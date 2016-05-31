Блог из Луганска: как украинское становится "республиканским"

Помните из истории, как после победы во Второй мировой у нас кое-где начали притеснять немцев. Даже тех, которые были "советскими немцами", родившимися не на исторической родине, а в Советском Союзе и всей душой презиравшими фашизм.

Тогда травили не только за фашизм или Гитлера, но могли и просто за происхождение. Нечто похожее происходит и сейчас в "ЛНР".

Общим словом "Украина" объединили все: "фашистов", блокирование пенсий и социальных выплат, безработицу, неустроенность, отсутствие лекарств, дороговизну. Но в первую очередь - все, что связано с войной, гибелью людей и страхом.

У ненависти появилось имя. И это имя стирают резинкой сейчас повсюду, как кислотой выводят татуировки с именем бывшей возлюбленной, встретив новую любовь.

Первое, что заметили все, это переименование кинотеатра "Украина" на "Русь".

Если кто-то говорит "Заслуженный деятель Украины", то возникает неловкая пауза, как будто человек опозорился при всех

Возможно, потому что здание в самом центре, а может просто из-за того, что произошло это сразу после боев.

Заметили это все. Как тут не заметить. Вряд ли сами жители Луганска так быстро смогли определиться, кто и в чем виноват, а кто нет, как это сделали владельцы кинотеатра, сделав "политически правильный" ход. Конечно, они работают - вслед за переименованием было открытие.

Из совсем недавнего - переименование хлеба "Украинский" на "Казацкий" - с той же ценой 12 рублей 50 копеек, тем же весом 750 г и тем же самым производителем.

Сложно даже сказать, что так удивляет в этом, если за два года можно было бы уже привыкнуть к эпохе перемен.

Между кинотеатром и хлебом стоит много всего - Украину убирают со всех вывесок, из прошлого... Не было здесь такой страны, не знаем.

В обращении к первокурсникам на торжественной линейке одного учебного заведения города перечисляли выдающихся выпускников прошлых лет - как рекламу и подтверждение правильности выбора абитуриентов.

Знаете, что интересно? Не назвали ни одного человека, прославившего своими открытиями или достижениями именно Украину. Назвали тех, кто кем стал в России, Германии, Балтике, даже Вьетнаме, но обошли Украину, где работает значительная часть выпускников этого вуза.

То же в документации - нет у нас такой страны в базах практики и сотрудничества, а всю внутреннюю документацию мы поспешно переводим на русский язык, выполняя Сизифов труд. И самое интересное, что в этих переводах остается прежняя форма - нет времени создавать новые титулы.

Скидку на проезд в общественном транспорте города имеют "жертвы украинских репрессий", о чем черным по белому написано во всех маршрутках

Вот и получается, что чаще всего меняют в документах "Украину" на "Республику" или "Россию", оставляя бывший контекст. Наверное, это смешно, но было бы смешно, если бы не было так грустно.

Некоторые упаковки продукции те же - на украинском языке, но на ценниках написано "Сделано в ЛНР". Так и с крупами. Даже в огромном супермаркете, которые снова открыли, все еще есть "фіскальний чек", "знижки", "гроші" и "решта".

Луганск сейчас объединяет в себе противоречивые вещи: таблички "кошу укроп" на шевронах "военных" и дверях маршруток, привычные продукты украинских производителей на лотках рынков и супермаркетов, погоню за украинской пенсией, оформление украинских паспортов и свидетельств о рождении детей и даже обложки бывшие "паспорт Украины" на документах в руках людей в "госбанках".

При этом украинское переименовывают в "республиканское" в духе нового времени, а скидку на проезд в общественном транспорте города имеют "жертвы украинских репрессий", о чем черным по белому написано во всех маршрутках.

Как-то в местных новостях показали, как в результате "спланированной операции полиции раскрыли" украинско-канадский центр, в котором под самым носом власти каждый желающий мог прочитать книги на украинском языке, изданные на канадские деньги. Там нашли биографию Бандеры.

Самое интересное, что центр этот существовал два добрых десятилетия, никому не мешая. Ни вреда от него не было, ни пользы. Что-то они там делали, студенты ходили туда за книгами, и рассадником враждебной мысли центр оказался только в 2016 году. Такие разоблачения повсюду. И если кто-то говорит "Заслуженный деятель Украины", то возникает неловкая пауза, как будто человек опозорился при всех.

Мы живем с паспортами Украины, но не в силах видеть упоминание об Украине за завтраком, обедом и ужином.

Наверное, на очереди украинский борщ, который станет, вероятно, "новороссийским", следуя общепринятой топонимике.