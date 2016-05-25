Ерофеев и Александров: на кого меняют Савченко

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Задержанные на Украине и осужденные на 14 лет россияне Евгений Ерофеев и Александр Александров, по заявлению их адвоката, вылетели в Россию. По неподтвержденным данным, россияне обменены на украинку Надежду Савченко.

Русская служба Би-би-си напоминает историю Ерофеева и Александрова.

Задержание

Год назад (17 мая 2015 года) боец украинского батальона "Айдар" Юрий Касьянов написал в Facebook, что в районе города Счастье в Луганской области у правительственных войск произошло столкновение с противником.

"Двое нападавших – военнослужащие российской диверсионно-разведывательной группы попали в плен", - сообщил Касьянов. В тот же день Служба безопасности Украины подтвердила факт задержания и заявила, что попавшие в плен – бойцы Главного разведывательного управления минобороны России. Вскоре Украина предъявила Ерофееву и Александрову обвинения в терроризме, и они были официально арестованы.

В российском военном ведомстве не стали отрицать факт задержания россиян, однако заявили, что те не являлись на момент задержания действующими военными, хотя "ранее действительно проходили службу в одном из соединений Вооруженных сил России".

В эфире государственного телеканала "Россия 24" жена Александрова Екатерина сказала, что ее супруг уволился из армии за несколько месяцев до того, как попал в плен. По словам Александровой, она не знала, что муж находится на Украине. В свою очередь, представитель самопровозглашенной "Луганской народной республики" Сергей Козлов назвал попавших в плен "ополченцами".

Копірайт зображення ombudsman.gov.ua Image caption Сначала Александр Александров настаивал, что отправился в Украину как действующий военный по приказу своего командования, а затем заявил, что давал показания под пытками

19 мая СБУ опубликовала видео допроса россиян. В ролике и Александров, и Ерофеев говорили, что они служат в 3-й отдельной бригаде спецназа в Тольятти в званиях сержанта и капитана соответственно. Они рассказали, что за месяц до задержания были отправлены на Украину, чтобы вести там разведку. Из их рассказов следовало, что 16 мая небольшая группа российских военных, куда входили Александров и Ерофеев, наткнулась на украинские позиции. В завязавшемся бою, по словам россиян, они были ранены и взяты в плен.

Спустя несколько дней с обвиняемыми в больнице встретился корреспондент "Новой Газеты". Александров настаивал, что отправился на Украину как действующий военный по приказу своего командования. Он отрицал обвинения в терроризме. Ерофеев же подчеркивал, что был на Украине в рамках "наблюдательной миссии" и "не вел никаких боевых действий". Капитан говорил, что от него в России "отказались, как от военного" и просил корреспондента помочь организовать встречу с российскими дипломатами.

Суд

В ноябре 2015 года в Голосеевском райсуде Киева начался суд над Александровым и Ерофеевым. По уточненным обвинениям украинской прокуратуры им инкриминировалось участие в террористической организации, террористическое нападение, убийство военного, незаконное ношение оружия и незаконное пересечение границы.

Обвинение запросило для подсудимых по 15 лет заключения. Они заявили, что являются безработными и не признали себя виновными. Россияне также говорили, что добровольно пошли служить в народную милицию самопровозглашенной ЛНР, а показания о своей принадлежности к российской армии дали под пытками. 18 апреля суд приговорил обоих к 14 годам лишения свободы, признав виновными, в том числе, в агрессивном ведении войны.

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Слушания дела россиян проходили при усиленных мерах безопасности. СБУ заявляла о предотвращении покушения на жизнь Ерофеева и Александрова.

За месяц до окончания суда пропал адвокат Александрова Юрий Грабовский, который до этого высказывал опасения за свою безопасность. В конце марта юрист был найден мертвым. По версии следствия, он был похищен и убит. Прокуратура Украины в ходе расследования обнародовала видео, записанное после похищения Грабовского, где он говорил, что отказывается от защиты Александрова.

За десять дней до оглашения приговора был подожжен кабинет судьи Николая Дидыка.

Обмен

Сразу после того как россияне попали в плен, в прессе обеих стран стала активно обсуждаться перспектива их обмена на находившуюся в России под следствием украинскую летчицу Надежду Савченко.

Желание вернуться на родину в обмен на Савченко через несколько дней после задержания, например, выражал Ерофеев. Неоднократно о возможности обмена говорили и российские адвокаты украинской военнослужащей.

Копірайт зображення Getty Image caption Перспективу обмена россиян на украинскую летчицу Надежду Савченко начали обсуждать уже давно

А президент Украины Петр Порошенко несколько раз называл возвращение Савченко на родину своим приоритетом.

Вопрос заключался в том, будет ли обмен произведен через процедуру выдачи осужденных для отбывания наказания на родине или же с помощью помилования и дальнейшего освобождения. В итоге ни Ерофеев, ни Александров не стали обжаловать вынесенные приговоры.

При этом защита россиян подчеркивала, что они лично не намерены признавать вину и просить о помиловании, но обратиться к президенту Украины по этому поводу могут их родственники. Утром 25 мая адвокат Александрова Валентин Рыбин сказал, что президенту Украины подано прошение о помиловании россиян.

Через несколько часов Рыбин сообщил ВВС, что борт с Александровым и Ерофеевым вылетел с Украины. "Относительно того, как этот обмен стал возможным, мне известно столько же, сколько и вам", - резюмировал юрист.