Победа Джамалы: "дипломатическая война" или "победила дружба"?

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В зарубежной прессе не утихают эмоции относительно победы Джамалы на "Евровидении". Британские газеты размышляют о влиянии результатов конкурса на будущее отношений Европы с Россией, а в самой России пресса продолжает осуждать "политическую ангажированность" конкурса.

Впрочем, несмотря на свою неудовлетворенность результатом, российские газеты считают хорошим знаком результаты голосования зрителей, согласно которым россияне наградили Джамалу 10 баллами, а украинцы вообще отдали Сергею Лазареву первое место.

Британская пресса: последствия победы Джамалы

Daily Mail пишет, что победа Украины вызвала настоящую "дипломатическую войну" между двумя странами, и что "политическое напряжение" между Киевом и Москвой имело место и на сцене "Евровидения".

Возможно, профессионалам следовало бы услышать намек от народа и принять тот факт, что, наверное, пришло время ослабить дипломатическое противостояние из-за Украины Guardian

Особенно, в центре этого противостояния оказались не только украинцы и россияне, но и европейцы. По мнению Guardian, им было достаточно трудно выбрать фаворита между двух стран, а симпатия европейской публики к Сергею Лазареву свидетельствует, что Россию на континенте воспринимают не так негативно, как может показаться на первый взгляд. Главное, продолжает Guardian, чтобы голос рядовых европейцев услышали.

"Трудно представить, как Джамала и Лазарев будут делить сцену на Евровидении в Киеве. Хотя, возможно, профессионалам следовало бы услышать намек от народа и принять тот факт, что, наверное, пришло время ослабить дипломатическое противостояние из-за Украины", - пишет автор статьи Мэри Деевски.

С тем, что в следующем году "Евровидение" может стать еще более противоречивым, соглашается и Тим Стэнли в статье для Daily Telegraph. По его мнению, Россия имела право чувствовать себя "обиженной" на конкурсе за антисоветское содержание песни Джамалы.

Когда Украина будет принимать шоу в следующем году, оно точно будет самым политизированным на нашей памяти, если не вообще за всю историю Daily Telegraph

"Да, Украина была оккупирована СССР, но она также была оккупирована нацистами, которые принесли не меньше ужасов. К тому же, значительная часть современной Украины до сих пор идентифицирует себя с Москвой. Когда Украина будет принимать шоу в следующем году, оно точно будет самым политизированным на нашей памяти, если не вообще за всю историю", - отмечает г-н Стэнли.

Обозреватель Independent Ким Сенгупта называет успех Джамалы "политической победой крымских татар", но сомневается, что Европа будет решительно подходить к решению вопроса Крыма. По его мнению, западные страны теряют интерес к Украине и "раздражены" неспособностью власти победить коррупцию.

"Учитывая необходимость помощи Кремля в вопросе Сирии, время, когда санкции против России ослабят, может наступить быстрее, чем ожидалось", - констатирует журналист.

Российские газеты: Украина и Россия "все равно близки"

У российских газет "политическая ангажированность" в голосованиях жюри не вызывает сомнений. Ее увидел и музыкальный критик Артур Гаспарян, который еще до финала назвал "1944" лучшим номером конкурса. Правда, по его мнению, Москве жаловаться из-за политики не стоит, ведь российское жюри также выносило противоречивые решения:

"А почему Джамала не получила ни одного балла от нашего жюри? Так плохо выступила? Такой же вопрос, кстати, стоит поставить и жюри украинскому в отношении Сергея Лазарева. И, не дожидаясь ответа от обеих сторон, воскликнуть: стыд и позор!" - отмечает он в статье для газеты "Московский комсомолец".

В той же газете - но в значительно более критичной статье - Татьяна Федоткина пишет, что вместо Филиппа Киркорова России стоило бы отправить на конкурс вместе с Лазаревым Сергея Лаврова. Мол, тогда бы европейцы "побоялись" ставить ноль российскому конкурсанту.

В конкурсе победила хоть и не дружба, но все-таки не политика, а просто музыка. А в этом же якобы и есть главный смысл Евровидения "Московский комсомолец"

"Украина пусть принимает конкурс в 2017 году. Им очень надо. Просто очень. И для самоутверждения. И для привлечения к себе внимания всей Европы. И как маленький моральный пирожок для самых украинцев", - отмечает автор.

Она также высказывается против предложенного некоторыми российскими политиками бойкота конкурса в следующем году: "Люди России - они по-прежнему за Украину, а обычные украинцы -за россиян. Поэтому давайте без обид и сарказма отдадим им эту победу".

"Независимая газета" также приняла щедрые баллы обеих стран в голосовании зрителей как положительный сигнал: "В конкурсе победила хоть и не дружба, но все-таки не политика, а просто музыка. А в этом же якобы и есть главный смысл Евровидения".

С этим соглашается и "Коммерсант". Издание пишет, что россияне и украинцы "все равно остаются близкими". Правда, по мнению газеты, от голосования жюри надо отказываться.

"Этот вывод не менее важен, чем абсурд действующих конкурсных правил: у членов жюри победитель - Австралия, у зрителей - Россия, а победила Украина", - констатирует "Коммерсант".