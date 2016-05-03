Местом с самыми опасными пиратами назван Гвинейский залив

Копірайт зображення

Гвинейский залив стал самым опасным местом на Земле для мореплавателей из-за возросшей активности пиратов и применяемого ими насилия, свидетельствует доклад американской организации Oceans Beyond Piracy.

Как говорится в докладе, раньше пираты преимущественно стремились захватывать нефтяные танкеры из-за их груза, но с падением цен на нефть они переключились на похищение людей ради выкупа.

Гвинейский залив Атлантического океана омывает такие страны, как Кот-д'Ивуар, Гана, Того, Бенин, Нигерия и Камерун.

Сомалийские пираты у восточного берега Африки, тем временем, уже не представляют такой угрозы, как раньше, благодаря международной операции военно-морских сил.

В 2015 году сомалийские пираты не захватили ни одного коммерческого судна.

Как в конце апреля сообщало Международное морское бюро, с начала года у берегов Западной Африки 44 мореплавателя стали жертвами похищений.

При этом в целом в мире уровень пиратства снижается: за первый квартал 2016 года было зарегистрировано 37 случаев пиратства и вооруженного ограбления, тогда как в прошлом году за тот же период произошло 54 подобных инцидента.

Каждые два из трех захватов судов в мире приходятся теперь на пиратов из Нигерии и Кот-д'Ивуара, отмечает Международное морское бюро.