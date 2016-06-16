Россия - Украина: неразрывные связи или точка невозврата?

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Перечеркивать древнюю историю было бы глупо, поэтому в Москве не исчезнут названия, связанные с Киевом и Украиной, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Говоря о существующих сложностях во взаимоотношениях двух стран, градоначальник добавил, что "эта пена пройдет, и связь между украинским и русским народом разорвать будет невозможно".

Комментируя высказывание московского мэра, мэр Киева Виталий Кличко сказал, что "нельзя называть пеной аннексию Крыма и агрессию, военные действия на востоке Украины, из-за которых погибли тысячи украинцев".

Кличко также напомнил, что в феврале этого года городской совет Киева принял решение в одностороннем порядке разорвать все ранее подписанные договоры о побратимстве, партнерстве и сотрудничестве с Москвой.

Русская и Украинская службы ВВС связались с экспертами в Москве и Киеве и спросили их о том, возможно ли разорвать связь между украинцами и русскими и что она собой представляет.

Доктор исторических наук, заведующий отделом русского народа Института этнологии и антропологии РАН Александр Буганов

Россия как раз склонна подчеркивать единство происхождения, общность исторической судьбы двух народов.

Но надо признать, что история сначала малороссов, а затем украинцев - это история борьбы за независимость. Их история крутилась между тремя жерновами - между Польшей, Турцией и Россией.

Выбор, который был сделан Богданом Хмельницким в пользу православной России, возможно, был выбором наименьшего зла - тогда была свежа память о зверствах поляков на этой территории, набегах турков. Русь тогда представлялась более безопасным вариантом. И главным на тот момент был вопрос выбора веры, религии.

"Мы - православные": это же и русские, и украинцы.

Историческая память - это не миф и не что-то надуманное. Это основа нашего самосознания. И единые корни - это основа нашей судьбы и нашего самосознания и пространства. Украинская элита предпочитает его разорвать и говорить, что этого не было, а в России это подчеркивают, но делают зачастую по-хамски и безобразно. И то, и другое только разжигает межнациональную рознь.

По недавним соцопросам образ врага для России - США, Украина и Турция. Это манипулирование массовым сознанием. Это работает на ожесточение и разъединение. Вопрос с Украиной внес еще больший вклад в раскол этого общего национального самосознания.

Русские и украинцы - действительно братские народы. Единство исторической судьбы на протяжении веков в государственном и геополитическом смысле всегда было. И это то, что вселяет надежду на будущее.

Сегодняшние события сойдут на нет как накипь, а связь останется.

Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти

Время лечит все, и много мифов и стереотипов со временем исчезают. Но среди этих мифов и стереотипов как раз и утверждение о вечной дружбе между украинцами и россиянами.

Та связь, что была между украинцами и россиянами на протяжении сотен лет – это была связь хозяина и раба.

Украинцы часто воспринимались россиянами как подчиненные. Сейчас мы видим, что украинцы разрывают эту связь и становятся самостоятельным субъектом, заставляя себя уважать, в частности и Россию.

Я считаю концепцию каких-то братских отношений между народами на протяжении сотен лет иллюзорной. Каждый народ в силу естественных причин живет собственными интересами. Потому априори говорить о братских отношениях нет смысла.

Сейчас же слова о братских отношениях между украинцами и россиянами звучат как насмешка. Российская империя поглотила украинский народ и не давала ему развиваться самостоятельно на протяжении столетий. Украинцы в этом процессе уничтожались как физически, так и культурно.

Заявления политиков о пене, которая пройдет в отношениях народов – это неадекватная оценка действительности. Процессы в Украине свидетельствуют о фундаментальных изменениях и бесповоротном отдалении Украины от России.

Украина и Россия сейчас фактически пребывают в состоянии войны. Не замечать этого и называть ситуацию пеной, в том числе и тысячи погибших, невозможно. Так в Украине думает большинство населения, а не только политики при власти. Точка невозврата уже пройдена.

Я очень скептически отношусь к заявлениям политиков по поводу истории вообще, и еще критичнее отношусь к заявлениям российских политиков по поводу украинской истории.

У них нет полного представления об украинской истории, они смотрят на нас исключительно имперским взглядом.