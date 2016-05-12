Блог из Луганска: о чем пишет пресса "республики"

Одним из немногих источников информации оставшихся в Луганске летом 2014 года была единственная выходившая тогда газета – "Луганск XXI" век Юрия Юрова.

Я искала хлеб, возвращалась несолоно хлебавши из магазинчике в получасе ходьбы от дома, когда меня окликнули старушка и мальчишка. Они ппопросили занести на нашу улицу газету – листок формата А4.

Я несла "газету" с таким трепетом, будто золотые слитки.

Потом мы ходили к соседям со свежими и не очень номерами, менялись ими – больше узнать информацию о происходящем в городе без связи и электричества возможности не было.

В городе люди просили друг у друга газету почитать, успевали прочесть в автобусе, а потом вернуть владельцу, а он на просьбы подарить экземпляр, отвечал: "У меня только один, везу на работу". Сложно, наверное, это представить в век цифровых коммуникаций.

Потом выяснилось, что газету печатают в "Доме правительства" - там были генераторы. И по утрам "военные" выносили газету всем желающим, а те, кто не успевал, могли прочесть её на доске объявлений перед входом.

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Я ездила по утрам за газетой. Жаль было времени и денег на проезд, но это отвлекало и вносило какое-то разнообразие в жизнь.

И этот роман с газетой продолжался ещё долго – полгода, хотя уже были свет и связь, но в этой единственной на тот момент местной газете можно было узнать, где раздают помощь, как поменялись тарифы, куда позвонить в случае чего.

И даже просто почитать объявления на последней страничке было интересно.

Из газеты мы узнавали сводки о погибших - безжалостные цифры и фамилии.

Копірайт зображення Getty Image caption Окраины Луганска, лето 2014 года

Жаль, что я не сохранила тех газет, зачитанных по сто раз, затёртых на сгибах. Наверное, когда-то это может стать историей.

На киосках "Союзпечати" недавно появились объявления, что газета "Луганск XXI" - лидер в регионе. Так и есть.

Газетой торгуют с рук на остановках и по рынкам, она продаётся в почтовых отделениях.

Газету по-прежнему покупают, чтобы узнать новости, хотя большей частью мы черпаем информацию из местных новостей по радио и ТВ. Так, ради забавных объявлений, или новых тарифов, её можно купить.

Из этой газеты полтора года назад я узнала о том, что можно, заплатив, переоформить украинскую пенсию. После полугода ожиданий делец оказался обычным аферистом, но на его объявление в газете тогда клюнули многие.

У нас и сейчас из номера в номер выходит реклама таких услуг – переоформление пенсий, социальных выплат, оформление документов, паспортов, водительских прав и наследства на территории Украины.

Раздел "Медицина" предлагает в основном избавление от алкоголизма, причём методом группового кодирования.

В разделе "Работа" требуются женщины-доноры яйцеклеток с зарплатой 36 тыс. рублей и суррогатная мама до 35 лет нормального телосложения, со своими здоровыми детьми и с оплатой в 1 млн рублей за услуги. Конечно, сиделки, домработницы и бармены за 300 рублей вдень смотрятся бледно после этого объявления и обещанной суммы.

А вообще, у нас скупают всё, что связано с СССР – хрусталь, портсигары, значки, монеты и прочее. Даже наши старые фото кому-то нужны.

Хотя если читать газету не с последней страницы, как мы привыкли, а в самого начала, впечатляют масштабы восстановительных работ в "республике", количество принявших участие в майских митингах и перспективы нашей жизни, рисуемые в своём обращении к нам "главой республики".

Мониторинг цен в очередной раз убеждает нас в том, что самые выгодные покупки мы может делать только в сети супермаркетов "Народный", а зарплату бюджетникам поднимают на 5% ("повышение зарплат бюджетникам говорит о последовательности политики властей ЛНР").

Задолженности шахтёрам обещают погасить, законы утвердить, а пожары тушить. Ну и, конечно, одна полоса газеты отдана под критику действующих украинских властей. Как же без этого. Наверное, чтобы укрепить нас в уверенности, что в Украине хорошего в принципе быть ничего не может.

В киосках "Союзпечати" из местной прессы предлагают "Жизнь Луганска" - издание территориальной громады Луганска, в которой центральные полосы отданы обзору прошедших митингов и анонсу предстоящих мероприятий, самое яркое из которых – открытие Памятного знака "Они отстояли Родину" 12 мая в 10:00 в Парке "Дружбы народов" по ул. Советской напротив бывшего СБУ.

И снова критика украинских властей и гнетущая информация от местной "разведки" о балтийских снайперах и турецких наёмниках, прибывших на ту сторону реки и нацеленных на нас… Профилактика малярии и конкурс на лучшего участкового, напитки молодости и кроссворд…

Image caption Детский журнал из Луганска

"Экспресс-новости" дают информацию по принятому гимну, об открытие памятника 12 мая и запланированному – Екатерине Великой, основательнице Луганска.

"Министр информации, печати и массовых коммуникаций ЛНР" Вячеслав Столяренко обещает нам замечательное время, аккредитацию блогеров и узаконивание их деятельности в "республике".

А в целом после прочтений луганской прессы возникает стойкое мнение, что живём мы изо день в день всё лучше, ожидают нас счастливые перемены, открытие памятников и мотосезона, ярмарки и полные зелени и аттракционов парки. А ещё работа в Магадане и Сочи, поездки в Крым за 2300 рублей в один конец и светлое будущее.

Стоит сказать, что в "республике" выходит и детский познавательно-развлекательный журнал "Вежливые человечки". В киосках без особого успеха реализуется второй номер, можно найти и первый по сниженной цене.

Image caption Сказки в "ЛНР"

Издание с заявленной периодичностью выхода раз в месяц с января 2016 года вышло только два раза. Открывает второй номер сказка о том, "Как Вежливые Человечки Злой укроп сварили", а в карикатурах легко узнаются украинские плотики – Злой Свин, Жадный Кролик и Гадкий Турчин.

Есть в журнале рубрика "Папины Советы", в образе которого легко узнаётся президент соседней страны – каратист и умница.

В общем, жизнь полна красок. Если не верите – почитайте нашу прессу.