для крайне правых вопросы теперь стали общей повесткой дня.

Все это последовало за чередой неприятных событий для европейцев, вызванных экономическим кризисом 2008 года и волной иммиграции, которую мы наблюдаем сейчас.

Ставить под вопрос иммиграцию, интеграцию, евро, ЕС и его истеблишмент, в то же время продвигая национальные сантименты, – все это сегодня стало, как сказали бы немцы, salonfaehig, то есть возможным для обсуждения в приличном обществе.

И еще одно недовольство распространяется по Европе. Цинизм, доходящий до отторжения по отношению к традиционным политическим партиям, бизнес- и банковским элитам, многие из которых в той или иной форме обладали властью в Западной Европе с конца Второй мировой войны.

Можно предположить, что именно это, а не усердие крайне правых партий приводит к тому, что избиратели выбирают протестное голосование, что лишь играет на руку популистам из правых партий.

Правые правым рознь

Копірайт зображення AFP Image caption Демонстрация греческих националистов из партии "Золотой рассвет"

При этом надо понимать, что все эти партии неоднородны, они сильно отличаются друг от друга. У них разные ценности и задачи.

Греческую неонацистскую партию "Золотой рассвет" нельзя поставить в один ряд с британской Партией независимости Соединенного Королевства (UKIP), выступающей за выход Великобритании из ЕС.

Эти партии столь разношерстные, что выставлять их в качестве доказательства того, что Европа правеет, просто некорректно.

Мы еще не знаем, проголосует ли Австрия за Норберта Хофера во втором туре президентских выборов.

Французский "Национальный Фронт" часто выигрывал в начале кампании, но терпел неудачи в последующих турах президентских и региональных выборов.

Вместо того чтобы говорить, что стоит обратить внимание на тревожные звонки, исходящие от марширующих по Европе правых сил, точнее и правильнее было бы услышать звоночек, говорящий о том, что Европа и многие ее граждане сбились с пути, запутались в словах и теперь стараются найти новый голос.

Крайне правый национализм в Европе – одной строкой