Суд отменил запрет Шустеру работать в Украине
Киевский окружной административный суд отменил решение об аннулировании разрешения на работу в Украине телеведущему Савику Шустеру.
Как сообщают корреспонденты канала "112 Украина" и "РИА Новости", суд удовлетворил иск студии "3S" относительно г-на Шустера.
Сам он не присутствовал на заседании.
Киевский городской центр занятости, который выдал решение об аннулировании разрешения, может обжаловать решение в апелляционном порядке.
В Госслужбе занятости ранее заявляли, что разрешение на работу г-ну Шустеру аннулировали, потому что документы, представленные его работодателем, содержали "недостоверные данные".
А именно, что в документах отсутствует информация об уголовном производстве в отношении г-на Шустера.
В ведомстве также отметили, что об уголовном производстве в отношении г-на Шустера узнали от Государственной фискальной службы.
В январе сам журналист заявлял, что против него возбудили дело за якобы неуплату налогов.
Сам он отрицал обвинения в интервью BBC Украина.