Группа ABBA выступила в Стокгольме впервые за 30 лет

Image caption ABBA является одной из самых успешных групп за всю историю поп-музыки

Четверо участников легендарной шведской группы ABBA спели вместе в Стокгольме, удивив своих многочисленных фанатов.

Участники группы встретились в воскресенье на частной вечеринке, чтобы отметить 50-летие совместной деятельности Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса.

Во время мероприятия бывшие солистки ABBA Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад исполнили песню The Way Old Friends Do.

Под конец песни к ним присоединились Андерссон и Ульвеус. Таким образом, квартет собрался на одной сцене впервые за 30 лет.

Видеозапись импровизированного выступления пока нигде не выложена, но в соцсетях уже появились фотографии с этой вечеринки.

С 1974 года, когда ABBA стала победителем "Евровидения", по всему миру было продано более 400 млн альбомов коллектива.

Мюзикл Mamma Mia, основанный на хитах группы и спродюсированный Андерссоном и Ульвеусом, посмотрели около 50 млн зрителей.

Во время самого успешного периода группы произошел развод между Ульвеусом и Фельтског, а также Андерссоном и Лингстад.

Группа продолжала выступать, и лишь в 1983 году участники ABBA решили расстаться не только в жизни, но и на сцене.

Миллиард за турне

Их последнее публичное выступление состоялось в 1986 году в эфире шведского телевизионного шоу "Это твоя жизнь".

Это выступление Бенни, Бьорн, Агнета и Анни-Фрид посвятили менеджеру группы Стигу Андерсону.

С тех пор участники квартета находились под постоянным давлением поклонников, которые ждали воссоединения, и активно сопротивлялись многочисленным попыткам снова собрать их вместе. Группа даже отказалась от миллиарда долларов, предложенных в 2000 году в качестве гонорара за мировое турне.

"Организаторы говорили о 120 концертах. Это бы отняло 10 лет моей жизни. Весь этот стресс. И всё равно мы бы оставили людей разочарованными", - говорил Андерссон о том предложении.

В интервью BBC в 2013 году Агнета Фельтског сказала, что предпочитает оставить все связанное с группой в прошлом.

"Это было так давно, мы стареем, и у каждого из нас своя жизнь", - сказала она.

Тем не менее, участники группы все же появлялась вместе на публике: в 2006 году на премьере мюзикла Mamma Mia, в 2008 году на премьере одноименного фильма, а в начале этого года - на открытии ресторана Mamma Mia в Стокгольме.

Вспоминая о воскресном выступлении Анни-Фрид Лингстад сказала шведской газете Expressen: "Это было просто замечательно. Столько эмоций. Мы совершили путешествие через нашу историю, особенно Бенни и Бьорн. Очень ностальгический вечер".