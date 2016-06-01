НАБУ получило документы "черной кассы" за 2008-2012 годы

Копірайт зображення UNIAN Image caption Артем Сытник рассказал, что НАБУ получило более 800 страниц документов

В Национальное антикоррупционное бюро Украины поступили документы, похожие на ранее обнародованные изданием "Украинская правда", которое назвало их "черной кассой" Партии регионов. Об этом на брифинге в среду сообщил председатель НАБУ Артем Сытник.

По его словам, эти документы 27 мая в бюро передал бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак.

Документы, которые насчитывают 841 страницу, охватывают период с 2008 по 2012 год, включая парламентскую избирательную кампанию, рассказал Сытник.

"В совокупности с другими доказательствами эти документы могут иметь доказательственное значение после тщательного расследования и экспертиз", - подчеркнул он.

НАБУ уже допросило по этому делу Трепака и начало идентификацию лиц, указанных в документах.

"Предлагаем всем лицам, которые могут быть в списках, прийти в бюро и дать образцы почерка", - добавил Сытник.

Он отметил, что бюро принимает меры для того, чтобы эти люди не покинули страну, а также для обеспечения их безопасности.

Image caption Сергей Лещенко говорит, что получил документы от анонимных источников несколько месяцев назад

На этой неделе депутат Сергей Лещенко заявил, что документы о так называемой "черной кассе" Партии регионов свидетельствуют о незаконных выплатах "регионалов" в течение второго полугодия 2012 года на сумму 66 млн долларов.

"Из тех документов, которые есть в нашем распоряжении, видно, что в целом расходы на этот период составили около 66 млн долларов на украинскую политику для Партии регионов", - рассказал Лещенко во вторник на брифинге по материалам.

Сергей Лещенко пояснил, что средства направлялись на политический пиар, "покупку голосов", в ЦИК и на другие цели.

Некоторые политики еще до публикации материалов заявили, что обнародование "черной кассы" является информационной провокацией.

Депутат от "Оппозиционного блока" и экс-член Партии регионов Михаил Папиев заявил, что не считает эти данные юридическим доказательством.