Рейтинги, деньги и визиты: два года президентства Порошенко в цифрах

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В среду, 25 мая, исполняется два года с тех пор, как украинцы выбрали Петра Порошенко главой государства.

За это время страна пережила трагические бои на Донбассе, несколько минских договоренностей, фактическое прекращение экономических отношений с Россией, существенный спад экономики и обесценивание гривны.

В сложных политических и экономических условиях полувоенного времени Петр Порошенко давал множество разнообразных обещаний, многие из которых так и осталась невыполненными.

С другой стороны, за это время в Украине провели одну из самых прозрачных парламентских избирательных кампаний, подписали Соглашение об ассоциации с ЕС и наконец выполнили все требования для получения безвизового режима с Евросоюзом.

ВВС Украина попыталась представить два года правления Порошенко в цифрах, чтобы объективно рассказать об этом периоде его президентства.

Снижение рейтинга

17,9% - именно столько украинских избирателей были бы готовы поддержать Петра Порошенко на президентских выборах в марте 2016 года.

Такие данные приводит Киевский международный институт социологии, ориентируясь на респондентов, которые определились и готовы идти на выборы.

При этом президент уже не был бы лидером симпатий - 20,9% готовы поддержать Юлию Тимошенко.

Этот показатель президента втрое ниже результата, который Петр Порошенко получил во время голосования на выборах 25 мая 2014 года.

Рейтинг президента снижался постепенно. Согласно опросам КМИС, в мае 2015 года этот показатель еще составлял 32%, а в сентябре 2015 его готовы были поддержать только 25,3% избирателей.

"Президент-международник"

По запросу ВВС Украина администрация президента предоставила полную информацию о зарубежных визитах и международных официальных мероприятиях Петра Порошенко за два года правления.

Украинские эксперты часто указывают, что международная деятельность Петра Порошенко является одной из самых сильных его характеристик.

Цифры подтверждают его международную активность.

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption Визиты в США были одним из приоритетов украинского президента

46 раз Петр Порошенко выезжал из Украины с официальными визитами или рабочими поездками, что не идет ни в какое сравнение с его предшественниками.

Анализ направлений визитов показывает, что среди приоритетов президента - столица ЕС, Германия и США.

Всего, по подсчетам ВВС Украина, президент 81 день провел за пределами Украины.

Больше всего времени он был в США - девять дней, в Германии - восемь, а в Швейцарии и Бельгии - по семь.

При этом чаще всего Петр Порошенко ездил в столицу ЕС Брюссель - шесть отдельных посещений за два года.

Также среди лидеров по количеству визитов ключевые европейские страны "нормандской четверки" и минского процесса: Германия - пять визитов и Франция - четыре поездки.

По три раза он побывал в Польше, США и Швейцарии, а два - в Беларуси, Турции и Италии.

Миллионные прибыли

563,7 миллиона гривен на счетах в банках показал Петр Порошенко в своей последней декларации о доходах.

При этом он получил 62 млн доходов, из которых только 121 тыс. гривен составила его зарплата. Остальные - дивиденды и другие источники.

На момент выборов в 2014 году президент декларировал 114 млн гривен в банках.

Деньги все два года были одной из тем критики в адрес Петра Порошенко, особенно это касалось фабрики Roshen в России, которую он так и не смог продать.

Передача корпорации Roshen в слепой траст через офшорные компании также вылилась в громкий скандал Panamapapers.

В декларации за 2014 год, которую он подал весной 2015 года, Петр Порошенко задекларировал 451 млн гривен на счетах, а также показал 368,9 млн годового дохода, из которых зарплата составила только 158 тыс.

Годом ранее, когда Порошенко подавал декларацию как кандидат в президенты, он декларировал 51 млн доходов.

Журналисты сразу же написали, будто бы за год президентства прибыли Порошенко выросли во много раз.

В ответ у президента тогда объяснили, что он сам профинансировал избирательную кампанию, и эти деньги, специально проведенные как дивиденды, и записал в декларацию.

Кроме того, президент финансирует из собственного кармана часть расходов на свою деятельность как главы государства.

Общение с журналистами

В последнее время Петр Порошенко любил собирать у себя журналистов нескольких центральных телеканалов и давать им небольшие получасовые интервью.

Пока Арсений Яценюк был премьером и по воскресеньям обнародовал десятиминутное обращение к украинцам, президент своими интервью часто заочно соревновался с ним за воскресный прайм-тайм в новостях.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Большие пресс-конференции президент преимущественно собирает в "Мыстецком Арсенале"

Однако в среднем два раза в год Петр Порошенко собирает всех желающих на длительные многочасовые пресс-конференции.

Всего таких он провел четыре.

Дебютную пресс-конференцию Порошенко собрал 26 сентября 2014 года перед парламентскими выборами, вторую провел через несколько месяцев - 29 декабря.

В 2015 президент провел одну масштабную пресс-конференцию - 5 июня, а в последний раз страна за этим наблюдала 14 января 2016.

Управленческая карусель

Трое. Именно столько генеральных прокуроров за время своего президентства представлял Петр Порошенко.

Прокуратура во все времена в Украине была одним из важнейших рычагов влияния в политике, и Петр Порошенко за два года сменил прокуроров больше, чем двое его предшественников.

Вскоре после инаугурации президент решил назначить руководителем Генпрокуратуры одного из своих давних соратников Виталия Ярему, который до этого много лет руководил киевской милицией и был активным участником Евромайдан.

"Я уверен, этот день станет черным днем для всей украинской преступности", - представил нового прокурора в Раде Петр Порошенко 19 июня 2014.

Тогда же президент напомнил известную цитату Ли Куан Ю о том, что для начала борьбы с коррупцией нужно посадить трех своих друзей.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Дольше всех генпрокурором при Порошенко был Виктор Шокин

Не сложилось, и 10 февраля 2015 года Петр Порошенко представил парламенту нового кандидата в генпрокурора - Виктора Шокина.

"Знаю Виктора Николаевича уже более 15 лет, его профессиональный опыт и хорошая репутация стали главными факторами, которые определили мой выбор", - заявил тогда Петр Порошенко.

А после затяжного прокурорского кризиса президент добился назначения на должность давнего знакомого Юрия Луценко.

Двое. Столько премьер-министров уже было при президентстве Петра Порошенко.

С Арсением Яценюком Порошенко работал с самого начала каденции до 14 апреля 2016 года, когда он все же добился его увольнения и назначения одного из своих соратников - Владимира Гройсмана.

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption Подобрать министра обороны у президента получилось со второй "кадровой попытки"

Двое. Столько министров обороны за два года сменил Петр Порошенко.

В начале июля 2014 Петр Порошенко подал парламенту кандидатуру своего давнего знакомого Валерия Гелетея, который был министром обороны в самые сложные времена АТО до октября 2014 года.

Но после Иловайска, провала наступательной операции на Донбассе и вынужденного минского договора и шквала критики Петр Порошенко заменил Гелетея на Степана Полторака.

"Человек с высоким авторитетом, в том числе и среди участников АТО, большим боевым опытом и стратегическим видением реформирования оборонного сектора", - представил президент нового министра обороны депутатам 14 октября 2014.

Это назначение оказалось едва ли не самым удачным, по крайней мере критика экспертов в адрес министра раздается редко.