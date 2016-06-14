Просто и полезно: кулинарные наборы приобретают популярность

Копірайт зображення Green Blender Image caption Продуктовые наборы учитывают моду на здоровый образ жизни

Все мы знаем, как это бывает: приходишь с работы голодный, а в холодильнике - пустые полки. Рука тянется набрать номер ближайшей пиццерии. В конце трудного дня совсем не хочется готовить.

Но у уставших офисных работников наконец появилась альтернатива - кулинарные наборы, которые можно получить по почте.

Вдыхая новую жизнь в традицию домашних ужинов, эти наборы предоставляют заказчикам заранее отмеренные ингредиенты вместе с подробными рецептами. Они обещают сделать домашнюю кулинарию такой простой, какой она была в фантазиях 1950-х годов.

Впервые этот бизнес получил развитие в Швеции, а в 2015 году мировой доход от продажи таких наборов составил 1 млрд долларов. По прогнозу компании Technomic, в следующие 10 лет этот показатель вырастет до 5 млрд.

Крупные игроки этого рынка - американские фирмы Blue Apron и Plated, британцы Gousto и немцы Hello Fresh - постарались заложить хорошую основу: просветить потребителей и приучить их к заказу подготовленных ингредиентов с целью приготовить их самостоятельно.

Копірайт зображення Chefd Image caption В коробке вы найдете отмеренные ингредиенты и рецепт

Сейчас же в игру вступают меньшие, нишевые игроки, которые предлагают особые наборы - с учетом диетических требований, стилей питания и моды на здоровый образ жизни.

Стили питания

Компания Purple Carrot сосредоточила усилия на веганском питании. Она была основана в пригороде Бостона в 2014 году, когда фармацевт Эндрю Левитт проникся идеей о преимуществах растительного питания.

Г-н Левитт, как и большинство его клиентов, не является стопроцентным веганом, хотя фрукты и овощи составляют большую часть его рациона.

После двадцати лет работы в фармацевтической промышленности г-н Левитт увидел телевизионный документальный фильм "Вилки или ножи?", вдохновивший его изменить карьеру. В фильме речь шла о том, как можно улучшить здоровье с помощью растительного питания.

Копірайт зображення Signe Birck Image caption Компания Purple Carrot предлагает веганские рецепты со всего мира

Г-н Левитт и его жена начали осваивать веганские рецепты дома, обязательно проверяя, будут ли эти блюда одобрены тремя их детьми. Прежде чем запускать в продажу наборы, они также давали их на тестирование няне детей, чтобы проверить, хорошо ли составлены инструкции.

Предприниматель попал в цель: многим действительно не хватало возможности просто и быстро готовить веганские блюда дома. Сейчас в его компании 18 сотрудников, а инвесторы еще на раннем этапе вложили в нее 4 млн долларов с целью завоевать первенство в этой нише рынка.

В прошлом году к компании присоединился Марк Биттман, бывший корреспондент газеты New York Times, который вел там колонку о еде. Он помогает расширить ассортимент веганских рецептов.

Г-н Левитт признает, что у него очень мало конкурентов, которые готовили бы кулинарные наборы именно для веганов.

"Если Purple Carrot будет работать качественно, весь рынок растительных кулинарных наборов будет нашим", - говорит он.

Еда по подписке

Блюда из кулинарных наборов стоят в среднем 11 долларов за порцию - чуть дороже, чем если самому купить все ингредиенты в магазине.

Однако, как объясняют производители, поставки отмеренных ингредиентов позволяют уменьшить отходы - ведь в магазине вам не продадут, скажем, ложку соевого соуса.

Впрочем, большинство заказчиков продуктовых наборов не покупают по одной коробке, а оформляют подписку на месяц или на неделю.

Копірайт зображення Signe Birck Image caption Половина заказчиков наборов Purple Carrot не придерживаются веганской диеты постоянно

По словам г-на Левитта, подписка упрощает жизнь клиентам и гарантирует стабильные продажи компании.

В то же время Кайл Ренсфорд, основатель калифорнийской компании Chef'd, отверг эту схему работы и позволяет клиентам покупать наборы поштучно.

