Суд допрашивает свидетелей по делу "бриллиантовых прокуроров"

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Главный свидетель обвинения по делу "бриллиантовых прокуроров", депутат Верховной Рады Вячеслав Константиновский подтвердил в суде предоставленные ранее Генеральной прокуратуре сведения о том, что представители прокуратуры требовали взятки от фирмы, которая добывает песок в селе Погребы Киевской области.

Обращение Вячеслава Константиновского в Генпрокуратуру летом 2015 года положило начало громкому уголовному делу по обвинению во взяточничестве бывшего первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

Они своей вины не признают. В марте Александр Корниец заявил журналистам в суде, что факты обвинения "являются выдумкой и ложью".

Песок и взятка

У предпринимателей требовали 200 тыс. долларов единоразовой взятки и 100 тыс гривен - ежемесячной платы за "крышевание" бизнеса Вячеслав Константиновский, депутат ВРУ

Голосеевский районный суд города Киев 10 мая начал допрос свидетелей по уголовному делу.

Согласно решению суда, сначала заслушают свидетелей. Следователи по делу утверждают, что имеют 23 тома доказательств вины бывших работников прокуратуры. Свидетелями по делу являются около 60 человек.

Во время заседания Голосеевского районного суда столицы Вячеслав Константиновский рассказал, что в апреле 2015 года к нему обратились за помощью его старые знакомые, которые занимаются добычей песка в селе Погребы. Они утверждали, что представители силовых структур требуют с предприятия взятки.

"За то, чтобы прокуратура не трогала фирму и вернула арестованные средства производства, в частности, земснаряд. У предпринимателей требовали 200 тыс. долларов единоразовой взятки и 100 тыс. гривен - ежемесячной платы за "крышевание" бизнеса", - заявил в суде Вячеслав Константиновский.

По его словам, с этой информацией он обратился к тогдашнему заместителю генерального прокурора Давиду Сакварелидзе, так как считал его честным прокурором.

Как передает корреспондент ВВС Украина Виталий Червоненко из Голосеевского суда, следователи по делу утверждают, что владельцев фирмы заставили дать взятку на сумму 150 тыс. долларов, двумя траншами - 50 тыс. и 100 тыс. долларов.

Я никаких действий, направленных на получение взятки, не совершал. Против меня проводились активные негласные следственные действия Александр Корниец, экс-заместитель прокурора Киевской области

В августе прошлого года экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец заявлял, что открытие против него уголовного производства было связано с тем, что он занимался расследованием фактов незаконной добычи песка в Погребах.

"Были негласные и гласные следственные действия. В офис фирмы, которая проверялась относительно незаконной добычи песка, прибыл депутат Верховной Рады Костантиновский, который требовал прекратить следственные действия. Он также звонил Сакварелидзе", - сказал Александр Корниец.

Он также утверждал, что в прокуратуру Киевской области тогда же поступило обращение депутата Константиновского с сопроводительным письмом Сакварелидзе о необходимости прекратить следственные действия.

"Позже меня отстранили от расследования этого уголовного производства. При этом я никаких действий, направленных на получение взятки, не совершал. Против меня проводились активные негласные следственные действия", - заявил он в августе прошлого года.

Как передает корреспондент ВВС Украина, представитель фирмы, которая добывает песок в Погребах, Александр Кириленко заявил, что предприятие проверяли "десятки раз" и не выявили никаких нарушений.

Громкое дело и его последствия

Уголовный кодекс предусматривает за инкриминируемые преступления наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как передает корреспондент ВВС Украина из суда, на заседание приехали уволенные ранее с должностей заместители генерального прокурора Давид Сакварелидзе и Виталий Касько.

Image caption Давид Сакварелидзе и Виталий Касько приехали в суд, чтобы поддержать коллег, которые вели дело "бриллиантовых прокуроров"

Давид Сакварелидзе сказал в интервью телеканалу "112 Украина", что "было бы циничным" положительно оценивать судебный процесс.

"Почти все следователи, которые занимались этим делом, или уволены, или под следствием, или под террором. Предпринимателей, которые занимаются добычей песка, запугивали. Они искали защиты, но дело, которое расследовала моя команда, передали в главное следственное управление Генпрокуратуры, которым руководил подозреваемый Шапакин", - сказал Давид Сакварелидзе.

Он также считает, что Генпрокуратура "все время выступала главным адвокатом подозреваемых".

Ранее Давид Сакварелидзе предполагал, что в суде дело могут развалить.

Задержание "бриллиантовых прокуроров" стало самым резонансным делом прошлого года. 5 июля 2015-го года СБУ и Генпрокуратура провели совместную операцию и задержали заместителя прокуратуры Киевской области Александра Корнийца и заместителя начальника главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина.

Прокуроров обвинили в получении взяток, а во время обыска у них нашли более трех миллионов гривен.

Задержание "бриллиантовых прокуроров" стало самым резонансным делом прошлого года.

5 июля 2015-го СБУ и Генпрокуратура провели совместную операцию и задержали заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и заместителя начальника главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина.

Прокуроров обвинили в получении взяток, а во время обыска у них нашли более трех миллионов гривен.

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Обыск в здании следственного управления ГПУ был уникальным для Украины, и именно здесь у чиновника обнаружили 400 тыс. долларов. При этом у прокурора Киевской области нашли 65 бриллиантов, после чего подозреваемые прокуроры получили прозвище "бриллиантовые".

Сразу же после огласки этого дела развернулось противостояние между командой ГПУ во главе с заместителями руководителя ГПУ Давидом Сакварелидзе и Виталием Касько, которые вели дело и организовали арест, с тогдашним генпрокурором Виктором Шокиным.

Против Сакварелидзе и Касько было открыто производство якобы из-за процессуальных нарушений во время обысков. В ответ активисты в социальных сетях, а также многие политики подняли волну возмущения, из-за, по их словам, попыток ГПУ покрывать "коррупционеров".

Впоследствии Виктор Шокин таки освободил из-под стражи задержанных Шапакина и Корнийца, а суд избрал им залог по 6,4 миллиона гривен.

Виталий Касько, который несколько месяцев назад подал в отставку, неоднократно заявлял, что руководство давило на следствие по делу "бриллиантовых прокуроров". Подчиненные Виктора Шокина это отрицали.

Под давлением общественности президент Петр Порошенко в марте удовлетворил заявление об отставке Виктора Шокина. Однако, перед своим увольнением Шокин уволил и своего заместителя Давида Сакварелидзе.