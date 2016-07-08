Саммит НАТО в Варшаве: без прорыва для Украины?

Копірайт зображення AFP Image caption Согласно последним социологическим опросам, большинство украинцев поддерживают членство Украины в НАТО

Важнейшей темой саммита НАТО в Варшаве 8-9 июля будет военное усиление в приграничных с Россией странах-членах. Украина также будет среди главных вопросов, но эксперты не прогнозируют для нее прорывов.

Несмотря на конфликт на Донбассе и поддержку НАТО Украины в противостоянии с Россией, эксперты не уверены, что в декларации саммита будет упоминание о перспективе членства Киева.

Саммит НАТО в Варшаве пройдет на уровне руководителей стран-членов. На него прибудут Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Барак Обама, для которого этот саммит станет последним в качестве президента США.

Петр Порошенко также поедет на саммит, поскольку там состоится заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств.

Также запланирована специальная встреча лидеров Украины, США, Франции, Германии, Великобритании и Италии, в частности по Минскому процессу.

Петр Порошенко анонсировал согласование для Украины пакета помощи, а в его администрации готовят ряд двусторонних встреч, в частности с президентами США и Польши.

Сдерживание России?

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне рассказал, что одной из важных тем саммита будет усиление военного присутствия на восточных границах альянса.

На саммите будет выстроена такая сдерживающая сила, которая заставит Россию забыть об угрозах в отношении Польши и других стран Антоний Мацеревич, министр обороны Польши

Он анонсировал, что лидеры НАТО согласуют размещение в Эстонии, Латвии, Литве и Польше многонациональных батальонов, численность которых предполагается на уровне 4 тысяч человек. Также он допустил принятие решений по усилению бригады, расположенной в Румынии.

Несмотря на это, альянс запланировал сразу же после саммита отдельную встречу совета Россия-НАТО, которая станет полем для диалога и обмена мнениями для "уменьшения напряжения".

Польша уже назвала саммит и его решения решающими в уменьшении угрозы от России для стран-членов НАТО в Восточной Европе.

"На саммите будет выстроена такая сдерживающая сила, которая заставит Россию забыть об угрозах в отношении Польши и других стран", - заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич в интервью польским СМИ.

Копірайт зображення Getty Image caption Польша надеется на усиление своей безопасности от российской угрозы

Еще одной важной темой будет поддержка коалиции, которая борется с "Исламским государством". Также будут приняты решения об участии альянса в отдельных операциях в Ираке и Афганистане.

Чего ждать Украине?

Важнейшее событие для Украины на саммите - заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, в котором примут участие руководители государств НАТО.

"Украина будет единственной страной-партнером альянса, которая проведет в его рамках отдельное заседание на высшем уровне. Это свидетельствует о высоком внимании со стороны стран-членов к Украине", - считает президент Порошенко.

Украина будет единственной страной-партнером альянса, которая проведет в его рамках отдельное заседание на высшем уровне. Это свидетельствует о высоком внимании со стороны стран-членов к Украине Петр Порошенко, президент Украины

Эксперты указывают, что это будет едва ли не самым главным достижением Украины на саммите.

"Самая важная вещь на саммите - комиссия Украина-НАТО на высшем уровне. Это уже достижение, ведь еще полгода назад этот вопрос только дебатировался. Это позитивный сигнал важности Украины и готовности к поддержке. Особенно на фоне угрозы России", - заверил ВВС Украина заместитель директора "Института мировой политики" Сергей Солодкий.

Относительно других событий на саммите, анонсированных руководством страны, эксперт менее оптимистичен.

Накануне Петр Порошенко анонсировал согласование пакета помощи для Украины. "Этот документ направлен на укрепление обороны государства с помощью мощных структур безопасности. Этот пакет позволит консолидировать существующие направления поддержки НАТО", - заявил Порошенко.

Он добавил, что ожидает их наполнения реальными ресурсами.

Копірайт зображення www.president.gov.ua Image caption Петр Порошенко ожидает оформления пакета помощи Украине на саммите НАТО

Сергей Солодкий отмечает, что в этот пакет будет входить помощь, которая уже предоставляется Украине.

"Помощь, о которой говорят последние два года, систематизируют в одном пакете. Но в нем 90% будет составлять то, что уже есть. В частности, это трастовые фонды по разным направлениям сотрудничества. Они в основном уже начали работать в этом году", - пояснил ВВС Украина эксперт.

Помощь, о которой говорят последние два года, систематизируют в одном пакете. Но в нем 90% будет составлять то, что уже есть Сергей Солодкий. эксперт

Также ожидается создание общей платформы по противодействию гибридным угрозам и существенная активизация сотрудничества в рамках трастового фонда по разминированию.

"От НАТО мы можем ожидать создания дополнительных структур в сфере гибридной безопасности, активизации военных учений и тренировок в Украине. НАТО будет помогать в развитии сил специальных операций, создании киберподразделения", - рассказал ВВС Украина военный эксперт Валентин Бадрак.