"Недостаток предоплатной системы в том, что она не позволяет чаще заказывать любимые блюда, - говорит он. - По нашему мнению, не стоит связывать клиентов ограничениями системы".

Эту модель заказов a la carte - каждый раз отдельно, как в ресторане - также применяли другие производители. Plated - второй по объемам американский сервис поставки кулинарных наборов - сначала принимал как разовые заказы, так и подписку, но потом отказался от первого.

"Переход исключительно на подписную систему был для нас логичным шагом, благодаря которому наши наборы вошли в повседневную жизнь клиентов, а мы получили возможность роста", - говорит Амир Башир, вице-президент отдела клиентской лояльности.

Впрочем, г-н Ренсфорд, который отказался назвать точные объемы продаж компании Chef'd, убежден, что фиксированное меню рано или поздно надоест клиентам и оттолкнет их от дальнейших заказов.

Кондитерские изделия

Привыкая к кулинарным наборам, клиенты не ограничиваются питательным основным блюдом.

Компания Red Velvet NYC - результат фантазии двух сестер, выросших в атмосфере любви к кулинарии. Их отец был владельцем компании по импорту деликатесов. Теперь они рассылают по почте все, что нужно для приготовления пирогов, тортов и пирожных в домашних условиях.

"С детства обожаю вкусную еду", - говорит одна из сестер, Агата Ассулин-Лихтен.

Копірайт зображення RedVelvetNYC Image caption Сестры Ариэль (слева) и Агата Ассулин-Лихтен стремятся сделать выпечку доступной для всех

После десяти лет работы в маркетинге она решила сделать из этой любви бизнес и помогать людям не бояться создавать изысканные десерты дома.

"Конечно, можно подать гостям крекеры и сырную тарелку, - говорит она. - Но хозяева чувствуют себя совсем иначе, когда вынимают из духовки собственноручно изготовленный десерт".

Г-жа Ассулин-Лихтен основала свою компанию в сентябре прошлого года в Нью-Йорке. Они доставляют заказ поштучно по цене 24-30 долларов за набор для приготовления одного десерта. Этим летом она планирует ввести и систему подписки, где клиенты будут получать продукты и рецепты в форме ежемесячных наборов.

"Сначала я хотела убедиться, что наша концепция сработает", - говорит она и добавляет, что сейчас начинает искать частных инвесторов.

С развитием бизнеса компания расширила ассортимент продукции и теперь также продает формы для выпечки, венчики для взбивания и даже именинные свечки для тортов.

По словам г-жи Ассулин-Лихтен, компания Red Velvet стремится создать вокруг процесса выпечки атмосферу праздника - а для этого надо максимально его облегчить.

Мода на здоровье

Все сервисы поставки кулинарных наборов отмечают полезность своей пищи, ведь ее потребляют свежей и собственноручно приготовленной. Но некоторые компании пошли на шаг дальше и сосредоточились на определенных пищевых трендах.

Например, компания из Нью-Йорка Green Blender рассылает наборы свежих ингредиентов, из которых клиенты самостоятельно делают коктейли и смузи; подписка стоит 49 долларов в неделю.

Копірайт зображення RedVelvetNYC Image caption Основательницы компании Red Velvet NYC надеются, что люди перестанут бояться духовок

Амир Коэн, основавший эту компанию в 2014 году вместе со своей подругой Дженной Танненбаум, говорит, что компания позиционирует себя как продавца не столько кулинарных наборов, сколько здоровой пищи. Но принцип работы тот же.

"Мы заметили, что переход на полезную и здоровую пищу создает проблему ее поиска и приготовления", - говорит Коэн.

Рецепты и ингредиенты, которые рассылает его компания, облегчают здоровый образ жизни, так же как и любые другие кулинарные наборы облегчают процесс приготовления домашней пищи.

Публика постепенно привыкает к концепции кулинарных наборов, а значит, ассортимент того, что можно приготовить дома из заказанных ингредиентов, и дальше будет расти. А представление о домашней стряпне, похоже, изменится навсегда.