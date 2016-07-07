Научный блог: как убедить оппонента?

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В США, где лагеря либералов и консерваторов всегда были разделены, беспокоятся о все большей поляризации мнений избирателей. Это приводит к тому, что людям с противоположными политическими взглядами становится труднее найти общий язык даже по тем вопросам, где политика не должна была бы этому мешать.

Об авторе Евгения Кузнецова Защитила диссертацию по международным и межкультурным исследованиям, последние 5 лет работала в исследовательской группе "Социокультурные вызовы и права человека в меняющемся мире" (Университет Деусто, Испания).Виртуальная антропология, наука о жизни людей онлайн и взаимодействие с различными гаджетами - основные сферы, которые меня восхищают. Защитила диссертацию по международным и межкультурным исследованиям, последние 5 лет работала в исследовательской группе "Социокультурные вызовы и права человека в меняющемся мире" (Университет Деусто, Испания).Виртуальная антропология, наука о жизни людей онлайн и взаимодействие с различными гаджетами - основные сферы, которые меня восхищают.

В связи с такой поляризацией ученые из университета Торонто решили поискать способы, как политические оппоненты могут договориться. Они провели серию экспериментов, где людей из противоположных политических лагерей просили убеждать друг друга.

Оказалось, что люди убеждают очень неуклюже, вообще не заботясь об аргументах и ценностях собеседников.

Более того, участники были склонны быстро переходить к словесной атаке, ставя под сомнение мораль и ценности оппонентов. Лишь 8% консерваторов и 9% либералов смогли аргументировать свою позицию, исходя из системы ценностей оппонентов. Остальные - атаковали собеседников собственными аргументами, исходя из того, что является важным для них самих.

Хорошими аргументами ученые считали, например, тезисы либералов которые, убеждая консерваторов о необходимости легализации однополых браков, говорили о том, что "наши сограждане заслуживают идти рядом с нами" - это однозначная отсылка к консервативной ценности лояльности и единства нации.

А хорошим аргументом у консерваторов считалось, например, обосновать необходимость единственного государственного языка тем, что это поможет снизить уровень дискриминации в обществе.

Анализируя дискуссии, руководители эксперимента пришли к выводу, что именно те участники, которые пытались апеллировать к ценностям собеседника, были значительно успешнее в убеждении. И такая дискуссия не вызвала еще большей поляризации мнений.

Копірайт зображення Getty Image caption Андрей Дещица во время споров у российского посольства в 2014 году апеллирует к ценностям оппонента

Но почему вообще в мире в последнее время так озабочены этой поляризацией?

Новые исследования показывают, что она опасна в прямом смысле, так как ведет к глубоким внутренним конфликтам и открывает возможности для внешней агрессии.

Общества становятся более разделенными и напряженными. Постепенно политические течения начинают базироваться не в взглядах на государственное управление, а на моральных установках, что делает сторонников разных политических лагерей врагами.

Итак, эмпатия является ключом к пониманию и в политических дискуссиях. Можно было бы потренироваться в построении аргументов в украинских реалиях. Как консервативно религиозных людей убедить в необходимости легализации однополых браков?

Вряд ли сработают аргументы о том, что это практика цивилизованных стран, или цитаты из научных источников, свидетельствующие о естественности гомосексуальности. Аргументы, которые базировались бы на милосердии и любви, возможно, могли бы приблизить оппонентов к пониманию, или хотя бы не поляризовали бы мысли еще больше.

Как убедить тех, кто выступает против любых переговоров, что насилие порождает насилие?

Сработает ли здесь разговор о милосердии и прощении? Нет, стоит строить аргументы скорее на единстве нации и стратегическом планировании.

Учиться эмпатии, то есть учиться понимать и примерить на себя чувства других - это ключевой социальный навык, без которого мир становится все более агрессивным, а люди все больше отдаляются друг от друга.