Суд отменил запрет Шустеру работать в Украине

Копірайт зображення UNIAN

Киевский окружной административный суд отменил решение об аннулировании разрешения на работу в Украине телеведущему Савику Шустеру.

Как сообщают корреспонденты канала "112 Украина" и "РИА Новости", суд удовлетворил иск студии "3S" относительно г-на Шустера.

Сам он не присутствовал на заседании.

Киевский городской центр занятости, который выдал решение об аннулировании разрешения, может обжаловать решение в апелляционном порядке.

В Госслужбе занятости ранее заявляли, что разрешение на работу г-ну Шустеру аннулировали, потому что документы, представленные его работодателем, содержали "недостоверные данные".

А именно, что в документах отсутствует информация об уголовном производстве в отношении г-на Шустера.

Копірайт зображення OSCE Image caption Представитель ОБСЕ по вопросам свободы Дуня Миятович призывает власти защитить права журналиста

В ведомстве также отметили, что об уголовном производстве в отношении г-на Шустера узнали от Государственной фискальной службы.

В январе сам журналист заявлял, что против него возбудили дело за якобы неуплату налогов.

Сам он отрицал обвинения в интервью BBC Украина.