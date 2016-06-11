На работе, как дома: чем удивляют современные офисы

Копірайт зображення google Image caption Будет ли вы лучше работать, если в офисе будет горка?

В цюрихском офисе компании Google есть массажная комната, аквариум и горка, по которой работники могут быстро спуститься в столовую.

Руководство компании Deloitte оставило на каждом этаже амстердамского офиса по пустой комнате, которую работники смогли оформить как захочется - большинство решило установить там игры, например настольный футбол.

В главном офисе LinkedIn в Калифорнии есть музыкальная комната с синтезатором, барабанами, гитарами и звуковым оборудованием.

Все больше работодателей позволяют работникам брать с собой в офис домашних животных.

Так когда же наши офисы успели превратиться в игровые площадки? И означает ли это, что пришло время работать по-новому?

Развитие технологий позволяет сегодняшним работникам избегать неудобств транспорта и работать из дома, соседнего кафе или различных экзотических мест. Поэтому некоторые компании прилагают особые усилия, чтобы привлечь работников в офис.

Копірайт зображення deloitte Image caption На каждом этаже офиса компании Deloitte в Амстердаме есть комната, оформление которой определяют сами работники

Недавний отчет американской компании Citrix - гиганта разработки программного обеспечения - предполагает, что до 2017 года около 50% компаний разрешат сотрудникам выполнять работу дистанционно, а в 2020 уже 70% работников работать из дома не реже, чем из офиса.

"Содержать офисы дорого, поэтому офисное пространство будет уменьшаться", - говорит вице-президент Citrix Жаклин де Рохас.

Начальники осознают, что не все задачи обязательно выполнять на рабочем месте. Кроме того, работники захотят улучшения баланса между работой и личной жизнью, добавляет де Рохас.

Однако это не означает, что офисы вымрут как вид.

"Офисы способствуют сотрудничеству и связям между коллегами, ведь мы - существа социальные и нуждаемся в точках соприкосновения", - говорит она.

"Суперстол"

В частности, в лондонском офисе Citrix установлены "столы для гениев" - по сути, это более высокие и длинные рабочие столы, за которыми стоят высокие, как в баре, стулья.

Копірайт зображення citrix Image caption Вдохновили бы вас менее формальные столы и кресла?

Есть также и передвижные столы, например, как в цюрихском офисе производителя наушников Skullcandy. Такие столы могут стоять автономно, а могут складываться вместе, как пазл, позволяя группе людей работать вместе.

Между тем маркетинговая фирма Barbarian Group построила в нью-йоркском офисе "суперстол" - конструкцию, кльлоая вмещает рабочие места 170-ти человек, а также арочные проходы с мягкими скамейками для частных разговоров.

Наконец, компания Lego в лондонском и сингапурском офисах зашла еще дальше: ввела систему изменения видов деятельности, согласно которой у работников больше нет постоянных рабочих мест.

Пространство разделено на гибкие рабочие зоны; у работников нет собственных кабинетов или даже постоянных кресел. Если кто-то уходит с места работы более чем на полтора часа, он должен забрать с собой все свои вещи.

Копірайт зображення lego Image caption Кочевник в собственном офисе? У работников Lego в Лондоне нет постоянных рабочих мест

В Lego есть даже "отдел новых способов работы", который недавно доложил об удачности эксперимента, говорит одна из директоров компании Софи Патрикиос.

"В мае 2016 мы провели опрос, и 88% наших работников сказали, что им нравится каждый раз выбирать себе новое место в зависимости от своего настроения или вида деятельности. А выбор у них широкий: тихая библиотека, живой большой зал с фоновой музыкой, удобные глубокие кресла в углах или большие столы, где можно сидеть рядом с другими людьми из твоей команды", - говорит она.

Офисы также "умнеют". По данным исследовательской фирмы Gartner, коммерческие помещения идут в авангарде революции, связанной с "интернетом вещей".

Никого уже не удивишь "умным" освещением, отоплением и даже сенсорами, считающими количество в офисе.

Забота о здоровье

Такие технологии способствуют эффективному использованию ресурсов - и в то же время вызывают вопросы о конфиденциальности работников и о том, куда идут собранные данные.

Энергоэффективные помещения полезны и отдельным работникам, говорит Тео Мессен, старший партнер голландской фирмы по строительному проектированию Best Office Building.

"Мы строим более умные офисы, которые максимально используют дневной свет и имеют систему поддержания температурного режима, которая не допускает появления плесени и пыли - соответственно, снижается заболеваемость работников", - говорит он.

Копірайт зображення barbarian group Image caption "Суперстол" в компании Barbarian Group с арками и пуфиками создает неформальную атмосферу

С помощью компьютерного симулирования Мессен высчитывает оптимальное количество окон в здании, - стекло должно составлять не более 40% поверхности, - а также другие параметры, например идеальную вентиляцию.

Здания, которые он проектирует, не имеют кондиционеров, а взамен оборудованы геотермальной системой, черпающей ресурсы из подземных источников со стабильной температурой. Например, зимой выкачивается теплая вода, а летом - прохладная.

Компания использует в строительстве древесноволокнистые блоки, которые лучше дышат, а также более безопасные для окружающей среды, чем обычный кирпич, так как изготавливаются из побочных продуктов лесопилок.

Работники построенных им офисов оставляют свои отзывы и комментарии на специальном сайте - и в целом "очень довольны", говорит Мессен.

По его мнению, отсутствие постоянных рабочих мест скоро станет стандартом, и офисные помещения можно будет приспосабливать к различным способам использования.

"Через несколько лет функциональное разделение имеющихся зданий сильно изменится. Многие офисные помещения станут квартирами или магазинами. Клиенты также будут экспериментировать с различными конфигурациями интерьеров", - говорит он.

"Лет через двадцать мы, вероятно, не будем работать пять дней в неделю. Возможно, это будет три дня - и наши офисные помещения должны быть готовы к таким изменениям".

Копірайт зображення Getty Image caption Понятие личного пространства в современных офисах исчезает

Мессен также считает, что офисы будущего будут расположены ближе к месту проживания людей.

В жилых районах будут работать совместные бизнес-центр, открытые для всех, прогнозирует он. Это сэкономит усилия, которые сейчас тратятся на дорогу.

Софи Патрикиос из Lego соглашается: следует ожидать больших перемен.

"Мы уже сейчас видим, что работа - не место, куда человек ходит, а его занятие", - говорит она.

Изменения усугубятся еще и потому, что люди будут работать по гибкому графику и выполнять разноплановые задачи вместо однотипной карьеры на всю жизнь.

Следовательно, в будущем, фраза "пойти в офис" будет означать гораздо больше, чем "пойти на работу".