Еще в 2014 и 2015 годах НАТО начало работу ряда трастовых фондов для помощи Украине, которые сейчас обещают наполнить и запустить работу в полную силу.

Речь идет о фондах командования, контроля и коммуникации, логистики и стандартизации, киберзащиты, обучения военных кадров и медицинской реабилитации. Отдельно планируется запустить проект развития стратегической коммуникации.

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption Государственный секретарь США Джон Керри заявил Петру Порошенко, что его страна - за открытые двери для новых членов

Пока детали - сколько ресурсов и на какие конкретные программы Украина может получить средства - в НАТО не разглашают.

Военный эксперт Валентин Бадрак предполагает, что углубления сотрудничества в области вооружений пока ждать не стоит.

"Перспектив перехода к поддержке Украины летальным оружием и перехода к конкретным проектам военно-технического сотрудничества пока не вижу", - считает г-н Бадрак.

Перспектив перехода к поддержке Украины летальным оружием и перехода к конкретным проектам военно-технического сотрудничества пока не вижу Валентин Бадрак, военный эксперт

Он отмечает, что Украина не дорабатывает во многих сферах, которые не дают углублять реальное сотрудничество с НАТО.

В частности, не одобрили программу реформирования и развития ВСУ, целевую программу реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, программу развития вооружений и военной техники.

"Это сдерживает совместное создание вооружений и импорт комплектующих для украинского оружия", - считает эксперт.

Перспектива членства

В последние недели украинские эксперты допускали, что в итоговой декларации саммита может не быть упоминания о перспективе членства Украины в НАТО.

"По нашей предварительной информации, упоминания о политике открытых дверей для Украины или упоминания об обязательствах НАТО, которые были взяты в 2008 году, может не быть в итоговом документе", - заявил ВВС Украина Сергей Солодкий.

Г-н Солодкий подчеркивает, что такое упоминание еще обсуждается, поэтому все может измениться в последний момент.

Собеседники ВВС Украина среди чиновников НАТО допускают, что упоминание о членстве могут "размыть" в формулировках.

Косвенно дебаты вокруг возможного упоминания о членстве подтвердил и Петр Порошенко во время встречи с Джоном Керри.

Ожидаем поддержку позиции Бухарестского саммита, что двери НАТО открыты для Украины Петр Порошенко, президент Украины

"Ожидаем поддержку позиции Бухарестского саммита, что двери НАТО открыты для Украины", - заявил Порошенко после встречи с ним.

На это г-н Керри отреагировал двусмысленно. "США придерживается политики открытых дверей. Мы готовы приветствовать новых членов, но когда они будут готовы", - заявил госсекретарь США, добавив, что Украина даже не подавала заявку.

Сергей Солодкий напоминает, что в НАТО есть страны, например, Италия, Франция и Германия, которые обеспокоены тем, что такой вопрос чувствителен для России и его упоминание может усилить напряжение с Москвой.

Кроме того, по его словам, у НАТО нет полного доверия к Украине, которая часто не выполняет свои обязательства.

"Среди стран НАТО, к сожалению, не только царит страх перед Россией, но и есть большое недоверие к Украине относительно невыполнения обещаний", - считает г-н Солодкий.

Встреча с Обамой и "большая пятерка"

На саммите НАТО в Варшаве Петр Порошенко будет иметь ряд встреч на высшем уровне. Пока есть информация о переговорах тет-а-тет с президентами США и Польши.

Кроме заседания комиссии Украина-НАТО с участием всех руководителей государств-членов, проведут и встречу "большой пятерки", как ее назвал Петр Порошенко.

В ней примут участие руководители пяти государств большой семерки НАТО - Франции, США, Великобритании, Германии и Италии.

Копірайт зображення AFP Image caption Петр Порошенко уже встречался с "большой пятеркой" в сентябре 2014 года

Петр Порошенко анонсировал, что в таком формате стороны обсудят и ход реформ в Украине, и выполнение Минских соглашений.

Ранее звучали заявления, что перед саммитом НАТО могут провести встречу лидеров нормандской четверки с участием России. Однако представитель Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что РФ не видит необходимости в этом.

Среди стран НАТО, к сожалению, не только царит страх перед Россией, но и есть большое недоверие к Украине относительно невыполнения обещаний Сергей Солодкий, эксперт

Зато накануне саммита по конфликту на Донбассе Владимир Путин пообщался с Бараком Обамой. Содержание разговора за день до саммита передал в Киеве Петру Порошенко Джон Керри.

По словам г-на Керри, во время разговора с Бараком Обамой Владимир Путин заверил, что "у него есть стремление к прогрессу".

"Надеемся, что в ближайшее время переведем надежду в реальные действия", - заявил Джон Керри, отметив, что в случае невыполнения Россией своих обязательств, санкции будут продлевать.

Он пообещал "провести работу" по этому поводу с лидерами Германии и Франции.

Встреча в таком своеобразном формате уже проходила на саммите НАТО в Уэльсе 4 сентября 2014 года. Тогда обсуждали санкции против России, а днем позже в Минске подписали первые мирные соглашения.