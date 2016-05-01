В Венесуэле перевели часы, чтобы экономить электричество

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В Венесуэле вступил в силу приказ президента Николаса Мадуро перевести часы на полчаса вперед для экономии электричества.

Страна страдает от энергетического кризиса. Ранее в связи с этим также сократили рабочую неделю бюджетников - до двух дней.

Перевод часов анонсировали еще в середине апреля.

Эта мера должна помочь сократить потребление электричества в темное время суток, заявил министр науки и технологий страны Хорхе Арреаза.

По его словам, ночное использования кондиционеров и освещения - одна из крупнейших статей затрат энергии.

"Просто переведя часы на полчаса вперед, мы будем получать больше дневного света, и темнеть будет не так рано", - сказал министр.

Венесуэла переживает глубокий энергетический кризис, вызванный продолжительной засухой, из-за которой гидроэлектростанции страны не могут работать на полную мощность.

Хотя страна обладает значительными запасами нефти, она получает большую часть электричества от ГЭС. В конце апреля в стране начались ежедневные отключения электричества.

От супермаркетов требуют работать только половину от привычного времени и генерировать собственное электричество.

Копірайт зображення Reuters Image caption Власти обвиняют в энергетическом кризисе засуху

Большую часть бюджета Венесуэлы составляют поступления от экспорта нефти, и падение цен на нее плохо сказывается на экономике.

В прошлом году ВВП Венесуэлы сократился на 5,7%, а инфляция достигла 180%.

Аналогичный энергетический кризис из-за засухи произошел в стране в 2010 году. Тогда президент Уго Чавес был вынужден ввести чрезвычайное положение.

Недавно же правительство сократило до двух дней рабочую неделя для некоторых работников бюджетной сферы.

Этот шаг, который называют временным, коснулся 2 миллионов работников.

Вице-президент Аристобул Истурис уточнил, что рабочими днями остаются понедельник и вторник, а остальные дни недели будут выходными, пока кризис не закончится.

Школы в стране работают четыре дня в неделю.

В начале апреля президент подписал указ о сокращении рабочей недели до четырех дней и призвал население экономить электричество.