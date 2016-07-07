Тони Блэр: без войны в Ираке мир был бы в худшем состоянии

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Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что мир сейчас был бы "в худшем состоянии", если бы он не принял решение о вторжении в Ирак.

По словам экс-премьера, несмотря на "ужасные последствия", если бы устранение Саддама Хусейна не произошло, пострадали бы еще больше людей.

В среду в Великобритании опубликовали доклад об участии Великобритании в войне в Ираке, в котором поддали критике правительство Блэра.

Как говорится в докладе сэра Джона Чилкота, британские власти переоценили угрозу со стороны Саддама Хусейна, отправляли плохо подготовленных военных, а возможные последствия вторжения в Ирак были недоценены.

Доклад также критически оценил деятельность британской разведки накануне вторжения.

Блэр сказал, что опирался на данные разведки, но признал, что ему следовало лучше их анализировать.

"Я могу сожалеть об ошибках, я могу жалеть о многом, но я искренне верю, что мы не просто действовали из добрых побуждений .., мы оказались бы в худшей ситуации, если бы не поступили именно так", - отметил Блэр .

После публикации доклада сэра Джона Чилкота Тони Блэр провел двухчасовую пресс-конференцию, на которой извинился перед семьям погибших в войне в Ираке, признав, что они никогда не "забудут и не простят его".

В то же время министр здравоохранения в теневом британском правительстве Диана Эбботт заявила, что Блэр "уничтожил свою репутацию".

По ее словам, его лейбористское правительство сделало некоторые "удивительные вещи", но "их репутация истекла кровью в песках Ирака".